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Депутат Госдумы Свищев считает позитивным знаком обсуждение ИИХФ и МОК будущего российских спортсменов

Руслан Минаев
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) обсудит будущее российских спортсменов с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Шанс допуска наших спортсменов появляется, но все зависит от стойкости и мужественности Международной федерации хоккея. Мы все понимаем, что без России и Беларуси, одних из сильнейших команд Европы, хоккей очень многое теряет. Нет зрелищности, нет конкуренции, нет интриги. Россия просто необходима международному хоккею. Сейчас появился шанс после того, как Международный олимпийский комитет заявил, что необходимо допускать спортсменов, вне зависимости от их паспорта. На самом деле, это позитивный знак. Думаю, что Международная федерация хоккея должна внимательно рассмотреть это предложение и допустить российских и белорусских спортсменов до своих соревнований», — цитирует Свищева «РБ Спорт».

В 2022 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации. В результате этого сборные пропустили чемпионаты мира в различных возрастных категориях, а также пропустят предстоящий ЧМ-2023, который пройдет в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по хоккею
Дмитрий Свищев
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