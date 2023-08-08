Член ИИХФ Ларссон считает немыслимым участие сборной России в турнирах

Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Андерс Ларссон высказался о возможном возвращении сборных России и Белоруссии к международным турнирам.

«Шведский хоккей полностью поддерживает решение ИИХФ не допускать Россию и Белоруссию к участию в международных чемпионатах в сложившейся ситуации, — цитирует «КП Спорт» Ларссона. — Прошлой весной мы решили, что данные страны не будут участвовать в сезоне-2023/2024, и это решение — за шведским хоккеем».

Специалист подчеркнул, что в настоящее время немыслимо, чтобы российская и белорусская сборные участвовали в международных турнирах.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Также Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023 и взрослого чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

5 августа президент ИИХФ рассказал, когда будет рассмотрен вопрос возвращения российских спортсменов.