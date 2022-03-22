«Я ненавидел СССР». Ягр не русофоб, как Гашек: выступал против коммунистов и стал православным

Вспоминаем историю чеха в «Авангарде» и его 68-й номер.

Яромир Ягр на днях официально перестал считаться лучшим европейским снайпером в истории НХЛ, уступив эту позицию Александру Овечкину. Великий чех, которому в феврале исполнилось 50 лет, до сих пор играет у себя дома за родной «Кладно», и делает это неплохо. Особых сожалений по поводу произошедшего он не выказал и лишь в шутку пригрозил вернуться в НХЛ, чтобы обогнать российского форварда по заброшенным шайбам. Обращение Ягра, записанное им специально для Овечкина, выглядело очень милым и добрым для нынешнего неспокойного времени, когда в публичном пространстве доминируют ненависть, злость и местами даже ксенофобия.

11 ноября 2004 года. Яромир Ягр после прилета в Россию. Александр Вильф, Фото —

Противоположность Гашеку

Чешский форвард, несмотря ни на что, остался человеком и воздержался от антирусской риторики в адрес хоккеистов, не смешивая политику и спорт, как это сделал его не менее знаменитый соотечественник Доминик Гашек. Вратарь призвал выгнать из НХЛ всех российских игроков. Сам Ягр занимается другими вещами. Он недавно принял активное участие в переносе домашнего матча своей команды в Прагу на вместительную арену O2, чтобы собрать средства для помощи семьям беженцев, оказавшихся в Чехии. Дела всегда важнее слов.

Переезд в Россию и выступление за «Авангард» в свое время серьезно повлияли на его жизнь. «Когда я играл в Омске, то был очень популярен, — рассказывал Ягр журналистам в Москве в ноябре 2020-го, когда приехал на 70-летний юбилей клуба. — Мне очень нравилось, я отвечал взаимностью, тепло относился ко всем омичам. Мало что изменилось с тех пор, у меня по-прежнему огромное количество друзей в Омске. Очень уважаю игроков из России, как и всех людей в вашей стране. За что мне всегда нравились российские игроки, так это за их любовь к родине. Они всегда готовы играть за сборную. В других странах — совсем по-другому. Когда у ваших игроков есть шанс биться в сборной, они всегда едут».

Суммарно в Суперлиге и КХЛ Ягр сыграл даже больше матчей, чем Овечкин. Для чешского бомбардира это не был исключительно вопрос зарабатывания денег. Для того чтобы хоть немного понять, как отразился на жизни форварда переход в «Авангард», стоит привести только один факт. Чех после первой командировки в Омск во время локаута в сезоне-2004/05 принял православие. С тех пор в раздевалке рядом с ним всегда стояла икона.

Залезть в душу человеку и попытаться разобраться во всех хитросплетениях невозможно. Но Ягр, проведя несколько лет в России, изменился. Например, полностью завязал со своей необузданной страстью к азартным играм. Он, выступая еще в НХЛ, в Лас-Вегасе проиграл в казино за одну ночь полмиллиона долларов! О его способности проводить в таких заведениях долгие часы знали все. Но длительное время никто с этим ничего не мог поделать.

Яромир Ягр играл за «Авангард» в локаутном сезоне-2004/05, а также с 2008-го по 2011-й.. Фото Александр Вильф Александр Вильф

68-й номер и полные трибуны

Бывший президент «Авангарда» Анатолий Бардин, ушедший из жизни летом 2017-го, был харизматичным мужиком с горящим взглядом, склонностью к авантюрам, скандалам и интригам. Но невозможно не быть благодарным ему за то, что он уговорил Ягра приехать в Омск. Сначала на время локаута НХЛ в сезоне-2004/05, а потом еще на три года.

Ни одна другая суперзвезда, заглянувшая тогда в Россию, не заставляла следить за своими действиями на льду с открытым ртом — вернуть челюсть на место было сложно. Он стал своим по крайней мере в Омске, хотя существовали опасения, что чех собирается там лишь хорошо провести время. Он показал себя настоящим профи, но и от радостей жизни, например увлечения красивыми девушками, Ягр не отказывался. Позднее одной из его подруг была модель с русскими корнями.

Даже фирменный номер 68, под которым он играет всю жизнь, не стал поводом для беспокойства. В августе 1968-го военные контингенты стран Варшавского договора вступили в Чехословакию, что положило конец либеральным реформам Александра Дубчека. С тех пор негативное отношение к СССР и коммунизму автоматом часто переносилось на обычных русских людей на бытовом уровне. Ягр несколько лет назад рассказал, что выбрал свой номер по двум причинам. «Свитер с 68-м номером я ношу не из-за того, что плохо отношусь к русским, — говорил форвард официальному сайту НХЛ. — Нет, я взял 68-й номер из-за нелюбви к коммунизму. Это две разные вещи. Примерно то же самое у меня бы спрашивали, возьми я 45-й номер. Все бы думали, что это знак неуважения к немцам, которые начали Вторую мировую войну, а это всего лишь мой протест против нацистов».

«Не скрою, в своё время я открыто заявлял о том, что не люблю Советский Союз и не согласен с существующим там режимом, — рассказал Ягр в интервью АиФ. — Но это было связано с объективными причинами. В 1968 году после известных событий оба моих деда были отправлены в тюрьму как противники коллективизации. За годы заключения они заработали по целому букету болезней, которые впоследствии стали причиной их смерти. Единственный положительный момент во всем этом — встреча моих родителей, которые познакомились у дверей тюрьмы, куда приносили передачи для своих отцов».

10 января 2009 года. Яромир Ягр во время Матча звезд КХЛ на Красной Площади, в котором он был капитаном одной из команд. Татьяна Дорогутина, Фото —

В России оценили мастерство Ягра, а не его отношение к идеологии. Он собирал полные трибуны везде — от Дальнего Востока до Москвы. Очень тепло относился к партнерам по команде, взяв неформальное шефство над рядом молодых игроков, включая Черепанова. Тот мог стать большой звездой, если бы не внезапная смерть от остановки сердца в матче против «Витязя» в подмосковном Чехове.

Овечкин, комментируя свое свежее достижение, указал на то, что превзойти рекорд чеха ему было бы сложнее, не проведи Яромир три года в КХЛ. Возможно, капитан «Кэпиталз» прав. Но именно омская перезагрузка позитивно сказалась на карьере чешского форварда. «Я играл в НХЛ много лет, все приелось, стало казаться одинаковым — игра за игрой, перелет за перелетом, сезон за сезоном, — вспоминал Ягр в интервью Игорю Рабинеру. — От такого поневоле устанешь. Причем не столько физически, сколько морально. Этим, наверное, и объяснялось, что последние сезоны перед локаутом получились не лучшими. И тут вовремя подоспело предложение из Омска. Там ко мне отнеслись по-человечески, дали понять, что я могу жить так, как хочу, не загоняя себя в рамки строгих правил. Психологически меня это раскрепостило. Я встряхнулся, появилась свежесть. Это и сказывается после возвращения в НХЛ».

Ягр по-прежнему живет как хочет и не думает останавливаться. Обогнать такую легенду — мощное достижение, на котором Овечкин не собирается останавливаться. Глядишь, и сам доиграет лет до 40, превзойдя Уэйна Гретцки и Горди Хоу. Не уверен только, что Ягр к этому моменту решится завершить карьеру. Он и сейчас мотивирует любого хоккеиста брать себя в руки и не жаловаться на возраст.