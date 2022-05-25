«Ливанскому агрессору» угрожали убийством. Он травмировал вратаря соперника, а потом сделал хет-трик

Форвард «Колорадо» Назем Кадри стал антигероем серии против «Сент-Луиса». Охоту на него устроили игроки и фанаты «Блюз».

Кто первым приходит на ум, когда говорят об успехах монструозного «Колорадо»? Полагаю, великолепный Нэйтан Маккиннон или партнер по тройке финн Микко Рантанен. Поклонники атакующих защитников восхищаются энерджайзером Кэйлом Макаром, а россиян очаровал настырный Валерий Ничушкин, который превратился в незаменимого форварда топ-6. Только после перечисления этих фамилий вы, вероятно, подумаете о Наземе Кадри — центре второго звена «Эвеланш», который пока претендует на MVP серии с «Сент-Луисом».

Канадец ливанского происхождения — лучший снайпер и бомбардир «Колорадо», а также самый бросающий игрок и лучший по личному ixG (1,13) в противостоянии с «Блюз». Почти каждый третий выстрел в створ заканчивается голом в ворота «Сент-Луиса». Правда, Кадри запомнился не только статистическими подвигами, но и поступком, который не красит профессионального спортсмена.

Теплые отношения Назема и «Блюз» тянутся с прошлого плей-офф, когда «Эвеланш» встретились с «Музыкантами» в первом раунде. Кадри завершил серию досрочно, получив дисквалификацию на восемь матчей за грязный силовой прием против Джастина Фолка. Форвард «Лавин» попал защитнику в голову — и справедливо заработал воспитательные санкции. Капитан «Блюз» Райан О?Райлли назвал Назема рецидивистом, а прием канадца — опасным и совершенно неуместным. Неприятное клеймо нападающий получил за прошлые выходки: в 2018 году Кадри отстранили на три игры за удар форварда «Вашингтона» Томми Уинджелса, а в следующем сезоне он пропустил пять матчей за удар клюшкой нападающего «Бостона» Джейка Дебраска.

Баны — традиция Кадри в кубковых матчах. Не покидает чувство, что желание поймать соперника грязными приемами заложено в хоккейном ДНК Назема. Спустя год форвард, накопивший за плей-офф НХЛ три дисквалификации, взялся за старое. И пускай аналитики NHL Network считают, что нападающий не специально врезался в голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона, я убежден, что в действиях форварда присутствовал злой умысел. Разбирать в деталях эпизод бессмысленно. Достаточно констатировать факт: «Сент-Луис» потерял основного вратаря и героя чемпионского плей-офф-2019. И виноват в этом форвард «Колорадо», спровоцировавший столкновение защитника Калле Росена с собственным голкипером.

Кадри идеально вошел в образ злодея «Блюз». За нанесенную травму Биннингтону нападающий аккумулировал негатив всего Сент-Луиса. В четвертом матче Назема пытались проучить Павел Бучневич и Дэвид Перрон. Агрессия на льду — еще цветочки. Настоящий пожар разразился в социальных сетях, где поклонники «Музыкантов» ополчились на канадского плохиша. С анонимных аккаунтов нападающему угрожали физической расправой, не говоря уже о личных оскорблениях. История разогрелась настолько, что в дело вмешалась полиция Сент-Луиса, запустившая расследование угроз в адрес хоккеиста.

Кадри — не бестолковый задира, а обученный и техничный центр, выбивший за 71 матч регулярки 87 (28+59) очков. Подлые приемы испортили репутацию форварда, но для «Колорадо» Назем — ценнейший игрок. Нападающий ответил хейтерам хет-триком в четвертом матче с «Сент-Луисом». «Колорадо» обыграл осиротевших без Биннингтона «Блюз» и уже завтра может отправить команду Владимира Тарасенко в отпуск.

— К сожалению, я уже давно сталкиваюсь с этим. Грустно об этом говорить, но это факт. У меня хорошо получается отодвигать все это на задний план. Это серьезно, но я стараюсь вести себя, будто это не так, и просто продолжаю двигаться вперед. Я знаю, что те сообщения, которые я получил, не отражают позицию каждого фаната «Сент-Луиса». Но что касается хейтеров, хет-трик в четвертом матче — это для них", — ответил на угрозы Кадри после победы над «Сент-Луисом».

Не сомневаюсь, что в оставшихся матчах серии (да и в следующем сезоне) Назему не поздоровится. Второй плей-офф форвард травмирует важных игроков «Музыкантов». За неуместные проделки Кадри нажил немало врагов во всем Миссури. «Сент-Луис» продолжит охоту на канадца — как бы только жажда мести не сбила хоккеистов с толку. Права на ошибку у команды Крэйга Беруби нет, а дополнительное давление и внимание только раззадоривают Кадри.