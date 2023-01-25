Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 12:35

В ФХР рассказали о ситуации с продлением контракта с главным тренером сборной Жамновым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с продлением контракта с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.

«Это решение тренерского, экспертного совета, — ответил Курбатов на вопрос ТАСС о решении по продлению соглашения с Жамновым. — Контракт у него действует до июня, так что пока нет смысла эту тему обсуждать. Тем более совершенно непонятна наша судьба на международной арене в ближайший год. Поэтому надо сейчас учитывать все факторы».

Контракт с Жамновым истекает в этом году. Под руководством специалиста сборная завоевала серебро на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

Источник: ТАСС
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
0
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
В Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по городам России
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Основатель клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Третьяк заключен под стражу в СИЗО
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости