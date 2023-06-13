Мбаппе взбесил руководство «ПСЖ». «Реал» забыл прошлогодние обиды и готов раскошелиться
Подвох в контракте
Еще пару дней назад ситуация с Килианом Мбаппе казалась простой и понятной. Получив в очередной раз приз лучшему игроку лиги 1, француз клялся в верности «ПСЖ» и уверял, что он счастлив в Париже. А фраза президента «Реала» Флорентино Переса о том, что мадридцы обязательно подпишут Мбаппе, но сделают это позже, воспринималась как реверанс в сторону болельщиков. Собственно, им она и была адресована.
И вдруг все закрутилось так стремительно, что уход Килиана из парижского суперклуба кажется неизбежным. Правда, год назад ситуация казалась еще более очевидной, и футболиста ждали в испанской столице в статусе свободного агента. Однако Мбаппе передумал и подписал новый контракт с «ПСЖ», за что получил массу упреков за отказ выйти из зоны комфорта и добровольное нахождение в золотой клетке.
В «Реале» тогда обиделись. Кто-то говорил, что окружению Мбаппе, которое сыграло большую роль в его выборе, дали понять, что о детской мечте футболисту следует забыть. Только Перес, став с годами сдержаннее, проявил мудрость. Он принял извинения Мбаппе и несколько раз публично дал понять: двери «Королевского клуба» для француза не закрыты.
Однако слов игрока было мало и, как уверяют близкие к сливочным инсайдеры, «Реал» хотел от Килиана реальных действий. Причем именно после стремительного ухода Бензема, а не через год, когда должен был завершиться контракт Мбаппе с «ПСЖ». Точнее, основная часть соглашения, оформленного по формуле «2+1». Подвох же обнаружился как раз в пункте с дополнительным годом. Для его активации необходимо согласие футболиста, а если его нет, данное положение контракта автоматически отменяется 1 августа.
Письмо раздора
С юридической точки зрения Мбаппе не должен был предпринимать никаких действий, однако он пошел на обострение, направив в клуб письмо с отказом оставаться в «ПСЖ» до 2025 года. Парижане уверены, что это было сделано сознательно. Как минимум потому, что копия письма оказалась в прессе раньше, чем поступила в клуб. Кроме того, очень близкий к «Реалу» журналист Хосеп Педрероль не сомневается, что Перес знал об этом письме заранее.
Косвенно данную версию подтверждают другие источники, утверждающие, что мадридский босс много общался с Мбаппе в течение последнего времени. Больше того, у «Реала» есть деньги на покупку французской звезды. Это подтверждают все мадридские инсайдеры. Расхождения есть только в суммах, поэтому по одной версии, сливочные остановятся на двух мощных трансферах, подписав Беллингема и Мбаппе, а к Кейну и Хаверцу они охладели. Другие же уверяют, что 400 миллионов евро хватит не только на француза, но и на англичанина с немцем.
Хотя верится во второй вариант с трудом. Есть же еще Родриго и Винисиус Жуниор, получивший сакральную для «Реала» «семерку» и забронировавший за собой левый фланг атаки. Игра бразильца — одна из причин того, что в случае переезда в Мадрид Мбаппе придется сменить амплуа. Например, переместиться на правое крыло, где он великолепно играл на победном ЧМ-2018 и куда его однажды хотел передвинуть Кристоф Гальтье. Впрочем, разбирать тактику Мадрида с Мбаппе время еще не пришло. Год назад на этом уже погорели.
«Челси» на горизонте
Но есть важное отличие текущей ситуации и той, что была прошлым летом. Говорят, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи шокирован поведением звезды, для которой делали все и превращали в центральную фигуру проекта. Под ударом советник клуба Луиш Кампуш, которому эта история может стоить работы. И в клубе точно не ожидали утечек в прессу, так как переговорный процесс продолжался. После такого поступка катарские хозяева сыты по горло выходками трудного ребенка, и парижане готовы изучить все предложения по поводу продажи Мбаппе.
Тем более план Б у клуба был. Понимая, что игрок может уйти, его готовы были выставить на продажу именно сейчас. Отпускать Килиана свободным агентом никто не намерен. А цена вопроса — от 180 до 200 миллионов евро. Причем, учитывая сложности в отношениях руководства «ПСЖ» и «Реала», парижанам хотелось бы продать бунтаря в другой клуб.
А единственный турнир, где готовы удовлетворить запросы чемпионов Франции и амбиции Мбаппе, — английская премьер лига. The Times уже называет в числе претендентов не считающий деньги «Челси». Тодд Боэли за ценой точно не постоит, но все же Килиан не бездушный товар. Прошлым летом он совершил ошибку и хочет ее исправить, все-таки воплотив мечту о «Реале» в жизнь. Теперь все зависит от мадридского напора. Активных действий Переса стоит ждать в самое ближайшее время.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|27
|4
|7
|89-40
|85
|
2
|Ланс
|38
|25
|9
|4
|68-29
|84
|
3
|Марсель
|38
|22
|7
|9
|67-40
|73
|
4
|Ренн
|38
|21
|5
|12
|69-39
|68
|
5
|Лилль
|38
|19
|10
|9
|65-44
|67
|
6
|Монако
|38
|19
|8
|11
|70-58
|65
|
7
|Лион
|38
|18
|8
|12
|65-47
|62
|
8
|Клермон Фут
|38
|17
|8
|13
|45-49
|59
|
9
|Ницца
|38
|15
|13
|10
|48-37
|58
|
10
|Лорьян
|38
|15
|10
|13
|52-53
|55
|
11
|Реймс
|38
|12
|15
|11
|45-45
|51
|
12
|Монпелье
|38
|15
|5
|18
|65-62
|50
|
13
|Тулуза
|38
|13
|9
|16
|51-57
|48
|
14
|Брест
|38
|11
|11
|16
|44-54
|44
|
15
|Страсбур
|38
|9
|13
|16
|51-59
|40
|
16
|Нант
|38
|7
|15
|16
|37-55
|36
|
17
|Осер
|38
|8
|11
|19
|35-63
|35
|
18
|Аяччо
|38
|7
|5
|26
|23-74
|26
|
19
|Труа
|38
|4
|12
|22
|45-81
|24
|
20
|Анже
|38
|4
|6
|28
|33-81
|18
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|2 : 1
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|3 : 1
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|2 : 3
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|30
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|30
|2
|2