Президентом ИИХФ стал загадочный франко-канадец. Будет ли он помогать России?

Люк Тардиф победил на выборах Франца Райндля только в четвертом туре. Веру в победу ему дал бывший президент Федерации хоккея Украины.

Выборы нового президента ИИХФ — главное событие прошедшего в Санкт-Петербурге полугодового Конгресса Международной федерации хоккея. 25 сентября организация узнала нового лидера впервые с 1994 года. Рене Фазель правил 27 лет. Внушительный срок для управленца любого уровня. Теперь ИИХФ входит в эпоху нового президента — Люка Тардифа. 68-летний француз сенсационно подвинул немца Франца Райндля, победу которого предвкушали последний год уж точно, и стал преемником Фазеля.

Конкуренты

Голосование за нового президента прошло в несколько этапов. На всех делегатов Конгресса ИИХФ предусмотрено 105 голосов. Победит тот, кто наберет больше половины голосов (как минимум 53). Ни один из претендентов ни в первом, ни во втором, ни в третьем раундах не получил требуемую квоту. Поэтому кандидатов-аутсайдеров вычеркивали из списка — и запускали новое голосование.

Первым отсеяли чешского представителя Петра Бржизу. Именно его называли главным конкурентом немца Франца Райндля. Объяснение вылета бронзового призера Олимпиады-1992 на поверхности. По негласному правилу, возглавлять ИИХФ должен человек не из доминирующей в хоккее страны. Считается, что это приведет к разногласиям и лоббированию избранных интересов. Зайти на трон кандидату из крупной хоккейной державы практически невозможно. 7,7 процента, отданные за Бржизу, подтверждают это.

Следующим покинул гонку датчанин Хенрик Бах-Нильсен. Тот самый, который предлагал включить в программу Олимпийских игр хоккей 3х3, матчи смешанных команд или конкурсы мастерства. Не вижу ничего разумного в этих идеях. У шорт-хоккея как самостоятельного вида спорта нет будущего. Предложение датчанина — безрассудная попытка захватить новую аудиторию. Впрочем, его рассуждения понятны. Бах-Нильсен выступал за продвижение шайбы в нехокккейных странах и увеличение числа участников чемпионата мира с целью расширения географии игры. Как показали выборы, его идеи не нашли поддержки у делегатов Конгресса.

Позиции Сергея Гончарова, выбывшего в третьем туре, изначально не котировались высоко. Вы представляете, чтобы белорусского кандидата при нынешней политической обстановке выбрали бы наследником Фазеля? Рене, конечно, до последнего пытался спасти минскую часть чемпионата мира-2021. Даже лично встречался с президентом Александром Лукашенко. И помните, как ИИХФ и Фазеля раскритиковали после визита в Минск? Категоричная позиция по белорусскому вопросу сыграла против Гончарова на выборах.

Основная борьба развернулась между Райндлем и Тардифом. Последний мог выиграть голосование в третьем туре, но ему не хватило двух голосов. Мощная поддержка француза ошеломила общественность. До выборов Райндля называли безоговорочным фаворитом, но по ходу голосования в соперничество неожиданно включился Люк.

Кто он и откуда

Тардиф — самый загадочный кандидат из пятерки, который толком-то и не презентовал предвыборную программу. Что мы знаем о новом президенте? С 2008 года Люк возглавляет финансовый комитет ИИХФ, параллельно оставаясь на посту президента Федерации хоккея Франции. Его трижды переизбирали на эту должность (в 2010, 2014 и 2018 годах), что говорит о доверии и уважении первых лиц страны. Во всех турах Тардиф опередил Райндля, и его победа в заключительном голосовании, когда они остались тет-а-тет, не вызывала вопросов. Француз получил 63 процента, немец — только 37.

Тардиф родился в Канаде, играл в минорных лигах, затем переехал во Францию, где после окончания карьеры остался поднимать местный хоккей. У Люка двойное канадско-французское гражданство. Помимо управления национальной федерацией хоккея, Тардиф активно участвовал в работе Олимпийского комитета страны. Его назначали руководителем французской делегации на Играх в Сочи и Пхенчхане.

Тардиф, как и Бах-Нильсен, продвигал расширение хоккея и надеялся на поддержку маленьких федераций. Лоббирование их интересов логично. Большее включение стран в хоккейное сообщество увеличит денежные поступления и обогатит ИИХФ. Люка характеризуют как спокойного и рассудительного управленца, который не принимает поспешных и импульсивных решений. Любопытно, что один из тех, кто поддерживал Тардифа, — бывший президент Украинской федерации хоккея Анатолий Брезвин, о чем сам Тардиф рассказал сразу после выборов

Сомневаюсь, что новый глава ИИХФ полюбит Россию так, как Фазель. Но и рассуждать, что наши позиции в мировом хоккее пошатнутся, неправильно. Люк уважительно высказывался о нашей лиге и хотел создать в Париже клуб КХЛ. Или как минимум провести один из матчей регулярки с участием «Локомотива», где тогда играл Стефан Да Коста, в столице Франции. Сохранит ли Тардиф баланс интересов и выведет ли на новый уровень отношения с НХЛ? Канадские связи и деятельность в олимпийском движении должны помочь Люку в этом вопросе. Но пока же Тардиф — президент-загадка. Реформатор он или консерватор? Дождемся официальных комментариев Люка, чтобы лучше понять его идеи.