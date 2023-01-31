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Сегодня, 14:38

Хоккейного судью, который травмировал подростка во время матча, отстранили до конца сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (СДК ФХМ) временно отстранил от обслуживания матчей детско-юношеских соревнований арбитра Александра Черенкова, по вине которого игрок команды «Армада» получил травму.

«30 января в офисе ФХМ прошло внеочередное заседание СДК, посвященное инциденту, произошедшему во время матча «Армада» и «Северная звезда» 2006 года рождения. По итогам заседания принято решение временно отстранить главного судью матча Александра Черенкова от обслуживания матчей детско-юношеских соревнований ФХМ до конца сезона-2022/23», — говорится в заявлении на сайте ФХМ.

29 января во время матча «Армада» — «Северная звезда» на открытом чемпионате Москвы среди команд 2006 года рождения произошла драка между участниками встречи. Судьи пытались разнять игроков, после чего главный арбитр отвел в сторону одного из хоккеистов, который был без шлема, и поставил ему подножку.

В результате инцидента юный хоккеист ударился головой об лед, после чего ему оказывала помощь медицинская бригада. Молодой человек попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Судья бросает игрока 2006 года рождения. Судья ударил хоккеиста головой об лед, разнимая драку в матче юношеского турнира

Источник: Сайт ФХМ
Хоккей
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