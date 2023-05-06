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Сегодня, 15:00

Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Александр Овечкин подарил свой свитер болельщику «Вашингтона» после заключительного матча в регулярном чемпионате-2022/23.
Фото USA Today Sports
Хоккеист Александр Овечкин в форме «Вашингтона»
Александр Овечкин в форме «Вашингтона» сезона-2022/23.
Фото USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Хоккеисты Сидни Кросби и Давид Пастрняк
Сидни Кросби и Давид Пастрняк.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» лидирует в лиге по продажам свитеров со своим именем второй год подряд.

Александр Овечкин в регулярном чемпионате-2022/23 переписал ряд достижений на пути к главной цели — Уэйну Гретцки и снайперскому рекорду НХЛ. 37-летний россиянин стал рекордсменом лиги по голам за один клуб, голам на выезде, сезонам с 40 и более шайбами. Ови третьим в истории забил 800 голов за карьеру в НХЛ и обошел Горди Хоу на второй строчке списка снайперов всех времен. Впереди только великий и уникальный Гретцки — 822 гола против 894.

Александр Овечкин с&nbsp;женой Настей, сыновьями Сергеем и&nbsp;Ильей, матерью Татьяной и&nbsp;братом Михаилом на&nbsp;церемонии перед матчем &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Коламбуса&raquo; на&nbsp;домашней арене &laquo;Кэпиталз&raquo; Capital One 21&nbsp;марта. «Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»

А еще прошедшая регулярка — вторая подряд, когда Овечкин лидировал в НХЛ по продажам джерси со своей фамилией. Это данные онлайн-маркета Fanatics, официального партнера ведущих североамериканских лиг.

Свитер восьмого номера «Вашингтона» традиционно входит в число самых популярных в лиге. В этом сезоне «Кэпиталз» дополнили традиционный набор двумя вариантами.

Хоккеист Александр Овечкин в форме «Вашингтона»
Александр Овечкин в форме «Вашингтона» сезона-2022/23.
Фото USA Today Sports

Черная ретроджерси с синими, белыми и бронзовыми элементами стала отсылкой к форме столичной команды из конца прошлого и начала этого века. В подобной Овечкин ворвался в североамериканскую лигу осенью 2005 года, а по ходу этого сезона постоянно говорил об особом удовольствии выходить в такой на лед.

Дополнительный белый комплект с синими и красными элементами был разработан для матча стадионной серии с «Каролиной» в Роли. Овечкин принял участие в презентации формы, но пропустил игру из-за трагедии в семье — капитан улетал в Россию на прощание с отцом.

Хоккеисты Сидни Кросби и Давид Пастрняк
Сидни Кросби и Давид Пастрняк.
Фото USA Today Sports

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал вторым в НХЛ по популярности продаж именного джерси, снайпер «Бостона» Давид Пастрняк — третьим. «Пингвинз» и «Брюинз» вдобавок к обязательным для всех клубов и нередко очень удачным ретроформам тоже изготовили дополнительный комплект на матч «Зимней классики».

Игроки-лидеры НХЛ по продажам джерси в регулярном чемпионате

Топ-5 дополнили Джек Хьюз из «Нью-Джерси» и Остон Мэттьюс из «Торонто». И да — в пятерке по итогам регулярного чемпионата не оказалось лучшего хоккеиста последних лет, проведшего рекордный по статистике сезон капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Клубы-лидеры НХЛ по продажам джерси в регулярном чемпионате

Топ-5 клубов по продажам джерси в сезоне возглавил «Бостон», рекордсмен лиги по числу побед (65) и набранных очков (135). Пятерку дополнили «Рейнджерс», впервые с 2006 года не попавшие в плей-офф вместе «Питтсбург» и «Вашингтон», а также обладатель Кубка Стэнли-2022 «Колорадо».

Игроки-лидеры по продажам джерси в первом раунде плей-офф НХЛ

В первом раунде плей-офф топ-5 игроков по популярности джерси составили Мэттьюс, Хьюз, Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», Пастрняк и Макдэвид. Топ-5 клубов — «Бостон», «Торонто», «Сиэтл», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси».

Клубы-лидеры по продажам джерси в первом раунде плей-офф НХЛ

«Бостон» вылетел от «Флориды», вернувшийся после перерыва в плей-офф «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс», кубковый дебютант «Сиэтл» сенсационно прошел чемпионов из «Колорадо». «Торонто» и «Эдмонтон» оставили вне игры «Тампу» и «Лос-Анджелес» соответственно, а теперь сошлись с «Флоридой» и «Вегасом». Коммерческая гонка связана с популярностью и идет приложением к кубковой.

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Остон Мэттьюс
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
1 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
2 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
1 - 1
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Сиэтл
0 - 0
1 - 1
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
0 - 0
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 2
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
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9.05
10.05
11.05
6.05 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 6 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 7 15
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 9 15
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 8 13
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 7 11
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Брэндон Монтур

Брэндон Монтур

Флорида

 9 6
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 3 0.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 8 2.30
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