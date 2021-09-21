Последний турнир сборной СССР. «Красная машина» Тихонова разваливалась вместе с великой страной

Вспоминаем Кубок Канады 1991 года.

В августе 1991 года советские хоккеисты под руководством Виктора Тихонова отправились за океан, чтобы сыграть на Кубке Канады. До последнего участие сборной СССР было под вопросом. Пока команда готовилась к важным матчам, по Москве катались танки.

Сосредоточиться на спорте было сложно не только игрокам, но и болельщикам. 30 лет назад советские хоккеисты в последний раз вышли на матчи большого турнира с надписью «СССР» на груди. Тот Кубок Канады получился неоднозначным по содержанию и оставил противоречивые эмоции даже у североамериканцев.

Кубок Канады-1991. Фото «СЭ»

Кадровый вопрос

Неудачное выступление сборной СССР — пятое место — стало результатом кадровой ситуации. Формирование состава превратилось в настоящую головоломку для тренерского штаба. С 1989 года советские хоккеисты стали уезжать в НХЛ, что очень не нравилось главному тренеру Виктору Тихонову.

Перед вылетом на Кубок Канады он дал интервью еженедельнику «Хоккей»:

— У нас был широкий выбор примерно равных хоккеистов, и нам с Владимиром Юрзиновым и Игорем Дмитриевым предстояло разобраться в их возможностях. Если же говорить об игроках НХЛ, то мы много рассуждали, как быть с ними, и пришли к выводу: призвать в команду тех, кто пройдет с ней полный лагерь. Рассчитывать на самостоятельную подготовку профессионалов мы не могли, так как в НХЛ иные требования и способы учебного процесса. Нам ведь предстоит играть в свой хоккей, созданный на основе советской школы. Я уже не раз говорил, что между нами и НХЛ много различий. Сразу перестроиться, войти в нашу игру даже опытнейшему мастеру трудно. А рисковать, согласитесь, нельзя.

Здесь Тихонов противоречил сам себе, ведь Сергей Федоров, который в 1990 году сбежал в «Детройт», все равно был приглашен в сборную. Форвард ожидаемо не смог присоединиться к команде в Новогорске и остался в Северной Америке, но даже самостоятельная подготовка не помешала ему попасть в окончательный список Тихонова.

Однако в остальном все было не так радужно. От знаменитой первой пятерки остался только Алексей Касатонов, хотя Вячеслав Фетисов позднее заявлял, что был готов помочь сборной. Вячеслав Быков и Андрей Хомутов уехали выступать в Швейцарию. Не оказалось в составе Владимира Константинова и, разумеется, Александра Могильного. Кроме того, хватало травмированных игроков и тех, кто не нашел общего языка с руководством.

— Мы заранее прикидывали различные варианты звеньев в атаке, пар защитников, пятерок. Но все равно столкнулись с неожиданностями. Не удалось договориться с Павлом Буре, который отказался подписать контракт с ЦСКА. Включить его в сборную мы не смогли, поскольку на этот счет имелось решение федерации, о котором, думаю, все поклонники хоккея знают.

Та же ситуация с Евгением Давыдовым и Валерием Зелепукиным. И это не наша прихоть, не желание во что бы то ни стало заставить игрока подписать нужный тренеру, клубу контракт, а подчинение документу федерации. Потом была неожиданная серьезная травма Валерия Каменского. Как видите, распалось планируемое нами ударное звено Буре — Федоров — Каменский. И, надеюсь, болельщики понимают, что восполнить такую потерю фантастически сложно, — говорил Тихонов.

Буре в своем недавнем интервью «СЭ» вспоминал ту ситуацию и подтвердил, что его не взяли на Кубок Канады из-за контрактных разногласий:

— Ударом для меня это не стало. Я собирался еще сезон играть за ЦСКА и сборную, у меня был действующий контракт на год. Они хотели продлить его еще на три, я отказался. Руководители сказали: «Если не подписываешь новый трехлетний контракт, мы не берем тебя в сборную». Я ответил: «Пожалуйста, не берите». Год их не устраивал. Каждый сделал свой выбор, поэтому я поехал в НХЛ.

Суровая реальность

Несмотря на экспериментальный состав, Тихонов по-прежнему ставил перед командой высокие задачи и старался мотивировать хоккеистов:

— Считаю, что для нашей молодой команды турнир станет настоящим испытанием на прочность. Только не думайте, что мы едем за океан с какой-то неопределенностью, у нас хороший хоккей. И, несмотря на то что он испытывает большие трудности, задачи сборной не меняются. Понятно, ныне сложнее, чем прежде. Однако молодежь должна стремиться побеждать.

Алексей Касатонов против форварда сборной США Пэта Лафонтэна.

Сборная по ходу турнира набрала обороты, порой демонстрировала интересный хоккей, но для попадания даже в тройку этого оказалось недостаточно. Перед заключительным матчем группового раунда с канадцами у сборной была всего одна победа (6:1 над Финляндией).

Даже сборная Чехословакии (самая молодая на Кубке) уверенно разобралась с бывшей «Красной машиной» — 5:2. Чехословацкая команда испытывала схожие кадровые проблемы. Местная федерация пошла на принцип, не разрешив заокеанским легионерам присоединиться к сборной уже на месте. Но в составе были молодые и перспективные Яромир Ягр, Мартин Ручински, Иржи Шлегр, а ворота защищал 26-летний Доминик Гашек.

Что касается канадцев, то их состав, как всегда, выглядел мощно, хотя некоторые позиции стали причиной споров. Главного тренера Майка Кинэна немало критиковали в прессе — особенно за то, что он взял на турнир 18-летнего Эрика Линдроса, а ведь форвард еще даже не успел сыграть в НХЛ.

Однако «Кленовые» стали первой командой, не проигравшей ни одного матча в рамках одного розыгрыша турнира — шесть побед и две ничьи. В финальной серии до двух побед они в упорной борьбе дожали сборную США, несмотря на то что в первой игре из-за травмы потеряли Уэйна Гретцки. А легендарному 99-му номеру это не помешало с 12 (4+8) очками стать лучшим бомбардиром турнира.

— Этот Кубок многое значит для любого нашего болельщика. Каждый раз здесь выступает новая команда. Наш нынешний коллектив сильно отличается от тех, которые играли в 1984-м и 1987-м. Мы гордимся тем, что Канада продолжает производить лучших хоккеистов мира, — говорил тогда Марк Мессье.

У сборной СССР был шанс на выход в полуфинал. Для этого нужно было выигрывать у канадцев, а Швеция и Чехословакия должны были сыграть вничью. Увы, оба сценария не сработали, хотя советские хоккеисты провели неплохой матч. Команда трижды вела в счете, но не сумела удержать преимущество, а Виталий Прохоров не реализовал буллит.

Противостояние двух хоккейных держав получилось увлекательным, однако привычного градуса напряжения в нем уже совершенно не чувствовалось. Отметили это и североамериканские СМИ. В издании The Hockey News писали:

— По сравнению с предыдущими турнирами Кубок Канады 1991 года перестал быть соревнованием, на котором играют лучшие хоккеисты планеты. Падение коммунизма в Восточной Европе сильно ослабило сборные СССР и Чехословакии, а США и Финляндия, наоборот, превратились из вечных обитателей подвалов в фаворитов.

Канадский форвард Марк Мессье празднует заброшенную шайбу в матче против сборной США.

Сборная СССР на Кубке Канады-1991. Фото «СЭ»

И снова Кохарски!

Сборная США действительно пошумела и неожиданно для многих оказалась в финале. Все встречи группового раунда (кроме матча с Канадой) американцы сыграли на своем льду. Помимо канадских Квебека, Монреаля, Торонто, Саскатуна и Гамильтона матчи турнира принимали Питтсбург, Детройт и Чикаго. В последнем и прошла игра между США и СССР, в которой не обошлось без скандала.

Знаменитый судья Дон Кохарски вновь испортил жизнь команде Виктора Тихонова. Сначала он не засчитал шайбу Андрея Ломакина, а затем во время гола Пэта Лафонтэна бригада арбитров проспала офсайд у Майка Модано. В итоге сборная СССР обидно уступила со счетом 1:2, хотя смотрелась гораздо лучше американцев и нанесла по воротам Майка Рихтера 40 бросков.

Кубок Канады-1991 лучшие бомбардиры. Фото «СЭ»

После Кубка Канады-1987, когда в решающем эпизоде финальной серии Кохарски не заметил явное нарушение Дэйла Хаверчука, Тихонов обещал побить канадского арбитра. В 1991-м мотивов для этого стало еще больше.

— Обидно было проиграть тот матч США, ведь у нас было немало моментов. К сожалению, такое нередко случается. Вроде бы твоя команда достаточно создает впереди, но вратарь соперника просто стоит на голове. Не думаю, что в нашем случае стоит винить арбитров. Все иногда ошибаются. Кохарски — очень авторитетный судья. Тогда я, конечно, не знал о нем ничего, но уже в НХЛ прочувствовал его статус. У него колоссальный опыт. Возможно, кто-то обвинит его в предвзятом отношении к сборной СССР, но не думаю, что это допустимо у таких профессионалов, — рассказал «СЭ» защитник Алексей Житник, выступавший на том Кубке Канады.

Сборная в итоге набрала всего три очка, одержав лишь одну победу. Результат вряд ли можно назвать удовлетворительным, однако этот турнир стал отличной подготовкой к Олимпиаде-1992. В Альбервилле Тихонов с Объединенной командой завоевал золотые медали, а в ее составе было сразу 10 хоккеистов с Кубка Канады.

Сам он для советских болельщиков прошел незаметно, ведь в разваливающейся стране людям было не до спорта. Но турнир по праву можно назвать историческим. Он стал последним для сборных СССР и Чехословакии, да и последним Кубком Канады вообще — через пять лет поменял название и стал Кубком мира.

— Не думаю, что Тихонов относился к Кубку Канады исключительно как к этапу подготовки к Олимпиаде. Проблем с составом действительно хватало. Было непонятно, кто может поехать, кто здоров. Именно поэтому у нас было много молодых игроков. К тому же не стоит забывать про переходный период, который происходил в хоккее.

Потихоньку менялась система. Некоторые привычные наработки уже не могли существовать в своем виде. Несмотря на результат, я все равно доволен, что стал частью той команды. Это был невероятный опыт. В 19 лет сыграть против таких мастеров — это дорогого стоит. А про политику, честно сказать, мы много не думали. Тогда у молодежи это еще не было так модно, как сейчас. Прежде всего, мы выполняли свою работу и старались сосредоточиться на хоккее, — вспоминает Житник.

Гол нападающего Александра Семака в ворота канадцев стал прощальным аккордом советского хоккея. Семаку везло на исторические голы. В финальной серии Кубка Канады-1987 именно он принес советской команде победу в первой игре. Он же стал автором последней шайбы сборной СССР на чемпионатах мира, забив гол в игре со шведами.

Осенью 1991-го советские хоккеисты еще съездили на ежегодный Кубок Германии (Семак, кстати, отличился и там), но можно с уверенностью сказать, что именно после Кубка Канады сборная СССР навсегда ушла с хоккейной карты мира. Жаль только, что громко хлопнуть дверью у нее не получилось.

Символическая сборная

Вратарь: Билл Рэнфорд Канада

Защитники: Крис Челиос США — Эл Макиннис Канада

Нападающие: Джереми Реник (США) — Уэйн Гретцки (Канада) — Матс Сундин (Швеция)

MVP: Билл Рэнфорд Канада