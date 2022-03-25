Капризов приблизился к очередному рекорду и чуть не подрался, а Тарасенко забил сразу после возвращения

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Хорват — 25 (Экман-Ларссон, Бесер), 4:13 — 0:1. Капризов — 33 (Хартман, Зуккарелло), 8:08 — 1:1. Фиала — 21, 21:44 — 2:1. Миллер — 27 (бол., Хьюз, Петтерссон), 47:56 — 2:2. Эрикссон Эк — 19 (Капризов, Бродин), 60:31 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Демко.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 36 (8+13+14+1) — 28 (10+10+8+0).

Наши: Капризов (17.21/5/+1) — Подколзин (10.14/3/0).

25 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Девятиматчевая домашняя серия «Миннесоты» складывается для клуба удачно. Команда Дина Эвасона выиграла четыре из пяти последних игр и после «Вегаса» не без трудностей разобралась с «Ванкувером». Начало встречи полностью осталось за гостями, но «Дикари» сумели выдержать стартовое давление и потихоньку забрали инициативу в свои руки.

На гол капитана «Кэнакс» Бо Хорвата уже на восьмой минуте встречи ответил Кирилл Капризов. Российский нападающий не забивал два матча, но сегодня добрался до красивой отметки и в 116-м матче в НХЛ забросил свою 60-ю шайбу. Из действующих игроков только Александр Овечкин достигал этого снайперского рубежа быстрее (95 игр). Кирилл сам начал атаку, получил передачу от Райана Хартмана и шикарным кистевым броском переиграл Тэтчера Демко.

Капризов набирает очки в 28 из 33 последних матчей, и на данный момент в его активе 78 (33+45) баллов. По этому показателю форвард уже находится на третьем месте в клубной истории. Больше него за один регулярный чемпионат набирали только Брайан Ролстон (79 очков в сезоне-2005/06) и Мариан Габорик (83 очка в сезоне-2007/08). Нет сомнения, что уже в ближайшем будущем Кириллу покорится и это достижение.

Матч получился очень плотным и нервным. Игроки часто цепляли друг друга, активно вступали в силовую борьбу, а в одном из эпизодов сдали нервы даже у Капризова. Хорват грубо атаковал Хартмана, и Кирилл захотел разобраться с соперником. Рядом оказался защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз, который не дал разгореться конфликту и вовремя сдержал россиянина. Капризов уже не раз демонстрировал в этом сезоне, что не боится в случае необходимости сбросить перчатки.

Horvat does a nasty crosscheck on Hartman and KIRILL WANTS BLOOD. Wild to the PP. pic.twitter.com/k3FLDoe2M1 — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) March 25, 2022

Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме удача оказалась на стороне хозяев. Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер попал в штангу, после чего Капризов и Йонас Бродин начали контратаку, а Йоэль Эрикссон Эк уверенно разобрался с голкипером «Кэнакс». «Миннесота» находится в отличной форме и продолжает оставаться одной из лучших домашних команд в НХЛ последних лет. Теперь «Уайлд» примут «Коламбус», и многие рассчитывают увидеть дебют Марка-Андре Флери.

Неудачная полоса «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» — «Филадельфия» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Конекны — 11 (Коннотон, Ходжсон), 6:37 — 0:1. Браун — 4 (Йорк, Типпетт), 14:51 — 0:2. Тарасенко — 21 (бол., О`Райлли, Перрон), 21:47 — 1:2. Конекны — 12 (Хэйс, Йорк), 32:04 — 1:3. Торопченко — 2 (Браун), 36:00 — 2:3. Ходжсон — 1 (Хэйс), 51:34 — 2:4. Фараби — 14 (п.в., ван Римсдайк), 57:20 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (56:24 — 57:20) — Джонс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (4+12+12) — 27 (9+11+7).

Наши: Барбашев (7.52/0/-1), Бучневич (19.23/2/-2), Тарасенко (15.28/4/-3), Торопченко (10.13/2/+1) — Проворов (21.49/2/+1).

Сент-Луис. Enterprise Center.

В последнее время «Блюзмены» не сильно радуют своих болельщиков и проиграли четыре матча из пяти. Сегодня команда неожиданно допустила осечку у себя дома и уступила потерявшей шансы на плей-офф «Филадельфии». Кроме того, «Блюз» лишились одного из своих лучших защитников Тори Крюга, который в игре против «Вашингтона» получил травму и теперь пропустит несколько недель.

Однако есть и хорошие новости. В состав вернулся Владимир Тарасенко, который из-за болезни не играл с 17 марта. Российский нападающий тут же отметился голом в большинстве и забросил свою 21-ю шайбу в сезоне. В атаке поучаствовал также Давид Перрон, семиматчевая голевая серия которого стала для «Сент-Луиса» второй по продолжительности в XXI веке, но сегодня прервалась.

В ворота «Филадельфии» забивали только россияне. В концовке второго периода свою вторую шайбу в НХЛ забросил нападающий Алексей Торопченко, который проводит в лиге первый сезон. Голкипер «Флайерз» Мартин Джонс ошибся за воротами, бывший форвард «Куньлуня» получил передачу от Логана Брауна и сократил отставание в счете. На большее команды не хватило, и на очереди их ждет трудная встреча с «Каролиной». «Сент-Луису» пора просыпаться, так как в дивизионе им в спину дышат «Миннесота» и «Нэшвилл».