Капризов обошел Овечкина и вошел в топ-5 бомбардиров сезона. Но его «Миннесота» проиграла аутсайдеру
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Миннесота» — 5:4 (1:1, 1:0, 3:3)
Голы: Миттельштадт — 2 (бол., Далин, Окпосо), 8:51 — 1:0. Хартман — 21 (Капризов, Сперджен), 15:25 — 1:1. Окпосо — 15 (бол., Миттельштадт, Далин), 26:01 — 2:1. Фиала — 18 (Годро, Голигоски), 43:20 — 2:2. Капризов — 25 (бол., Сперджен, Болди), 44:59 — 2:3. Скиннер — 22 (Томпсон), 52:20 — 3:3. Скиннер — 23, 56:40 — 4:3. Олофссон — 9 (п.в., Кребс), 58:54 — 5:3. Капризов — 26 (Фиала, Бродин), 59:26 — 5:4.
Вратари: Андерсон — Кяхкенен (58:35).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 38 (11+14+13) — 33 (15+8+10).
Наши: — - Капризов (19.18/3/+1), Куликов (20.39/3/-1).
5 марта. Баффало. KeyBank Center.
Не так часто фанаты «Баффало», добирающиеся до домашних матчей в количестве 9-10 тысяч человек, в концовке стоя приветствуют свою команду. В предыдущей игре «Сэйбрз» прервали серию из шести поражений подряд, обыграв на выезде «Торонто» — а кого же еще. Чудеса случаются, и победа добралась и до KeyBank Center. «Миннесота», заехавшая в гости в холодный Баффало, так до конца или не проснулась, или не согрелась.
«Дикари» все еще идут в тройке Центрального дивизиона, но поражение от «Сэйбрз» стало пятым за последние шесть матчей. Конечно, команда Дина Эвасона уже вся в подготовке к первому раунду, да и февраль — март — традиционно «мертвое» время для топ-клубов. Но даже так это плохой признак — не разобраться на классе с «Баффало», который не идет последним на «Востоке» только потому, что есть там команды, которые умудряются проигрывать еще больше. «Клинки» — мастера выдавать беспросветные серии без побед, но в матче против «Миннесоты» они показали, за счет чего все-таки могут в теории выплыть из болота в ближайшие годы.
На фоне «Уайлд», которые пытались прорываться по флангам к чужим воротам и теряли шайбу, «Баффало» выглядел свежее, легче в движении. Особенно здорово «Сэйбрз» провели второй период, в котором постоянно ловили гостей на пересменке на дальней скамейке. На седьмой минуте Кайл Окпосо вывел свою команду вперед, реализовав большинство — отличный проход совершил Кейси Миттльштадт. После этого на льду долгое время была всего одна команда.
«Миннесота» напрочь забыла о статусе фаворита и выезжала только на чудесах в исполнении Каако Кяхкенена. Финн вытаскивал после атак «два в ноль» и щелчков в упор с ходу, а еще не позволил Пейтону Кребсу забросить одну из самых красивых шайб в его пока недолгой карьере. Молодой канадец убежал «два в один» с Расмусом Асплундом и с разворота переводил уже в пустые ворота — но Кяхкенен лезвием конька умудрился спасти гостей.
В третьем периоде «Миннесота» выдала ударные две минуты, забросив «дуплетом» и поведя в счете, — но на большее ее не хватило. Сначала с кистей зарядил Кевин Фиала, а затем Кирилл Капризов в большинстве послал шайбу в «домик» Крейгу Андерсону.
«Дикари» тут же успокоились, будто подумав: «А что с этого несчастного «Баффало» еще взять?» Но раз в год и «Клинки» вспоминают, что Джефф Скиннер — не просто девять миллионов в платежке, а Расмус Далин — не только парень, которому когда-то не повезло уехать под первым номером не пойми куда.
«Сэйбрз» продолжили быстро разгонять атаки, водить шайбу по чужой зоне и искать удачные моменты для вывода кого-то на позицию. Скиннер в течение двух минут оформил дубль — особенно удался второй гол. За 03:20 до конца матча канадец вывел гостей вперед, сначала бросив из-под Дмитрия Куликова, а затем добив.
Еще на один камбэк у «Миннесоты» не нашлось сил. При счете 3:5 за полминуты до конца матча интригу попытался возродить Кирилл Капризов, оформивший дубль, но это было скорее случайностью — «Баффало» методично отбрасывался и не давал гостям особых шансов в позиционных атаках. Для российского нападающего «Уайлд» матч с «Клинками» стал удачным — 3 (2+1) очка и четвертое место в гонке бомбардиров (68 очков в 52 играх), которое он теперь делит с Остоном Мэттьюсом. Позади разом остались и Александр Овечкин, и Микко Рантанен. Правда, команда Кирилла упустила отличный шанс оторваться от «Нэшвилла» и «Далласа» и обезопасить себя от зоны уайлд-кард.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|38
|17
|81
|2
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|3
|Рейнджерс
|55
|35
|20
|75
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|56
|28
|28
|59
|6
|Айлендерс
|52
|21
|31
|50
|7
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|8
|Нью-Джерси
|55
|19
|36
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|37
|18
|79
|2
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|78
|3
|Торонто
|55
|35
|20
|74
|4
|Бостон
|56
|34
|22
|72
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|56
|18
|38
|44
|7
|Оттава
|54
|19
|35
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|56
|40
|16
|85
|2
|Сент-Луис
|54
|32
|22
|70
|3
|Миннесота
|53
|32
|21
|67
|4
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|5
|Даллас
|54
|31
|23
|65
|6
|Виннипег
|55
|24
|31
|58
|7
|Чикаго
|56
|20
|36
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|54
|33
|21
|73
|2
|Лос-Анджелес
|56
|30
|26
|67
|3
|Вегас
|56
|31
|25
|66
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|64
|5
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|6
|Анахайм
|57
|26
|31
|61
|7
|Сан-Хосе
|55
|24
|31
|54
|8
|Сиэтл
|57
|17
|40
|39
|6.03
|02:00
|
Флорида – Детройт
|6 : 2
|6.03
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|5 : 2
|6.03
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|4 : 5 Б
|6.03
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|4 : 6
|6.03
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|2 : 5
|6.03
|04:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|0 : 8
|6.03
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|3 : 4 ОТ
|6.03
|21:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|6.03
|21:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|- : -
|6.03
|23:59
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|55
|76
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|38
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|55
|36
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|36
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11