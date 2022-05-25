50-летний Ягр врезался в трамвай — подвело внимание. Но он еще хочет продолжать карьеру!
Легенда мирового хоккея Яромир Ягр попал в аварию в Праге — его автомобиль столкнулся с трамваем. К счастью, никто не получил серьезных травм.
«Это моя вина. Я пытался развернуться, проверил встречное направление и повернул, но из-за большого количества машин я не заметил трамвай. Я увидел его уже в полуметре от себя в последнюю минуту. Я думал, это конец. Я всегда верил, что высшая сила держит надо мной свою руку, и сегодня я снова в этом убедился», — написал чех в социальных сетях.
Ягр получил первую помощь на месте, но от госпитализации отказался — сообщалось, что Яромир получил легкую травму руки. Также утверждается, что тест Ягра на алкоголь дал отрицательный результат.
«Сегодня в меня врезался трамвай с надписью «Спарту» не остановить» и остановил меня. «Кладно», думаю, нам нужно усилиться к следующему сезону", — написал владелец и игрок «Кладно» Ягр. Его команда спаслась только в переходных матчах, но амбиции у Ярдо серьезные.
В минувшем сезоне знаменитый форвард провел в элитном дивизионе чешского чемпионата 43 матча и набрал 19 (8+11) очков. Очень достойный вариант для хоккеиста, которому в феврале исполнилось 50 лет.
«И в 50 лет руки и голова у Яромира на месте, в каких-то эпизодах он просто «завязывал» людей, болельщики были в восторге. Но, понятное дело, в функциональном плане в таком возрасте каждому будет непросто», — говорил про Ягра российский защитник Захар Арзамасцев, который с января этого года играл за «Кладно».
«Если мы останемся в высшей лиге Чехии и я буду понимать, что есть шанс подписать хороших игроков, то я предпочту остаться и еще поиграть. В таком случае я хочу больше тренироваться, просто сосредоточиться на том, чтобы быть игроком и играть, потому что у нас тогда будет шанс чего-то добиться.
В моем возрасте нужна цель. Если я говорю, что собираюсь что-то сделать, то я знаю, что способен к этому подготовиться. Возраст роли не играет. Если я буду здоров, то никаких проблем не вижу. Если я буду видеть впереди светлое будущее, то я не против того, чтобы пойти и потренироваться, сделать все необходимое. Это не проблема. Я лишь хочу видеть перед собой светлое будущее", — говорил Ягр в середине февраля. «Кладно» сохранил место в высшей лиге, так что Ярдо на льду мы еще увидим. Но на дороге точно нужно быть внимательнее.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 3
|
Каролина - Рейнджерс
|2 - 2
|
Колорадо - Сент-Луис
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|21
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|15
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|10
|9
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|10
|2.09