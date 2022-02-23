Тарасенко принес своей команде победу и стал ее лучшим бомбардиром. Он по-прежнему хочет обмена?

Российский нападающий удачно вернулся в состав «Сент-Луиса».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Шенн — 15 (Барбашев, Кайру), 11:50 — 0:1. Линдблом — 8 (Санхейм, Конекны), 48:09 — 1:1. Тарасенко — 19 (Томас, Миккола), 48:51 — 1:2. Барбашев — 16 (п.в., Сундквист, Миккола), 59:07 — 1:3. Саад — 17 (п.в.), 59:53 — 1:4.

Вратари: Джонс (58:11 — 59:07, 59:22 — 59:53) — Биннингтон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (10+7+9) — 26 (10+11+5).

Наши: Проворов (24.24/1/-4) — Барбашев (14.50/3/+1), Бучневич (17.44/0/+1), Костин (10.12/0/0), Тарасенко (17.06/2/+1).

23 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Текущий сезон складывается для Владимира Тарасенко несколько странным образом. С одной стороны, после почти двух лет мучений с рецидивным плечом вновь стал лидером «Блюз», сколотив классную тройку с Робертом Томасом и Павлом Бучневичем, и идет по графику «очко за игру». С другой, его обида на клуб за две неудачных операции до сих пор сидит внутри, и он по-прежнему хочет обмена из «Сент-Луиса».

«Когда Тарасенко в такой форме, его трудно остановить. Он очень сильный, крепко стоит на ногах и у него не отобрать шайбу. Его бросок в полном порядке, и вдобавок он постоянно ищет возможность его нанести.

При этом не забывает отрабатывать назад. Несколько раз, когда мы теряли шайбу, я видел именно Тарасенко быстрее всех катившего к своим воротам и работавшего в бэкчеке. Он выглядит блестяще", — не забывает хвалить своего лидера главный тренер «Блюзменов» Крэйг Беруби.

«Сейчас не лучший момент это обсуждать. Стоит подождать лета. Морально за последние пару лет я готов к чему угодно. Сейчас все нормально, наша тройка и команда играют хорошо. Получаем удовольствие от хоккея. У команды есть мнение, что одного Кубка в 2019 году нам недостаточно», — попытался пару дней назад прояснить ситуации сам Тарасенко.

Однако постоянные слухи об обмене в ближайшее межсезонье вообще никак не отражаются на игре сибиряка, которого многие поспешили списать после нескольких операций. Например, сегодня он вернулся в состав «Блюзменов» после небольшого повреждения, из-за которого ему пришлось пропустить матч с «Торонто», и в середине третьего периода принес команде из Миссури победу над «Филадельфией».

Гол Тарасенко в ворота Мартина Джонса получился для него не самым типичным. Хотя за несколько секунд до него россиянин вполне мог забросить своим могучим кистевым, который вернулся к нему, несмотря на все опасения. Обидный промах с убойной позиции фронтмена «Блюзменов» не расстроил — позиционка «Сент-Луиса» продолжилась и спустя пару мгновений Владимир круто накатил на пятак и в падении в касание не дал пропасть классной передаче Роберта Томаса из-за ворот.

Причем 19-я шайба новосибирца не только принесла парням Берубе важные два очка, которые помогли ненадолго сравняться с идущим вторым на Западе «Калгари», но и вновь позволила ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров «Музыкантов». Теперь у Тарасенко 46 (19+27) очков в 45 матчах. И, если верить бездушным компьютерным моделям, то сейчас воспитанник «Сибири» заходит на результат в 79 очков за регулярку.

Впрочем, даже если обладатель Кубка Стэнли в итоге выбьет чуть меньше, то все равно сможет рассчитывать на желаемый переезд в межсезонье. Лучшей рекламы для потенциальных приобретателей не придумаешь. И здорово, что Владимир это понимает и рвет жилы за команду, в которой он стал звездой лиги. Хоккей он точно не обманывает.