Хоккей не пойдет по пути баскетбола. Новый формат подходит для шоу и Матча звезд, но не для Олимпиады

Кандидат в президенты ИИХФ предложил включить хоккей 3х3 в программу Олимпиады.

На днях кандидат в президенты ИИХФ Хенрик Бах-Нильсен предложил расширить хоккейную программу на Олимпиаде. Датчанин убежден, что двух комплектов медалей — в мужской и женской дисциплинах — недостаточно для спорта такого масштаба. По его мнению, хоккею не хватает свежих идей, и вдохновенные примеры других федераций помогут развитию новых олимпийских дисциплин. К примеру, хоккею 3х3, матчам смешанных команд или конкурсам мастерства. Две последние инициативы звучат слишком обще, а шорт-хоккей по беглому анализу интригует.

Первая параллель, которая приходит в голову, — почему бы хоккею 3x3 не захватить сердца неравнодушных к спорту, как это сделал стритбол на Олимпиаде в Токио? С замиранием следил за каждым поворотом игры, которая длится всего 10 минут чистого времени. Баскетбол 3x3 — новая олимпийская дисциплина, в которой российские сборные — мужская и женская — взяли серебряные медали. Интерес к такому формату стремительно растет. Причем «новым» его можно назвать лишь отчасти — соревнования по стритболу проводятся не первый год, а его корни уходят в середину прошлого века.

Стритбол — это отдельная субкультура, зародившаяся в бедных кварталах США. Собрать народ для полноценного матча получалось не всегда. Мальчишки выкручивались игрой на одно кольцо. Меньше беготни, не надо возвращаться в защиту, что так не любят все участники командных видов. Высокая динамичность с большим простором для трюков и финтов со временем привлекали новую аудиторию.

Сравнил бы баскетбол 3х3 с отобравшим зрителей у других юмористических шоу Stand Up. Зачем собирать команду из нескольких человек (как это происходит, например, в КВН), если я сам могу развеселить зал? Похожая ситуация и в стритболе, который прошел путь от дворовой забавы до признания олимпийским видом спорта. В 2012 году прошел первый чемпионат мира по стритболу, а в 2017-м его включили в программу Игр-2020 в Японии

Хоккей 3x3 появился гораздо позже стритбола, но и его открыли не вчера и не на прошлой неделе. Существует даже всемирная федерация шорт-хоккея, организующая чемпионаты мира в разных возрастных категориях. Правда, она продвигает формат «четыре на четыре», несколько отличающийся от заявленного Хенриком Бах-Нильсеном «три на три».

Зато хоккей 3х3 включили в программу юношеских ОИ-2020 в Лозанне. Поставили ворота поперек зоны атаки — от синей линии до ближнего борта. За каждую команду выходили по три полевых и один вратарь. Зрелище получилось на любителя. Оператор метался из стороны в сторону, не успевая за движением шайбы. Больше это напоминало челночную беготню от своих ворот к чужим, когда каждая атака сопровождается супермоментом или ужасной потерей. Искренне жаль голкиперов — им в таком анархичном формате отводится роль статистов. А если уж ты сделал пару сейвов за матч — медаль за отвагу и звание короля вечера гарантированы.

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Вы можете возразить, что хоккей 3х3 вышел за рамки овертайма профессиональных лиг. Проводятся отдельные турниры, организаторы экспериментируют с размерами площадок и правилами. Одни играют поперек классической коробки, другие — на все поле. Мне довелось поучаствовать в любительских турнирах по шорт-хоккею в качестве вратаря. Драйвовая забава — но только для самих игроков. Невероятная динамика, шайба перемещается по площадке со скоростью света. Смотреть со стороны — а особенно с телеэкранов — не так интересно. Не хватает деталей, на которых можно сфокусироваться. Игрой правит анархия, а не тонкий тактический расчет. Хоккей сводится к тому, чтобы дотащить шайбу (только отмечу, что атака обязательно начинается с паса) до чужих ворот и запустить ее в сторону голкипера. В надежде на рикошет, добивание или ляп зазевавшегося вратаря.

Не вижу будущего у хоккея 3х3 как самостоятельного вида спорта. Если стритбол обособлен от классического баскетбола, то шорт-хоккей останется придатком формата «пять на пять». За уличным баскетболом мощный бэкграунд — он развивался больше полувека и получил автономность за собственные ценности и принципы. Что до хоккея, то ребятня гоняет шайбу на катках и «три на три», и «шесть на шесть» — сколько собралось человек, так и сыграли. Подвинули ворота — и вперед. Хоккей остался прежним. Изменился только размер коробки.

Соглашусь с президентом РФБ Андреем Кириленко, что поколение зумеров и тиктокеров должно полюбить баскетбол «3х3». За интенсивность и непродолжительность матчей. Усидеть перед экраном смартфона, наблюдая за игрой 2-2,5 часа, увы, захочет не каждый. Но если баскетбол в усеченном формате раскрывает весь игровой потенциал, то хоккей 3х3 — жалкая пародия классического варианта. Шорт-хоккей отлично впишется в программу Матчей звезд или других шоу. Включение его в олимпийский список — безрассудная попытка захватить внимание юной аудитории. Другого объяснения у меня нет.