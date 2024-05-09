Плющев положительно оценил сотрудничество ФХР с Турецкой федерацией: «Если в нас нуждаются, то почему нет?»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» подписание меморандума о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Турецкой федерацией хоккея.

«Турецкая федерация хоккея входит в состав ИИХФ, и занимает там свое положение. Поэтому любое сотрудничество, связанное с хоккеем, нам на руку всегда. Для развития и для общего понимания. Может быть, для помощи в любую сторону. Если в нас нуждаются, то почему нет?» — сказал Плющев «СЭ».

В четверг, 9 мая, Федерация хоккея России (ФХР) подпишет меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея.

Торжественная церемония подписания документа пройдет в Туле перед матчем турнира «Лига Ставок Большой тур сборной» между сборными «Россия 25» и Белоруссии. Со стороны ФХР в церемонии примут участие глава федерации Владислав Третьяк и первый вице-президент Роман Ротенберг.

(Денис Сафронов)