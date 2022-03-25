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25 марта, 07:10

Капризов приблизился к очередному рекорду и чуть не подрался, а Тарасенко забил сразу после возвращения

«Миннесота» переиграла «Ванкувер», «Сент-Луис» проиграл «Филадельфии»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Хорват — 25 (Экман-Ларссон, Бесер), 4:13 — 0:1. Капризов — 33 (Хартман, Зуккарелло), 8:08 — 1:1. Фиала — 21, 21:44 — 2:1. Миллер — 27 (бол., Хьюз, Петтерссон), 47:56 — 2:2. Эрикссон Эк — 19 (Капризов, Бродин), 60:31 — 3:2.
Вратари: Тэлбот — Демко.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 36 (8+13+14+1) — 28 (10+10+8+0).
Наши: Капризов (17.21/5/+1) — Подколзин (10.14/3/0).
25 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Девятиматчевая домашняя серия «Миннесоты» складывается для клуба удачно. Команда Дина Эвасона выиграла четыре из пяти последних игр и после «Вегаса» не без трудностей разобралась с «Ванкувером». Начало встречи полностью осталось за гостями, но «Дикари» сумели выдержать стартовое давление и потихоньку забрали инициативу в свои руки.

На гол капитана «Кэнакс» Бо Хорвата уже на восьмой минуте встречи ответил Кирилл Капризов. Российский нападающий не забивал два матча, но сегодня добрался до красивой отметки и в 116-м матче в НХЛ забросил свою 60-ю шайбу. Из действующих игроков только Александр Овечкин достигал этого снайперского рубежа быстрее (95 игр). Кирилл сам начал атаку, получил передачу от Райана Хартмана и шикарным кистевым броском переиграл Тэтчера Демко.

Капризов набирает очки в 28 из 33 последних матчей, и на данный момент в его активе 78 (33+45) баллов. По этому показателю форвард уже находится на третьем месте в клубной истории. Больше него за один регулярный чемпионат набирали только Брайан Ролстон (79 очков в сезоне-2005/06) и Мариан Габорик (83 очка в сезоне-2007/08). Нет сомнения, что уже в ближайшем будущем Кириллу покорится и это достижение.

Матч получился очень плотным и нервным. Игроки часто цепляли друг друга, активно вступали в силовую борьбу, а в одном из эпизодов сдали нервы даже у Капризова. Хорват грубо атаковал Хартмана, и Кирилл захотел разобраться с соперником. Рядом оказался защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз, который не дал разгореться конфликту и вовремя сдержал россиянина. Капризов уже не раз демонстрировал в этом сезоне, что не боится в случае необходимости сбросить перчатки.

Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме удача оказалась на стороне хозяев. Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер попал в штангу, после чего Капризов и Йонас Бродин начали контратаку, а Йоэль Эрикссон Эк уверенно разобрался с голкипером «Кэнакс». «Миннесота» находится в отличной форме и продолжает оставаться одной из лучших домашних команд в НХЛ последних лет. Теперь «Уайлд» примут «Коламбус», и многие рассчитывают увидеть дебют Марка-Андре Флери.

Неудачная полоса «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» — «Филадельфия» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Голы: Конекны — 11 (Коннотон, Ходжсон), 6:37 — 0:1. Браун — 4 (Йорк, Типпетт), 14:51 — 0:2. Тарасенко — 21 (бол., О`Райлли, Перрон), 21:47 — 1:2. Конекны — 12 (Хэйс, Йорк), 32:04 — 1:3. Торопченко — 2 (Браун), 36:00 — 2:3. Ходжсон — 1 (Хэйс), 51:34 — 2:4. Фараби — 14 (п.в., ван Римсдайк), 57:20 — 2:5.
Вратари: Биннингтон (56:24 — 57:20) — Джонс.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 28 (4+12+12) — 27 (9+11+7).
Наши: Барбашев (7.52/0/-1), Бучневич (19.23/2/-2), Тарасенко (15.28/4/-3), Торопченко (10.13/2/+1) — Проворов (21.49/2/+1).
Сент-Луис. Enterprise Center.

В последнее время «Блюзмены» не сильно радуют своих болельщиков и проиграли четыре матча из пяти. Сегодня команда неожиданно допустила осечку у себя дома и уступила потерявшей шансы на плей-офф «Филадельфии». Кроме того, «Блюз» лишились одного из своих лучших защитников Тори Крюга, который в игре против «Вашингтона» получил травму и теперь пропустит несколько недель.

Однако есть и хорошие новости. В состав вернулся Владимир Тарасенко, который из-за болезни не играл с 17 марта. Российский нападающий тут же отметился голом в большинстве и забросил свою 21-ю шайбу в сезоне. В атаке поучаствовал также Давид Перрон, семиматчевая голевая серия которого стала для «Сент-Луиса» второй по продолжительности в XXI веке, но сегодня прервалась.

В ворота «Филадельфии» забивали только россияне. В концовке второго периода свою вторую шайбу в НХЛ забросил нападающий Алексей Торопченко, который проводит в лиге первый сезон. Голкипер «Флайерз» Мартин Джонс ошибся за воротами, бывший форвард «Куньлуня» получил передачу от Логана Брауна и сократил отставание в счете. На большее команды не хватило, и на очереди их ждет трудная встреча с «Каролиной». «Сент-Луису» пора просыпаться, так как в дивизионе им в спину дышат «Миннесота» и «Нэшвилл».

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 42 22 91
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 66 36 30 82
5 Коламбус 65 32 33 68
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 62 38 24 80
3 Сент-Луис 63 35 28 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 63 36 27 75
6 Виннипег 66 31 35 72
7 Чикаго 65 24 41 57
8 Аризона 64 20 44 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 64 39 25 86
2 Лос-Анджелес 66 35 31 79
3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 67 35 32 74
5 Ванкувер 66 31 35 71
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
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Баффало – Вашингтон
 3 : 4 Б
26.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 5 : 1
26.03 03:00
Виннипег – Коламбус
 4 : 3 ОТ
26.03 04:00
Калгари – Аризона
 4 : 2
26.03 04:00
Колорадо – Филадельфия
 6 : 3
26.03 19:30
Бостон – Айлендерс
- : -
26.03 19:30
Детройт – Тампа-Бэй
 - : -
26.03 22:00
Вегас – Чикаго
 - : -
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 95
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 65 44
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 50 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
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