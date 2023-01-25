В ФХР рассказали о ситуации с продлением контракта с главным тренером сборной Жамновым

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с продлением контракта с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.

«Это решение тренерского, экспертного совета, — ответил Курбатов на вопрос ТАСС о решении по продлению соглашения с Жамновым. — Контракт у него действует до июня, так что пока нет смысла эту тему обсуждать. Тем более совершенно непонятна наша судьба на международной арене в ближайший год. Поэтому надо сейчас учитывать все факторы».

Контракт с Жамновым истекает в этом году. Под руководством специалиста сборная завоевала серебро на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.