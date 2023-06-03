Приведет ли Бобровский свой клуб к первому Кубку Стэнли или Барбашев оформит золотой дубль?
Уже совсем скоро стартует главная серия сезона НХЛ. «Вегас» и «Флорида» сразятся за Кубок Стэнли, который еще не покорялся ни одному из этих двух клубов. «Голден Найтс» играли в финале в 2018 году, а вот «Пантерз» не заходили так далеко с 1996-го. Определить очевидного фаворита в этой паре невозможно, и не стоит не сомневаться, что битва получится максимально горячей.
«Вегас» — «Флорида»
Россияне в серии: Иван Барбашев, Павел Дорофеев — Сергей Бобровский
Личные встречи: 4:2, 1:2
Реализация большинства: 18,5% - 27,9%
Игра в меньшинстве: 63,0% - 71,2%
Голов забито: 62 — 50
Голов пропущено: 45 — 43
Прогноз «СЭ»: 4:3
Расписание матчей: 4 июня, 3.00 (мск); 6 июня, 3.00 (мск); 9 июня, 3.00 (мск); 11 июня, 3.00 (мск); 14 июня, 3.00 (мск)*, 17 июня, 3.00 (мск)*, 20 июня, 3.00 (мск)*
В составе «рыцарей» осталось шесть игроков, которые попали в команду еще на драфте расширения. Речь идет о нападающих Уильяме Каррье, Джонатане Маршессо, Райлли Смите, Уильяме Карлссоне, а также защитниках Брэйдене Макнэббе и Ши Теодоре. Все они внесли весомый вклад в то, чтобы «Вегас» вновь сыграл в финале Кубка Стэнли. «Я думаю, наша команда стала более зрелой, чем в первый сезон. Почти никто не ожидал от нас такого результата. Неважно, о чем говорят люди. Мы не успокоимся, пока не поднимем главный трофей», — рассуждает Каррье.
«Голден Найтс» действительно могут полагаться на опыт. В их команде сразу четыре обладателя Кубка Стэнли, а Алекс Пьетранжело вместе с Иваном Барбашевым становились чемпионами в 2019 году в составе «Сент-Луиса». Спустя четыре года у них есть возможность повторить историю, но сделать это будет очень непросто. «Флорида» прошла в нынешнем плей-офф огонь и воду, выбив из розыгрыша команды, которые многие считали претендентами на кубок — «Бостон», «Торонто» и «Каролину». «Пантерз» отдыхали больше недели, и это может стать важным фактором.
«Это же первая игра финала Кубка Стэнли. Конечно, ты будешь немного нервничать и испытывать некоторое волнение. Мы подготовимся должным образом, наша энергия будет на соответствующем уровне. Может быть, в некоторых аспектах мы немного заржавели, но мы будем готовы играть. Длинная пауза не станет большой проблемой для нас», — говорит защитник «Флориды» Марк Стаал.
Вратарская дуэль
С характером у «Пантерз» все в полном порядке. С 2021 года команда выиграла в плей-офф девять овертаймов подряд, поэтому сопернику опасно заходить за пределы основного времени. Однако на стороне «рыцарей» очень сбалансированный состав. Сразу семь игроков набрали не менее 11 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а Барбашев с 15 (6+9) баллами делит по этому показателю третье место с Марком Стоуном. «Голден Найтс» здорово действуют в прессинге, а защитники всегда готовы помочь партнерам в нападении.
Многое будет зависеть и от вратарей. Про фантастическую форму Сергея Бобровского сказано уже много, а вот игра Эдина Хилла стала сюрпризом. Лоран Броссуа в серии с «Эдмонтоном» получил травму, но канадец очень уверенно заменил своего партнера. В 11 матчах двухметровый голкипер выдал почти 94 процента отраженных бросков. Безусловно, статус и опыт Бобровского перевешивают, но если Хилл продолжит держать заданную планку, то может стать серьезной проблемой для атаки «Флориды». Все зависит от того, кто из них лучше адаптируется к такому давлению.
Особенно внимательно «пантерам» необходимо действовать в равных составах. Из своих 62 голов 49 «Вегас» забил в формате «пять на пять». В нынешнем плей-офф это лучший показатель среди всех команд. Зато у «Флориды» есть Мэттью Ткачак, который по версии ESPN — главный фаворит на награду «Конн Смайт Трофи», вручаемую самому ценному игроку розыгрыша. Второе место в этом списке занимает Бобровский, а тройку замыкает Джек Айкел. Форвард «Вегаса» впервые в карьере играет в плей-офф и с ходу может выиграть Кубок Стэнли.
Предугадать победителя в этом противостоянии непросто. Хочется лишь, чтобы серия была долгой и большой хоккей не уходил в отпуск слишком быстро. Возможно, у «Вегаса» есть преимущество в сбалансированности атаки, но на этой стадии все может решить любая деталь. Забавно, что стриптиз-клуб в Лас-Вегасе, который расположен рядом с ареной клуба, предложил игрокам команды клиентский ВИП-статус, если «Вегас» выиграет трофей. Вряд ли это станет определяющей мотивацией, но как оригинальный бонус сгодится.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|4.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|16
|21
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|10
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|17
|10
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96