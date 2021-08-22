Станислав Шаров, баскетболист из города с населением 30 тысяч человек, приехал с Олимпийских игр настоящим героем.

В Калининграде 21 августа прошел национальный финал по баскетболу 3х3 Red Bull Half Court 2021. В мужском турнире победу одержала команда Baikal. В финале москвичи переиграли Stella Pro из Екатеринбурга (13:9). У девушек не было равных «ЦОП-СПБ». В решающем матче они оказались сильнее московского коллектива «Матрешки» (9:3). Таким образом, в Мировом финале, который состоится 16 октября в Риме, Россию будут представлять Baikal и «ЦОП-СПБ».

Почетным гостем турнира должен был стать уроженец Гусева Калининградской области, серебряный призер Олимпийских игр-2020 Станислав Шаров. Однако со своим клубом «Гагарин» в эти дни он участвовал в «мастерсе» в Лозанне. Мы связались с Шаровым и обсудили, как изменилась его жизнь после отличного выступления в Токио.

Каждый раз иду на тренировку с улыбочкой

— До конца года у вас очень плотный календарь. Успели отдохнуть после Олимпиады?

— Отдохнул хорошо, но это вышло нам боком. Сразу после отдыха приехали на сборы, не успели набрать физическую форму и в итоге плохо сыграли на «мастерсе» в Швейцарии (не смогли выйти из группы. — Прим. «СЭ»). Хотя сил вроде было достаточно. Но ничего страшного — побились, продышались. К чемпионату Европы, который состоится 10-12 сентября, подготовимся уже на другом уровне. Думаю, хорошо там выступим.

— Впечатлили кадры твоей встречи в аэропорту Калининграда после Олимпийских игр. Незабываемый момент?

— Я был очень уставший. После финала мы не спали. Затем полетели из Токио во Владивосток, из Владивостока в Москву. А затем я сразу вылетел в Калининград. И эта встреча с оркестром, родственниками, друзьями, конечно, подняла настроение после долгой дороги. Было очень круто.

— Трогательные кадры с ребенком. Это ваш сын?

— Нет, это сын сестры. Он не до конца понимал, что происходит, и спросил меня: «Дядя, ты что-то выиграл?» Отвечаю: «Нет, проиграли в финале».

— За год до Олимпиады ты говорил: «Олимпийская медаль — это шанс доказать себе, что я смог выбраться из маленького города и пройти путь до самого конца. Что все эти кровь, пот и слезы каждый день были не напрасны». Сейчас чувствуешь, что добился цели?

— Все еще впереди, но это большой шаг для меня. Что я смог выбраться из города с населением 30 тысяч человек и стать призером Олимпийских игр. Я стараюсь этим не хвастаться, но на душе приятно. Никогда не был профессиональном, было много травм, никогда не занимался в специализированной спортивной школе.

— Не было момента, когда думал о том, чтобы бросить?

— Когда учился в университете в Калининграде. Думал о том, куда меня это приведет. Есть ли шанс, что баскетбол станет моей профессией. Было много мыслей об усталости, но сейчас такого вообще нет. Каждый раз иду на тренировку с улыбочкой.

— В Токио удалось попасть на открытие Игр?

— К сожалению, нет. Надо было ждать 5-6 часов перед тем, как выйти на стадион, а у нас на следующий день начинались игры группового этапа. Надеюсь, что мы отберемся на Олимпиаду в Париже-2024, антиковидные меры будут менее суровыми и мы выйдем на церемонию открытия при полных трибунах. Испытывал уже такое на Европейских играх-2019 в Минске, и это незабываемо. Такую атмосферу хочется еще пережить.

— Есть понимание, как будет осуществляться отбор в Париж-2024?

— Пока я не знаю.

— За 11 дней на Играх видели кого-то из иностранных звезд? Дюрант, Букер, Джокович, Байлз...

— Американских баскетболистов не видели, зато встретили Дончича, пару звезд сборной Франции, Сколу. Российских спортсменов видели практически всех, включая наших теннисистов.

— Во время олимпийского турнира на трибунах были Мануэль Макрон, принц Альбер, Томас Бах... Впечатлило такое внимание к баскетболу 3х3?

— Это прикольно, что такие люди на трибунах. Еще был Яо Мин. Он даже заходил в нашу раздевалку, которую мы делили с Китаем.

Финал с Латвией мы проиграли сами себе

— Ваш тренер по физической подготовке Георгий Артемьев работал еще со сборной России по баскетболу, которая выиграла бронзу на Играх-2012 в Лондоне, был тренером по ОФП Светланы Кузнецовой. Прокачал вас?

— Да, он и Алексей Жердев серьезно подняли наш уровень в плане физики. Они очень крутые специалисты.

— Главный тренер Владимир Агабабьян недавно сам играл с вами. Это только плюс при тренировочном процессе или есть некое панибратство?

— Конечно, это помогает. Человек сам прошел через все это, знает тонкости нашего вида спорта. Сейчас он вышел на очень высокий уровень как тренер.

— Перед полуфиналом с сербами, которые считались фаворитами всего турнира, Агабабьян сказал журналистам, что надо снять с них корону. Как отреагировали на эти слова?

— Это интервью мы прочитали уже после турнира. А так он всегда нас отлично заряжает перед матчами, подбирает правильные слова.

— Давай немного вспомним ход турнира. После не самого удачного группового этапа вы вышли на Нидерланды. Четвертьфинал с ними — самый сложный матч в Токио?

— Была настоящая рубка, но, поверьте, все матчи в Токио были сложными. И когда мы выиграли у Сербии (21:10), и когда проиграли с аналогичным счетом в группе. На Олимпиаде не было случайных команд, все восемь коллективов очень сильные. Думаю, рано или поздно состав участников расширится. Возможно, уже в Париже-2024.

— В полуфинале с Сербией Александр Зуев забил четыре дальних броска. Круто?

— Это его работа. Если у Саши пойдет бросок, то можно делать все что угодно, но остановить его не получится. Он попадал весь турнир, но с Сербией действительно был его бенефис.

— Вы оставили без финала Душана Булата, которого называют Майклом Джорданом баскетбола 3х3. Ты сыграл против него очень много матчей, можешь объяснить, в чем его уникальность?

— Он очень обученный, умный игрок. Против него очень сложно защищаться. У Душана нет сумасшедшей скорости, прыжка, но понимание игры превосходное. Где-то за счет интуиции он способен взять подбор, заставить сфолить на себе, отдать отличный пас.

— В финале с Латвией вы вели 11:5. Разбирали, что дальше пошло не так?

— Не стали детально разбирать. Понимаем, что где-то концентрация пропала, где-то расслабились в защите, пропустили легкие мячи. Они поймали кураж и уже воспользовались этим. Довели дело до конца. Финал мы проиграли сами себе. Латвия играла в свой привычный баскетбол. Они давно играют вместе. Хорошие ребята, всегда общаемся с ними. Было приятно провести с ними олимпийский финал.

— Плюс всем запомнился порванный кроссовок Ильи Карпенкова...

— Я бы не сказал, что это решающий фактор. До этого мы уже много пропустили. Было много ошибок. А это была как добавка.

В Австрии однажды играли в пещере

— В честь кого взял первый номер?

— Когда меня первый раз вызвали на сборы национальной команды, то дали майку с этим номером. С того времени и играю под ним.

— Ты можешь назвать себя фанатом баскетбола? Смотришь НБА, Евролигу?

— Не сказал бы, что фанат, что-то пристально отслеживаю. Если попадется по телевизору, то могу посмотреть. В НБА смотрю только хайлайты, иногда более длительные обзоры. Как перешел в 3х3, как-то поостыл к классическому баскетболу.

— Ты играешь за «Гагарин», который базируется в Химках. Сам живешь в Москве?

— Да, уже третий год. Снимаю квартиру.

— Нравится?

— Привык ко всему, но оставаться в ней жить не планирую. Не люблю такой быстрый ритм, мне гораздо комфортнее в Калининграде. Очень люблю его.

— Сколько матчей в год у тебя получается, учитывая клуб и сборную?

— Сложно посчитать, но очень много. И за сборную, и за клуб. Иногда прямо бывает перебор.

— У твоих партнеров по олимпийской сборной есть агенты. У тебя есть официальный представитель?

— У парней есть агенты, так как они совмещают 3х3 с баскетболом 5х5. А мне зачем агент, если я сконцентрирован только на 3х3? Лишние хлопоты.

— У тебя много татуировок? Когда набил первую?

— В 18 лет на ребрах.

— А сколько всего?

— Много. Забито полрукава, есть тату на ребрах и на груди.

— Есть любимая?

— На груди, в честь мамы.

— Во влоге у Антона Понкрашова видел, что Илья Карпенков слушает блэк-метал. Разделяешь его страсть?

— Нет, это жесть. Ужас для ушей. (Смеется.) Илюша любит по тяжелому отлетать.

— А ты что слушаешь?

— В основном рэп. Люблю Дрейка, Трэвиса Скотта, DMX, 2 Pac. Часто просто натыкаюсь на какого-то нового исполнителя, и если мне понравится трек, то начинаю слушать его альбомами.

— Английский хорошо знаешь?

— Нет, у меня беда с языком. Со школы есть какой-то ступор, хотя я и хожу к репетитору. Что-то понимаю, а отвечать сложно.

— Прочитал много интервью ребят из сборной 3х3, и все говорят, что играть за сборную — это невероятная честь, что есть сумасшедшая конкуренция. У тебя есть понимание, почему в баскетболе 5х5 многие ребята отказываются приезжать в сборную?

— У нас новый вид спорта, нет таких денег, как в 5х5. Возможно, кто-то боится получить травму в матчах за сборную. А мы просто парни с улицы. Нам дали такой шанс, и глупо им не воспользоваться.

— Благодаря Олимпиаде многие узнали о баскетболе 3х3. Скажи, за что стоит любить этот вид спорта?

— Это очень атлетичный вид спорта, очень контактный, при этом супербыстрый. Игра проходит без затяжек. Можно легко разобраться в правилах и наслаждаться зрелищем. Плюс, когда полные трибуны, то атмосфера просто фантастическая.

— Ваши турниры часто проходят в необычных локациях? Что больше всего запомнилось?

— В Австрии однажды играли в пещере. Долго шли вниз и оказывались на площадке. Были площадки около моря, на красивых площадях, в торговых центрах... Часто организаторы выбирают красивые локации.