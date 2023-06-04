Самый недооцененный русский форвард в НХЛ — герой финала! Бобровский начал с поражения

«Вегас» стал на шаг ближе к мечте.

НХЛ. Финал плей-офф. Первый матч

«Вегас» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Э. Стаал — 2 (мен., Лунделл), 9:40 — 0:1. Маршессо — 10 (бол., Стивенсон, Теодор), 17:18 — 1:1. Теодор — 1 (Макнэбб, Хауден), 30:54 — 2:1. Дюклер — 4, 39:49 — 2:2. Уайтклауд — 2 (Барбашев, Айкел), 46:59 — 3:2. Стоун — 7, 53:41 — 4:2. Смит — 3 (бол., п.в., Айкел), 58:15 — 5:2.

Вратари: Хилл — Бобровский (58:01 — 58:15).

Штраф: 18 — 46.

Броски: 34 (7+14+13) — 34 (9+14+11).

Наши: Барбашев (19.20/2/0) — -.

4 июня. Парадайс. T-Mobile Arena. 18432 зрителя.

Счет в серии: 1-0.

Стартовый матч финала Кубка Стэнли точно не разочаровал всех, кто решил проснуться в 3 утра по московскому времени. Мы хотели яркое начало с интригой до последних минут, кучей голов и россыпью стычек — мы его и получили.

Причем подняла градус игры до температуры кипения первая же потасовка у створа Эдина Хилла, который оказался в ярости от наглости нападающих «Флориды». И если действия Сэма Беннетта, выкинувшего голкипера «Вегаса» из площади собственных ворот, арбитры оставили без внимания, то активность Ника Казинса оценили двумя минутами за грубость.

Вот только первое большинство обернулось для «Рыцарей» провалом и голом Эрика Стаала, поймавшего канадского голкипера на перемещении и сотворившего мини-шедевр в контратаке. И кто как не один из двух здоровых игроков «Флориды», уже имевших опыт игры в финале Кубка Стэнли, должен был забросить первую шайбу «Пантер» в этом противостоянии?

«Вегас» начал приходить в себя и вкатился в игру лишь ближе к первому перерыву. Сперва по-настоящему отличный шанс забросить первую шайбу своей команды в финале имел Марк Стоун, не сумевший переиграть Бобровского после классного разрезающего паса от Джонатана Маршессо. Однако в итоге капитан «Рыцарей» переложил почетную миссию на юркого франкофона, который за пару минут до сирены без шансов расстрелял россиянина после великолепного паса Чандлера Стивенссона на пятак и не дал пропасть второму большинству хозяев.

«Пантерз» должны были забивать вторую шайбу уже на старте второй двадцатиминутки. Только с раскладом оказался наотрез не согласен Эдин Хилл, нереально выручивший клюшкой парней Брюса Кэссиди после броска Казинса по пустым воротам. А ведь именно 21-й номер «Флориды» больше всех провоцировал его на старте игры. И наверняка сегодня нападающего ждет бессонная ночь.

Получив заряд уверенности от голкипера, «Голден Найтс» смогли забрать шайбу под собственный контроль и начали планомерно осаждать владения Бобровского. Памятуя, как здорово «Вегас» играет под воротами, гостям некоторое время успешно удавалось вычищать собственный пятак и переводить игру к бортам. Но как только команды разменяли первые полчаса матча, хозяева тут же развернули позиционную атаку и конвертировали игровое преимущество в гол Ши Теодора, воспользовавшегося заслоном Бретта Хаудена. Среагировать на прицельный кистевой из-за спины фактурного нападающего Бобровский не сумел.

Перевести игру в чужую зону и прилично нагрузить Хилла у «Флориды» удалось лишь после 35-й минуты. И когда команды из Невады мысленно уже была в раздевалке, гости нанесли кинжальный удар усилиями первого звена, смотревшегося до этого момента довольно серо. За 12 секунд до второго перерыва Александр Баркова показал важность выигранных вбрасываний в концовках, а Энтони Дюклер точно зарядил в касание и сделал счет 2:2.

Как это часто бывает, при равной игре «Вегасу» не потребовалось россыпи моментов, чтобы добыть победу в заключительной двадцатиминутке. Брюс Кэссиди по ходу плей-офф не уставал напоминать, как важен для «Рыцарей» Иван Барбашев, называя парня из Медведково идеальным кубковым игроков, который молча и без всякого лоска дает результат.

А что Иван? А он сегодня в очередной раз подтвердил это. На 47-й минуте россиянин не смог замкнуть на дальней штанге проникающий пас Джека Айкела. Зато уже через пару секунд сумел выдать из угла прекрасную диагональ на Зака Уайтклауда, который броском с дальней дистанции забросил третью шайбу и принес «Вегасу» победу.

Окончательно же загнал в угол «Пантер» Марк Стоун, перехвативший «парашютик» Мэттью Ткачака в чужой зоне и по-капитански наказавший «Флориду» в середине третьего периода. Впрочем, настоящим антигероем звездный форвард «котов» стал за несколько смен до финальной сирены, когда на пару с Сэмом Беннеттом ввязался в толкотню с Никласом Хаггом и лишил свою команду еще двух минут на спасение, отправившись в штрафной бокс.