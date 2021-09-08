ИИХФ дисквалифицировала президента Белорусской федерации хоккея на пять лет. За поддержку Лукашенко и не только

При этом Дмитрий Басков останется на своем посту. Разбираемся в непростом и сильно политизированном решении.

Не успел хоккейный мир отойти от новости о том, что ИИХФ достигла принципиальной договоренности с НХЛ об участии хоккеистов из сильнейшей лиги мира в Олимпийских играх, как Международная федерация хоккея вновь стала одним из главных ньюсмейкеров. На своем официальном сайте ИИХФ сообщила о решении дисквалифицировать президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет.

The IIHF Independent Disciplinary Board has issued a five-year suspension to Belarus Ice Hockey Association (@hockey_blr) President Dmitri Baskov. https://t.co/tx4dGUX4HM — IIHF (@IIHFHockey) September 8, 2021

Басков отстранен после 10-месячного расследования федерации, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ определил, что функционер злоупотреблял своим положением в целях поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как уточняет организация, срок отстранения будет действовать с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. И похоже, что теперь в отношениях между ФХБ и международной федерацией наступил разлад.

Практически мгновенно белорусское ведомство назвало решение политическим и немотивированным:

— ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова.

Полагаем, что данное решение было обусловлено постоянно возрастающим на ИИХФ давлением политических сил, а факты якобы допущенных Басковым нарушений, рассмотренные ИИХФ на основании отчетов со стороны ряда зарубежных организаций и частных лиц, могут быть трактованы как упреждение со стороны ФХБ нарушения представителями белорусской хоккейной общественности, активно призывающими к деструктивным антигражданским и политическим действиям, пункта 1.2.2.1 Кодекса поведения ИИХФ и статьи 5 Олимпийской хартии в части соблюдения ими политического нейтралитета...

Для того чтобы понять, за что формально первый человек белорусского хоккея получил пятилетний бан, нужно понимать, что Басков не просто хоккейный функционер, а еще и человек, приближенный к президенту республики Александру Лукашенко. Поэтому сложить два плюс в два в данной ситуации не составляет труда.

В начале 2000-х Басков без особых успехов играл на позиции вратаря в ряде клубов из местного чемпионата. Затем пробовал работать тренером в молодежке минского «Динамо», а после несколько лет руководил школой «зубров» и в 2018-м благодаря игре за любительскую команду президента получил должность заместителя председателя ФХБ и практически одновременно с этим сел в кресло генерального директора «Динамо».

Однако, похоже, что ИИХФ встала на дыбы не из-за несоразмерно быстрого карьерного роста Баскова и его участия в автопробегах в поддержку действующей власти, а из-за гибели минского политического активиста Романа Бондаренко, к которой, по данным сразу нескольких СМИ, может быть причастен бывший хоккеист. Предположительно, именно председатель ФХБ был одним из нескольких лиц, который непосредственно участвовал в похищении и избиении представителя оппозиции.

Пока совершенно непонятно, как ИИХФ отреагирует на заявление ФХБ о том, что Басков останется председателем федерации. Ясно одно — решение белорусской стороны точно может повлечь для нее цепочку куда более серьезных санкций.