Капризов приблизился к очередному рекорду и чуть не подрался, а Тарасенко забил сразу после возвращения
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Хорват — 25 (Экман-Ларссон, Бесер), 4:13 — 0:1. Капризов — 33 (Хартман, Зуккарелло), 8:08 — 1:1. Фиала — 21, 21:44 — 2:1. Миллер — 27 (бол., Хьюз, Петтерссон), 47:56 — 2:2. Эрикссон Эк — 19 (Капризов, Бродин), 60:31 — 3:2.
Вратари: Тэлбот — Демко.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 36 (8+13+14+1) — 28 (10+10+8+0).
Наши: Капризов (17.21/5/+1) — Подколзин (10.14/3/0).
25 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Девятиматчевая домашняя серия «Миннесоты» складывается для клуба удачно. Команда Дина Эвасона выиграла четыре из пяти последних игр и после «Вегаса» не без трудностей разобралась с «Ванкувером». Начало встречи полностью осталось за гостями, но «Дикари» сумели выдержать стартовое давление и потихоньку забрали инициативу в свои руки.
На гол капитана «Кэнакс» Бо Хорвата уже на восьмой минуте встречи ответил Кирилл Капризов. Российский нападающий не забивал два матча, но сегодня добрался до красивой отметки и в 116-м матче в НХЛ забросил свою 60-ю шайбу. Из действующих игроков только Александр Овечкин достигал этого снайперского рубежа быстрее (95 игр). Кирилл сам начал атаку, получил передачу от Райана Хартмана и шикарным кистевым броском переиграл Тэтчера Демко.
Капризов набирает очки в 28 из 33 последних матчей, и на данный момент в его активе 78 (33+45) баллов. По этому показателю форвард уже находится на третьем месте в клубной истории. Больше него за один регулярный чемпионат набирали только Брайан Ролстон (79 очков в сезоне-2005/06) и Мариан Габорик (83 очка в сезоне-2007/08). Нет сомнения, что уже в ближайшем будущем Кириллу покорится и это достижение.
Матч получился очень плотным и нервным. Игроки часто цепляли друг друга, активно вступали в силовую борьбу, а в одном из эпизодов сдали нервы даже у Капризова. Хорват грубо атаковал Хартмана, и Кирилл захотел разобраться с соперником. Рядом оказался защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз, который не дал разгореться конфликту и вовремя сдержал россиянина. Капризов уже не раз демонстрировал в этом сезоне, что не боится в случае необходимости сбросить перчатки.
Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме удача оказалась на стороне хозяев. Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер попал в штангу, после чего Капризов и Йонас Бродин начали контратаку, а Йоэль Эрикссон Эк уверенно разобрался с голкипером «Кэнакс». «Миннесота» находится в отличной форме и продолжает оставаться одной из лучших домашних команд в НХЛ последних лет. Теперь «Уайлд» примут «Коламбус», и многие рассчитывают увидеть дебют Марка-Андре Флери.
Неудачная полоса «Сент-Луиса»
«Сент-Луис» — «Филадельфия» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Голы: Конекны — 11 (Коннотон, Ходжсон), 6:37 — 0:1. Браун — 4 (Йорк, Типпетт), 14:51 — 0:2. Тарасенко — 21 (бол., О`Райлли, Перрон), 21:47 — 1:2. Конекны — 12 (Хэйс, Йорк), 32:04 — 1:3. Торопченко — 2 (Браун), 36:00 — 2:3. Ходжсон — 1 (Хэйс), 51:34 — 2:4. Фараби — 14 (п.в., ван Римсдайк), 57:20 — 2:5.
Вратари: Биннингтон (56:24 — 57:20) — Джонс.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 28 (4+12+12) — 27 (9+11+7).
Наши: Барбашев (7.52/0/-1), Бучневич (19.23/2/-2), Тарасенко (15.28/4/-3), Торопченко (10.13/2/+1) — Проворов (21.49/2/+1).
Сент-Луис. Enterprise Center.
В последнее время «Блюзмены» не сильно радуют своих болельщиков и проиграли четыре матча из пяти. Сегодня команда неожиданно допустила осечку у себя дома и уступила потерявшей шансы на плей-офф «Филадельфии». Кроме того, «Блюз» лишились одного из своих лучших защитников Тори Крюга, который в игре против «Вашингтона» получил травму и теперь пропустит несколько недель.
Однако есть и хорошие новости. В состав вернулся Владимир Тарасенко, который из-за болезни не играл с 17 марта. Российский нападающий тут же отметился голом в большинстве и забросил свою 21-ю шайбу в сезоне. В атаке поучаствовал также Давид Перрон, семиматчевая голевая серия которого стала для «Сент-Луиса» второй по продолжительности в XXI веке, но сегодня прервалась.
В ворота «Филадельфии» забивали только россияне. В концовке второго периода свою вторую шайбу в НХЛ забросил нападающий Алексей Торопченко, который проводит в лиге первый сезон. Голкипер «Флайерз» Мартин Джонс ошибся за воротами, бывший форвард «Куньлуня» получил передачу от Логана Брауна и сократил отставание в счете. На большее команды не хватило, и на очереди их ждет трудная встреча с «Каролиной». «Сент-Луису» пора просыпаться, так как в дивизионе им в спину дышат «Миннесота» и «Нэшвилл».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|66
|36
|30
|82
|5
|Коламбус
|65
|32
|33
|68
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|65
|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|64
|39
|25
|86
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|67
|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|50
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1