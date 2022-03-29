Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ! Он уже вошел в историю «Сент-Луиса»
В матче против «Ванкувера» (4:1) форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет 3 (2+1) очка и стал пятым игроком в истории «Блюз», которому покорилась отметка в 500 баллов в регулярных чемпионатах. За девять лет российский форвард огорчил соперников «Блюзменов» 241 раз, еще в 259 случаях партнеры отличались с его передач.
В бомбардирском рейтинге команды впереди Тарасенко располагаются три канадца из 1970-1980-х и главная звезда клуба в 1990-х американец Бретт Халл. Но если позиции Гарри Ангера и Брайана Саттера Владимир будет атаковать в ближайшие три-четыре сезона, то смещение Бретта Халла и тем более Берни Федерко выглядит маловероятным.
Тарасенко — 22-й российский игрок, которому удалось набрать 500 очков в НХЛ. Из действующих хоккеистов он занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й). Уже следующий результативный балл позволит Т-91 подвинуть Валерия Каменского, а вот смещение Александра Семина и, как следствие, попадание в топ-20, скорее всего, придется уже на осень 2022 года.
В сезоне-2021/22 у Тарасенко отличные шансы на установление личного ассистентского рекорда. Сейчас — за 17 матчей до конца регулярки — на счету нападающего 35 результативных передач. Столько же было в сезоне-2018/19, больше (да и то на одну) — в сезонах-2014/15 и 2016/17. Можно предпринять атаку и на личный рекорд образца пятилетней давности, но для этого придется превысить график «очко за игру», не пропустив ни одной из оставшихся игр.
Кроме того, дубль в ворота «Ванкувера» позволил Тарасенко подняться на 12-е место в списке лучших российских снайперов в НХЛ. На счету форварда 241 гол — на два больше, чем у Александра Семина. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова Владимир отстает на восемь точных бросков, от замыкающего десятку Павла Дацюка — на 73.
По количеству пятисотников Россия занимает пятое место в истории НХЛ после Канады, США, Швеции и Чехии. Причем отставание от чехов усилиями Тарасенко сократилось до минимума. В теории в скором времени страны могут сравняться. Правда, для этого Евгений Кузнецов должен набрать 17 очков быстрее, чем Давид Пастрняк — семь. Что маловероятно. Кстати, по количеству тысячников Россия — четвертая с минимальным отставанием от Швеции (5:6). Ну, а с североамериканцами на их территории бороться в подобных рейтингах, конечно, нереально.
Тарасенко — девятый российский игрок, который набрал 500 очков в составе одной команды. Ранее подобным достижением отметились два игрока «Детройта» (Федоров и Дацюк) и по одному представителю «Вашингтона», «Питтсбурга», «Атланты», «Тампы-Бэй», «Монреаль» и «Далласа». Были бы в списке и еще два российских игрока, но истории Алексея Яшина в «Оттаве» и Павла Буре в «Ванкувере» закончились похоже — длительными забастовками и обменами.
«Сент-Луис» — 21-я команда НХЛ, в матчах за которую минимум пять игроков набирали по 500 очков. «Блюзмены» сравнялись с «Сан-Хосе» и «Тампой-Бэй». Рекорд — 24 полутысячника — принадлежит «Монреалю», на приличном отдалении находятся «Чикаго», «Филадельфия» и «Бостон». По числу игроков с 1000 очков в лиге троевластие — по четыре бомбардира-патриота выступали за «Чикаго», «Детройт» и «Питтсбург». А вот в категории «1500+» в ближайшие полтора-два года все еще не будет равных «Детройту», за который выступали Горди Хоу и Стив Айзерман. Правда, Сидни Кросби (1394 очка) достаточно скоро примкнув к Марио Лемье, приведет «пингвинов» к повторению этого рекорда.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|95
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|4
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|66
|21
|45
|48
|29.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|1 : 6
|29.03
|02:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|4 : 1
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Баффало
|5 : 6
|29.03
|04:30
|
Эдмонтон – Аризона
|6 : 1
|29.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11