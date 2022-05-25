«Ливанскому агрессору» угрожали убийством. Он травмировал вратаря соперника, а потом сделал хет-трик
Кто первым приходит на ум, когда говорят об успехах монструозного «Колорадо»? Полагаю, великолепный Нэйтан Маккиннон или партнер по тройке финн Микко Рантанен. Поклонники атакующих защитников восхищаются энерджайзером Кэйлом Макаром, а россиян очаровал настырный Валерий Ничушкин, который превратился в незаменимого форварда топ-6. Только после перечисления этих фамилий вы, вероятно, подумаете о Наземе Кадри — центре второго звена «Эвеланш», который пока претендует на MVP серии с «Сент-Луисом».
Канадец ливанского происхождения — лучший снайпер и бомбардир «Колорадо», а также самый бросающий игрок и лучший по личному ixG (1,13) в противостоянии с «Блюз». Почти каждый третий выстрел в створ заканчивается голом в ворота «Сент-Луиса». Правда, Кадри запомнился не только статистическими подвигами, но и поступком, который не красит профессионального спортсмена.
Теплые отношения Назема и «Блюз» тянутся с прошлого плей-офф, когда «Эвеланш» встретились с «Музыкантами» в первом раунде. Кадри завершил серию досрочно, получив дисквалификацию на восемь матчей за грязный силовой прием против Джастина Фолка. Форвард «Лавин» попал защитнику в голову — и справедливо заработал воспитательные санкции. Капитан «Блюз» Райан О?Райлли назвал Назема рецидивистом, а прием канадца — опасным и совершенно неуместным. Неприятное клеймо нападающий получил за прошлые выходки: в 2018 году Кадри отстранили на три игры за удар форварда «Вашингтона» Томми Уинджелса, а в следующем сезоне он пропустил пять матчей за удар клюшкой нападающего «Бостона» Джейка Дебраска.
Баны — традиция Кадри в кубковых матчах. Не покидает чувство, что желание поймать соперника грязными приемами заложено в хоккейном ДНК Назема. Спустя год форвард, накопивший за плей-офф НХЛ три дисквалификации, взялся за старое. И пускай аналитики NHL Network считают, что нападающий не специально врезался в голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона, я убежден, что в действиях форварда присутствовал злой умысел. Разбирать в деталях эпизод бессмысленно. Достаточно констатировать факт: «Сент-Луис» потерял основного вратаря и героя чемпионского плей-офф-2019. И виноват в этом форвард «Колорадо», спровоцировавший столкновение защитника Калле Росена с собственным голкипером.
Кадри идеально вошел в образ злодея «Блюз». За нанесенную травму Биннингтону нападающий аккумулировал негатив всего Сент-Луиса. В четвертом матче Назема пытались проучить Павел Бучневич и Дэвид Перрон. Агрессия на льду — еще цветочки. Настоящий пожар разразился в социальных сетях, где поклонники «Музыкантов» ополчились на канадского плохиша. С анонимных аккаунтов нападающему угрожали физической расправой, не говоря уже о личных оскорблениях. История разогрелась настолько, что в дело вмешалась полиция Сент-Луиса, запустившая расследование угроз в адрес хоккеиста.
Кадри — не бестолковый задира, а обученный и техничный центр, выбивший за 71 матч регулярки 87 (28+59) очков. Подлые приемы испортили репутацию форварда, но для «Колорадо» Назем — ценнейший игрок. Нападающий ответил хейтерам хет-триком в четвертом матче с «Сент-Луисом». «Колорадо» обыграл осиротевших без Биннингтона «Блюз» и уже завтра может отправить команду Владимира Тарасенко в отпуск.
— К сожалению, я уже давно сталкиваюсь с этим. Грустно об этом говорить, но это факт. У меня хорошо получается отодвигать все это на задний план. Это серьезно, но я стараюсь вести себя, будто это не так, и просто продолжаю двигаться вперед. Я знаю, что те сообщения, которые я получил, не отражают позицию каждого фаната «Сент-Луиса». Но что касается хейтеров, хет-трик в четвертом матче — это для них", — ответил на угрозы Кадри после победы над «Сент-Луисом».
Не сомневаюсь, что в оставшихся матчах серии (да и в следующем сезоне) Назему не поздоровится. Второй плей-офф форвард травмирует важных игроков «Музыкантов». За неуместные проделки Кадри нажил немало врагов во всем Миссури. «Сент-Луис» продолжит охоту на канадца — как бы только жажда мести не сбила хоккеистов с толку. Права на ошибку у команды Крэйга Беруби нет, а дополнительное давление и внимание только раззадоривают Кадри.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 3
|
Каролина - Рейнджерс
|2 - 2
|
Колорадо - Сент-Луис
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|21
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|15
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|10
|9
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|10
|2.09