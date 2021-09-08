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ИИХФ дисквалифицировала президента Белорусской федерации хоккея на пять лет. За поддержку Лукашенко и не только

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 17:30
ИИХФ дисквалифицировала президента Белорусской федерации хоккея на пять лет. Фото ФХБ
ИИХФ дисквалифицировала президента Белорусской федерации хоккея на пять лет. Фото ФХБ
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При этом Дмитрий Басков останется на своем посту. Разбираемся в непростом и сильно политизированном решении.

Не успел хоккейный мир отойти от новости о том, что ИИХФ достигла принципиальной договоренности с НХЛ об участии хоккеистов из сильнейшей лиги мира в Олимпийских играх, как Международная федерация хоккея вновь стала одним из главных ньюсмейкеров. На своем официальном сайте ИИХФ сообщила о решении дисквалифицировать президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет.

Басков отстранен после 10-месячного расследования федерации, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ определил, что функционер злоупотреблял своим положением в целях поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как уточняет организация, срок отстранения будет действовать с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. И похоже, что теперь в отношениях между ФХБ и международной федерацией наступил разлад.

Практически мгновенно белорусское ведомство назвало решение политическим и немотивированным:

— ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова.

Дмитрий Басков.ИИХФ дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Баскова на пять лет

Полагаем, что данное решение было обусловлено постоянно возрастающим на ИИХФ давлением политических сил, а факты якобы допущенных Басковым нарушений, рассмотренные ИИХФ на основании отчетов со стороны ряда зарубежных организаций и частных лиц, могут быть трактованы как упреждение со стороны ФХБ нарушения представителями белорусской хоккейной общественности, активно призывающими к деструктивным антигражданским и политическим действиям, пункта 1.2.2.1 Кодекса поведения ИИХФ и статьи 5 Олимпийской хартии в части соблюдения ими политического нейтралитета...

Для того чтобы понять, за что формально первый человек белорусского хоккея получил пятилетний бан, нужно понимать, что Басков не просто хоккейный функционер, а еще и человек, приближенный к президенту республики Александру Лукашенко. Поэтому сложить два плюс в два в данной ситуации не составляет труда.

В начале 2000-х Басков без особых успехов играл на позиции вратаря в ряде клубов из местного чемпионата. Затем пробовал работать тренером в молодежке минского «Динамо», а после несколько лет руководил школой «зубров» и в 2018-м благодаря игре за любительскую команду президента получил должность заместителя председателя ФХБ и практически одновременно с этим сел в кресло генерального директора «Динамо».

Однако, похоже, что ИИХФ встала на дыбы не из-за несоразмерно быстрого карьерного роста Баскова и его участия в автопробегах в поддержку действующей власти, а из-за гибели минского политического активиста Романа Бондаренко, к которой, по данным сразу нескольких СМИ, может быть причастен бывший хоккеист. Предположительно, именно председатель ФХБ был одним из нескольких лиц, который непосредственно участвовал в похищении и избиении представителя оппозиции.

Пока совершенно непонятно, как ИИХФ отреагирует на заявление ФХБ о том, что Басков останется председателем федерации. Ясно одно — решение белорусской стороны точно может повлечь для нее цепочку куда более серьезных санкций.

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