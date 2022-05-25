50-летний Ягр врезался в трамвай — подвело внимание. Но он еще хочет продолжать карьеру!

Что случилось с легендой?

Легенда мирового хоккея Яромир Ягр попал в аварию в Праге — его автомобиль столкнулся с трамваем. К счастью, никто не получил серьезных травм.

«Это моя вина. Я пытался развернуться, проверил встречное направление и повернул, но из-за большого количества машин я не заметил трамвай. Я увидел его уже в полуметре от себя в последнюю минуту. Я думал, это конец. Я всегда верил, что высшая сила держит надо мной свою руку, и сегодня я снова в этом убедился», — написал чех в социальных сетях.

Ягр получил первую помощь на месте, но от госпитализации отказался — сообщалось, что Яромир получил легкую травму руки. Также утверждается, что тест Ягра на алкоголь дал отрицательный результат.

«Сегодня в меня врезался трамвай с надписью «Спарту» не остановить» и остановил меня. «Кладно», думаю, нам нужно усилиться к следующему сезону", — написал владелец и игрок «Кладно» Ягр. Его команда спаслась только в переходных матчах, но амбиции у Ярдо серьезные.

В минувшем сезоне знаменитый форвард провел в элитном дивизионе чешского чемпионата 43 матча и набрал 19 (8+11) очков. Очень достойный вариант для хоккеиста, которому в феврале исполнилось 50 лет.

«И в 50 лет руки и голова у Яромира на месте, в каких-то эпизодах он просто «завязывал» людей, болельщики были в восторге. Но, понятное дело, в функциональном плане в таком возрасте каждому будет непросто», — говорил про Ягра российский защитник Захар Арзамасцев, который с января этого года играл за «Кладно».

«Если мы останемся в высшей лиге Чехии и я буду понимать, что есть шанс подписать хороших игроков, то я предпочту остаться и еще поиграть. В таком случае я хочу больше тренироваться, просто сосредоточиться на том, чтобы быть игроком и играть, потому что у нас тогда будет шанс чего-то добиться.

В моем возрасте нужна цель. Если я говорю, что собираюсь что-то сделать, то я знаю, что способен к этому подготовиться. Возраст роли не играет. Если я буду здоров, то никаких проблем не вижу. Если я буду видеть впереди светлое будущее, то я не против того, чтобы пойти и потренироваться, сделать все необходимое. Это не проблема. Я лишь хочу видеть перед собой светлое будущее", — говорил Ягр в середине февраля. «Кладно» сохранил место в высшей лиге, так что Ярдо на льду мы еще увидим. Но на дороге точно нужно быть внимательнее.