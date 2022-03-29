Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:10

Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ! Он уже вошел в историю «Сент-Луиса»

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко набрал 500 очков в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Владимир — 22-й российский игрок, достигший этой отметки.

В матче против «Ванкувера» (4:1) форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет 3 (2+1) очка и стал пятым игроком в истории «Блюз», которому покорилась отметка в 500 баллов в регулярных чемпионатах. За девять лет российский форвард огорчил соперников «Блюзменов» 241 раз, еще в 259 случаях партнеры отличались с его передач.

Владимир Тарасенко приветствует болельщиков после матча &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ванкувер&raquo; (4:1), в&nbsp;котором он&nbsp;был признан первой звездой. «Это большая честь». Тарасенко прописался среди легенд «Блюз»

В бомбардирском рейтинге команды впереди Тарасенко располагаются три канадца из 1970-1980-х и главная звезда клуба в 1990-х американец Бретт Халл. Но если позиции Гарри Ангера и Брайана Саттера Владимир будет атаковать в ближайшие три-четыре сезона, то смещение Бретта Халла и тем более Берни Федерко выглядит маловероятным.

Лучшие бомбардиры «Сент-Луиса» в НХЛ.
Лучшие бомбардиры «Сент-Луиса» в НХЛ.

Тарасенко — 22-й российский игрок, которому удалось набрать 500 очков в НХЛ. Из действующих хоккеистов он занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й). Уже следующий результативный балл позволит Т-91 подвинуть Валерия Каменского, а вот смещение Александра Семина и, как следствие, попадание в топ-20, скорее всего, придется уже на осень 2022 года.

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ.

В сезоне-2021/22 у Тарасенко отличные шансы на установление личного ассистентского рекорда. Сейчас — за 17 матчей до конца регулярки — на счету нападающего 35 результативных передач. Столько же было в сезоне-2018/19, больше (да и то на одну) — в сезонах-2014/15 и 2016/17. Можно предпринять атаку и на личный рекорд образца пятилетней давности, но для этого придется превысить график «очко за игру», не пропустив ни одной из оставшихся игр.

Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ.
Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ.

Кроме того, дубль в ворота «Ванкувера» позволил Тарасенко подняться на 12-е место в списке лучших российских снайперов в НХЛ. На счету форварда 241 гол — на два больше, чем у Александра Семина. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова Владимир отстает на восемь точных бросков, от замыкающего десятку Павла Дацюка — на 73.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ.
Лучшие российские снайперы в истории НХЛ.

По количеству пятисотников Россия занимает пятое место в истории НХЛ после Канады, США, Швеции и Чехии. Причем отставание от чехов усилиями Тарасенко сократилось до минимума. В теории в скором времени страны могут сравняться. Правда, для этого Евгений Кузнецов должен набрать 17 очков быстрее, чем Давид Пастрняк — семь. Что маловероятно. Кстати, по количеству тысячников Россия — четвертая с минимальным отставанием от Швеции (5:6). Ну, а с североамериканцами на их территории бороться в подобных рейтингах, конечно, нереально.

Распределение игроков, набравших 500 очков по странам.
Распределение игроков, набравших 500 очков по странам.

Тарасенко — девятый российский игрок, который набрал 500 очков в составе одной команды. Ранее подобным достижением отметились два игрока «Детройта» (Федоров и Дацюк) и по одному представителю «Вашингтона», «Питтсбурга», «Атланты», «Тампы-Бэй», «Монреаль» и «Далласа». Были бы в списке и еще два российских игрока, но истории Алексея Яшина в «Оттаве» и Павла Буре в «Ванкувере» закончились похоже — длительными забастовками и обменами.

Россияне, которые набрали более 450 очков в одной команде НХЛ.
Россияне, которые набрали более 450 очков в одной команде НХЛ.

«Сент-Луис» — 21-я команда НХЛ, в матчах за которую минимум пять игроков набирали по 500 очков. «Блюзмены» сравнялись с «Сан-Хосе» и «Тампой-Бэй». Рекорд — 24 полутысячника — принадлежит «Монреалю», на приличном отдалении находятся «Чикаго», «Филадельфия» и «Бостон». По числу игроков с 1000 очков в лиге троевластие — по четыре бомбардира-патриота выступали за «Чикаго», «Детройт» и «Питтсбург». А вот в категории «1500+» в ближайшие полтора-два года все еще не будет равных «Детройту», за который выступали Горди Хоу и Стив Айзерман. Правда, Сидни Кросби (1394 очка) достаточно скоро примкнув к Марио Лемье, приведет «пингвинов» к повторению этого рекорда.

Команда, в составе которых пять и более игроков набирали 500 очков.
Команда, в составе которых пять и более игроков набирали 500 очков.
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
1
0
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» унизили дома, а Овечкин сыграл худший матч за месяц

«Это большая честь». Тарасенко прописался среди легенд «Блюз»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 95
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Сент-Луис 65 36 29 81
4 Нэшвилл 66 38 28 80
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
Результаты / календарь
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
29.03 02:00
Вашингтон – Каролина
 1 : 6
29.03 02:30
Сент-Луис – Ванкувер
 4 : 1
29.03 03:30
Чикаго – Баффало
 5 : 6
29.03 04:30
Эдмонтон – Аризона
 6 : 1
29.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 98
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости