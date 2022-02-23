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Сегодня, 08:40

Тарасенко принес своей команде победу и стал ее лучшим бомбардиром. Он по-прежнему хочет обмена?

Гол Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Филадельфией» в чемпионате НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Владимир Тарасенко.
Российский нападающий удачно вернулся в состав «Сент-Луиса».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Шенн — 15 (Барбашев, Кайру), 11:50 — 0:1. Линдблом — 8 (Санхейм, Конекны), 48:09 — 1:1. Тарасенко — 19 (Томас, Миккола), 48:51 — 1:2. Барбашев — 16 (п.в., Сундквист, Миккола), 59:07 — 1:3. Саад — 17 (п.в.), 59:53 — 1:4.
Вратари: Джонс (58:11 — 59:07, 59:22 — 59:53) — Биннингтон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (10+7+9) — 26 (10+11+5).
Наши: Проворов (24.24/1/-4) — Барбашев (14.50/3/+1), Бучневич (17.44/0/+1), Костин (10.12/0/0), Тарасенко (17.06/2/+1).
23 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Текущий сезон складывается для Владимира Тарасенко несколько странным образом. С одной стороны, после почти двух лет мучений с рецидивным плечом вновь стал лидером «Блюз», сколотив классную тройку с Робертом Томасом и Павлом Бучневичем, и идет по графику «очко за игру». С другой, его обида на клуб за две неудачных операции до сих пор сидит внутри, и он по-прежнему хочет обмена из «Сент-Луиса».

«Когда Тарасенко в такой форме, его трудно остановить. Он очень сильный, крепко стоит на ногах и у него не отобрать шайбу. Его бросок в полном порядке, и вдобавок он постоянно ищет возможность его нанести.

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При этом не забывает отрабатывать назад. Несколько раз, когда мы теряли шайбу, я видел именно Тарасенко быстрее всех катившего к своим воротам и работавшего в бэкчеке. Он выглядит блестяще", — не забывает хвалить своего лидера главный тренер «Блюзменов» Крэйг Беруби.

«Сейчас не лучший момент это обсуждать. Стоит подождать лета. Морально за последние пару лет я готов к чему угодно. Сейчас все нормально, наша тройка и команда играют хорошо. Получаем удовольствие от хоккея. У команды есть мнение, что одного Кубка в 2019 году нам недостаточно», — попытался пару дней назад прояснить ситуации сам Тарасенко.

Однако постоянные слухи об обмене в ближайшее межсезонье вообще никак не отражаются на игре сибиряка, которого многие поспешили списать после нескольких операций. Например, сегодня он вернулся в состав «Блюзменов» после небольшого повреждения, из-за которого ему пришлось пропустить матч с «Торонто», и в середине третьего периода принес команде из Миссури победу над «Филадельфией».

Гол Тарасенко в ворота Мартина Джонса получился для него не самым типичным. Хотя за несколько секунд до него россиянин вполне мог забросить своим могучим кистевым, который вернулся к нему, несмотря на все опасения. Обидный промах с убойной позиции фронтмена «Блюзменов» не расстроил — позиционка «Сент-Луиса» продолжилась и спустя пару мгновений Владимир круто накатил на пятак и в падении в касание не дал пропасть классной передаче Роберта Томаса из-за ворот.

19&nbsp;февраля. Торонто. &laquo;Торонто&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; 3:6. Павел Бучневич (89-й номер) поздравляет с&nbsp;голом Клима Костина (37-й). Россияне «Сент-Луиса» помогли разорвать «Торонто». И это без Тарасенко

Причем 19-я шайба новосибирца не только принесла парням Берубе важные два очка, которые помогли ненадолго сравняться с идущим вторым на Западе «Калгари», но и вновь позволила ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров «Музыкантов». Теперь у Тарасенко 46 (19+27) очков в 45 матчах. И, если верить бездушным компьютерным моделям, то сейчас воспитанник «Сибири» заходит на результат в 79 очков за регулярку.

Впрочем, даже если обладатель Кубка Стэнли в итоге выбьет чуть меньше, то все равно сможет рассчитывать на желаемый переезд в межсезонье. Лучшей рекламы для потенциальных приобретателей не придумаешь. И здорово, что Владимир это понимает и рвет жилы за команду, в которой он стал звездой лиги. Хоккей он точно не обманывает.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Филадельфия Флайерз
5
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Панарин — главная звезда матча «Рейнджерс». Но всех удивил Шестеркин — он чуть не забил в пустые ворота!
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 50 22 28 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
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23.02 03:00
Флорида – Нэшвилл
 4 : 6
23.02 03:00
Коламбус – Торонто
 4 : 3 ОТ
23.02 03:00
Оттава – Миннесота
 4 : 3
23.02 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 1 : 4
23.02 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
23.02 06:00
Сиэтл – Айлендерс
2 : 5
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 34
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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