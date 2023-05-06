Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Александр Овечкин в регулярном чемпионате-2022/23 переписал ряд достижений на пути к главной цели — Уэйну Гретцки и снайперскому рекорду НХЛ. 37-летний россиянин стал рекордсменом лиги по голам за один клуб, голам на выезде, сезонам с 40 и более шайбами. Ови третьим в истории забил 800 голов за карьеру в НХЛ и обошел Горди Хоу на второй строчке списка снайперов всех времен. Впереди только великий и уникальный Гретцки — 822 гола против 894.
А еще прошедшая регулярка — вторая подряд, когда Овечкин лидировал в НХЛ по продажам джерси со своей фамилией. Это данные онлайн-маркета Fanatics, официального партнера ведущих североамериканских лиг.
Свитер восьмого номера «Вашингтона» традиционно входит в число самых популярных в лиге. В этом сезоне «Кэпиталз» дополнили традиционный набор двумя вариантами.
Черная ретроджерси с синими, белыми и бронзовыми элементами стала отсылкой к форме столичной команды из конца прошлого и начала этого века. В подобной Овечкин ворвался в североамериканскую лигу осенью 2005 года, а по ходу этого сезона постоянно говорил об особом удовольствии выходить в такой на лед.
Дополнительный белый комплект с синими и красными элементами был разработан для матча стадионной серии с «Каролиной» в Роли. Овечкин принял участие в презентации формы, но пропустил игру из-за трагедии в семье — капитан улетал в Россию на прощание с отцом.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал вторым в НХЛ по популярности продаж именного джерси, снайпер «Бостона» Давид Пастрняк — третьим. «Пингвинз» и «Брюинз» вдобавок к обязательным для всех клубов и нередко очень удачным ретроформам тоже изготовили дополнительный комплект на матч «Зимней классики».
Топ-5 дополнили Джек Хьюз из «Нью-Джерси» и Остон Мэттьюс из «Торонто». И да — в пятерке по итогам регулярного чемпионата не оказалось лучшего хоккеиста последних лет, проведшего рекордный по статистике сезон капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.
Топ-5 клубов по продажам джерси в сезоне возглавил «Бостон», рекордсмен лиги по числу побед (65) и набранных очков (135). Пятерку дополнили «Рейнджерс», впервые с 2006 года не попавшие в плей-офф вместе «Питтсбург» и «Вашингтон», а также обладатель Кубка Стэнли-2022 «Колорадо».
В первом раунде плей-офф топ-5 игроков по популярности джерси составили Мэттьюс, Хьюз, Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», Пастрняк и Макдэвид. Топ-5 клубов — «Бостон», «Торонто», «Сиэтл», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».
«Бостон» вылетел от «Флориды», вернувшийся после перерыва в плей-офф «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс», кубковый дебютант «Сиэтл» сенсационно прошел чемпионов из «Колорадо». «Торонто» и «Эдмонтон» оставили вне игры «Тампу» и «Лос-Анджелес» соответственно, а теперь сошлись с «Флоридой» и «Вегасом». Коммерческая гонка связана с популярностью и идет приложением к кубковой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|6.05
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|6 : 1
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|9
|15
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|8
|13
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|11
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|9
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|3
|0.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|2.30