Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ! Он уже вошел в историю «Сент-Луиса»

Владимир — 22-й российский игрок, достигший этой отметки.

В матче против «Ванкувера» (4:1) форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет 3 (2+1) очка и стал пятым игроком в истории «Блюз», которому покорилась отметка в 500 баллов в регулярных чемпионатах. За девять лет российский форвард огорчил соперников «Блюзменов» 241 раз, еще в 259 случаях партнеры отличались с его передач.

В бомбардирском рейтинге команды впереди Тарасенко располагаются три канадца из 1970-1980-х и главная звезда клуба в 1990-х американец Бретт Халл. Но если позиции Гарри Ангера и Брайана Саттера Владимир будет атаковать в ближайшие три-четыре сезона, то смещение Бретта Халла и тем более Берни Федерко выглядит маловероятным.

Лучшие бомбардиры «Сент-Луиса» в НХЛ.

Тарасенко — 22-й российский игрок, которому удалось набрать 500 очков в НХЛ. Из действующих хоккеистов он занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й). Уже следующий результативный балл позволит Т-91 подвинуть Валерия Каменского, а вот смещение Александра Семина и, как следствие, попадание в топ-20, скорее всего, придется уже на осень 2022 года.

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ.

В сезоне-2021/22 у Тарасенко отличные шансы на установление личного ассистентского рекорда. Сейчас — за 17 матчей до конца регулярки — на счету нападающего 35 результативных передач. Столько же было в сезоне-2018/19, больше (да и то на одну) — в сезонах-2014/15 и 2016/17. Можно предпринять атаку и на личный рекорд образца пятилетней давности, но для этого придется превысить график «очко за игру», не пропустив ни одной из оставшихся игр.

Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ.

Кроме того, дубль в ворота «Ванкувера» позволил Тарасенко подняться на 12-е место в списке лучших российских снайперов в НХЛ. На счету форварда 241 гол — на два больше, чем у Александра Семина. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова Владимир отстает на восемь точных бросков, от замыкающего десятку Павла Дацюка — на 73.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ.

По количеству пятисотников Россия занимает пятое место в истории НХЛ после Канады, США, Швеции и Чехии. Причем отставание от чехов усилиями Тарасенко сократилось до минимума. В теории в скором времени страны могут сравняться. Правда, для этого Евгений Кузнецов должен набрать 17 очков быстрее, чем Давид Пастрняк — семь. Что маловероятно. Кстати, по количеству тысячников Россия — четвертая с минимальным отставанием от Швеции (5:6). Ну, а с североамериканцами на их территории бороться в подобных рейтингах, конечно, нереально.

Распределение игроков, набравших 500 очков по странам.

Тарасенко — девятый российский игрок, который набрал 500 очков в составе одной команды. Ранее подобным достижением отметились два игрока «Детройта» (Федоров и Дацюк) и по одному представителю «Вашингтона», «Питтсбурга», «Атланты», «Тампы-Бэй», «Монреаль» и «Далласа». Были бы в списке и еще два российских игрока, но истории Алексея Яшина в «Оттаве» и Павла Буре в «Ванкувере» закончились похоже — длительными забастовками и обменами.

Россияне, которые набрали более 450 очков в одной команде НХЛ.

«Сент-Луис» — 21-я команда НХЛ, в матчах за которую минимум пять игроков набирали по 500 очков. «Блюзмены» сравнялись с «Сан-Хосе» и «Тампой-Бэй». Рекорд — 24 полутысячника — принадлежит «Монреалю», на приличном отдалении находятся «Чикаго», «Филадельфия» и «Бостон». По числу игроков с 1000 очков в лиге троевластие — по четыре бомбардира-патриота выступали за «Чикаго», «Детройт» и «Питтсбург». А вот в категории «1500+» в ближайшие полтора-два года все еще не будет равных «Детройту», за который выступали Горди Хоу и Стив Айзерман. Правда, Сидни Кросби (1394 очка) достаточно скоро примкнув к Марио Лемье, приведет «пингвинов» к повторению этого рекорда.