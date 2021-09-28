Кто такой Жамнов? Забивал пять голов в одной игре, был капитаном клуба НХЛ

Алексей Жамнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Если вы недавно в хоккее — пора узнать, кем был новый главный тренер сборной России.

Несколько лет назад с некоторым удивлением услышал об одной истории, связанной с Алексеем Жамновым. Оказывается, игроки «Спартака», в котором тогда работал будущий тренер национальной сборной, о своем начальнике почти ничего не знали. Хотя в эпоху свободного интернета и доступной Википедии все делается за двадцать секунд. Там о его титулах и достижениях информации полно, поэтому суммирую вкратце все основное. Жамнов был звездой в НХЛ и капитаном «Чикаго», первым европейцем в истории легендарного клуба, удостоившимся такой чести. Именно эта новость, говорят, крепко удивила некоторых современных игроков.

Алексей Жамнов. Фото Getty Images

Алексей в составе «Виннипега» известен как автор пяти шайб в одной встрече в ворота «Лос-Анджелеса», за который тогда выступал Уэйн Гретцки. Из россиян в НХЛ только Сергею Федорову удалось то же самое. В послужном списке нынешнего тренера сборной России выигранные олимпийские медали всех достоинств (гол, когда форвард катился на животе, в матче группового этапа против чехов в Нагано-1998, роскошно смотрится на архивном видео даже сейчас), свыше 800 матчей в НХЛ и более 700 набранных очков. Во всех отношениях достойная хоккейная карьера. Как минимум не менее яркая, чем у тренеров, работавших в сборной России в прошлые годы.

Если говорить о личных впечатлениях, то Жамнов был одним из любимейших игроков юности. За московское «Динамо» я никогда не болел, что при моей симпатии к «Спартаку» невозможно представить даже в теории. Однако стиль у Алексея был эксклюзивный. Сейчас таких мастеров в России, к сожалению, почти не воспитывают. Умнейший, техничный центральный нападающий с шикарными руками и неторопливой, местами даже визуально ленивой манерой игры. Из последних поколений русских хоккеистов в качестве сравнения можно назвать лишь Павла Дацюка и отчасти Вадима Шипачева.

Знаменитый финт, когда при выходе «один в ноль» вратаря ложным движением заставляешь сместиться в один угол и завозишь шайбу за ленточку одной рукой, популяризовал швед Петер Форсберг. Форвард забросил таким образом решающий буллит канадцам в финале Олимпиады-1994. Однако Жамнов, подсмотревший этот прием еще подростком у легендарного Александра Мальцева, исполнял его раньше и в чемпионате СССР, и в НХЛ.

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Алексей, если бы не отъезд в Северную Америку, что было неизбежным в начале 1990-х, мог стать легендой «Динамо». Он успел выиграть с командой несколько титулов и стать любимцем болельщиков. Был женат на дочери знаменитого защитника бело-голубых Валерия Васильева.

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Жамнов как ранее на льду, так и в жизни всегда выглядит неспешным, умиротворенным. В общении предпочитает воздействовать на собеседника аккуратно подобранными фразами, а не грозным взглядом и лаконичными репликами. Умение хорошо коммуницировать в нынешнее время крайне важно для работы как в кресле управленца, так и в раздевалке, и на скамейке. Какие-то серьезные конфликты с его участием не припоминаю.

Громкими словами перед журналистами Алексей никогда не разбрасывался, предпочитая дипломатичные формулировки без полного погружения в детали. Душа нараспашку — точно не о нем. Для своего, не самого большого круга близких Жамнов совсем другой. По отзывам, мужик с юмором, веселый и непосредственный, любит жизнь во всех ее проявлениях. Его таланты менеджера сложно оценить высоко. Работал он в клубах средней руки и аутсайдерах с ограниченными возможностями. Но как тренер, имея опыт работы в сборной России и «Спартаке», Жамнов — неплохой вариант в текущих условиях, когда судьба поста в олимпийской сборной становится предметом интриг и подковерных политических ходов.