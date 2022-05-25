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Сегодня, 17:00

«Ливанскому агрессору» угрожали убийством. Он травмировал вратаря соперника, а потом сделал хет-трик

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Назем Кадри в матче против «Сент-Луиса».
Фото USA Today Sports
Форвард «Колорадо» Назем Кадри стал антигероем серии против «Сент-Луиса». Охоту на него устроили игроки и фанаты «Блюз».

Кто первым приходит на ум, когда говорят об успехах монструозного «Колорадо»? Полагаю, великолепный Нэйтан Маккиннон или партнер по тройке финн Микко Рантанен. Поклонники атакующих защитников восхищаются энерджайзером Кэйлом Макаром, а россиян очаровал настырный Валерий Ничушкин, который превратился в незаменимого форварда топ-6. Только после перечисления этих фамилий вы, вероятно, подумаете о Наземе Кадри — центре второго звена «Эвеланш», который пока претендует на MVP серии с «Сент-Луисом».

Форвард &laquo;Колорадо&raquo; Назем Кадри празднует заброшенную шайбу. Главного злодея плей-офф угрожали убить перед матчем. Он ответил хет-триком

Канадец ливанского происхождения — лучший снайпер и бомбардир «Колорадо», а также самый бросающий игрок и лучший по личному ixG (1,13) в противостоянии с «Блюз». Почти каждый третий выстрел в створ заканчивается голом в ворота «Сент-Луиса». Правда, Кадри запомнился не только статистическими подвигами, но и поступком, который не красит профессионального спортсмена.

Теплые отношения Назема и «Блюз» тянутся с прошлого плей-офф, когда «Эвеланш» встретились с «Музыкантами» в первом раунде. Кадри завершил серию досрочно, получив дисквалификацию на восемь матчей за грязный силовой прием против Джастина Фолка. Форвард «Лавин» попал защитнику в голову — и справедливо заработал воспитательные санкции. Капитан «Блюз» Райан О?Райлли назвал Назема рецидивистом, а прием канадца — опасным и совершенно неуместным. Неприятное клеймо нападающий получил за прошлые выходки: в 2018 году Кадри отстранили на три игры за удар форварда «Вашингтона» Томми Уинджелса, а в следующем сезоне он пропустил пять матчей за удар клюшкой нападающего «Бостона» Джейка Дебраска.

Баны — традиция Кадри в кубковых матчах. Не покидает чувство, что желание поймать соперника грязными приемами заложено в хоккейном ДНК Назема. Спустя год форвард, накопивший за плей-офф НХЛ три дисквалификации, взялся за старое. И пускай аналитики NHL Network считают, что нападающий не специально врезался в голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона, я убежден, что в действиях форварда присутствовал злой умысел. Разбирать в деталях эпизод бессмысленно. Достаточно констатировать факт: «Сент-Луис» потерял основного вратаря и героя чемпионского плей-офф-2019. И виноват в этом форвард «Колорадо», спровоцировавший столкновение защитника Калле Росена с собственным голкипером.

Кадри идеально вошел в образ злодея «Блюз». За нанесенную травму Биннингтону нападающий аккумулировал негатив всего Сент-Луиса. В четвертом матче Назема пытались проучить Павел Бучневич и Дэвид Перрон. Агрессия на льду — еще цветочки. Настоящий пожар разразился в социальных сетях, где поклонники «Музыкантов» ополчились на канадского плохиша. С анонимных аккаунтов нападающему угрожали физической расправой, не говоря уже о личных оскорблениях. История разогрелась настолько, что в дело вмешалась полиция Сент-Луиса, запустившая расследование угроз в адрес хоккеиста.

Самуэль Жирар в&nbsp;третьем матче серии с&nbsp;Сент-Луисом. Российский нападающий стал главным врагом «Колорадо». Он травмировал ведущего защитника

Кадри — не бестолковый задира, а обученный и техничный центр, выбивший за 71 матч регулярки 87 (28+59) очков. Подлые приемы испортили репутацию форварда, но для «Колорадо» Назем — ценнейший игрок. Нападающий ответил хейтерам хет-триком в четвертом матче с «Сент-Луисом». «Колорадо» обыграл осиротевших без Биннингтона «Блюз» и уже завтра может отправить команду Владимира Тарасенко в отпуск.

— К сожалению, я уже давно сталкиваюсь с этим. Грустно об этом говорить, но это факт. У меня хорошо получается отодвигать все это на задний план. Это серьезно, но я стараюсь вести себя, будто это не так, и просто продолжаю двигаться вперед. Я знаю, что те сообщения, которые я получил, не отражают позицию каждого фаната «Сент-Луиса». Но что касается хейтеров, хет-трик в четвертом матче — это для них", — ответил на угрозы Кадри после победы над «Сент-Луисом».

Не сомневаюсь, что в оставшихся матчах серии (да и в следующем сезоне) Назему не поздоровится. Второй плей-офф форвард травмирует важных игроков «Музыкантов». За неуместные проделки Кадри нажил немало врагов во всем Миссури. «Сент-Луис» продолжит охоту на канадца — как бы только жажда мести не сбила хоккеистов с толку. Права на ошибку у команды Крэйга Беруби нет, а дополнительное давление и внимание только раззадоривают Кадри.

Джордан Биннингтон
Назем Кадри
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 3
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1 - 3
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 2
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
3 - 1
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
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7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
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5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 25
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 21
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 11 15
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 11 12
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 10 9
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 10 2.09
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