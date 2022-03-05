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5 марта, 07:15

Капризов обошел Овечкина и вошел в топ-5 бомбардиров сезона. Но его «Миннесота» проиграла аутсайдеру

Три очка Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Баффало»
Анастасия Жданова
Корреспондент
Кирилл Капризов (в центре).
Фото USA Today Sports
2+1 от Кирилла.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Миннесота» — 5:4 (1:1, 1:0, 3:3)
Голы: Миттельштадт — 2 (бол., Далин, Окпосо), 8:51 — 1:0. Хартман — 21 (Капризов, Сперджен), 15:25 — 1:1. Окпосо — 15 (бол., Миттельштадт, Далин), 26:01 — 2:1. Фиала — 18 (Годро, Голигоски), 43:20 — 2:2. Капризов — 25 (бол., Сперджен, Болди), 44:59 — 2:3. Скиннер — 22 (Томпсон), 52:20 — 3:3. Скиннер — 23, 56:40 — 4:3. Олофссон — 9 (п.в., Кребс), 58:54 — 5:3. Капризов — 26 (Фиала, Бродин), 59:26 — 5:4.
Вратари: Андерсон — Кяхкенен (58:35).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 38 (11+14+13) — 33 (15+8+10).
Наши: — - Капризов (19.18/3/+1), Куликов (20.39/3/-1).
5 марта. Баффало. KeyBank Center.

Не так часто фанаты «Баффало», добирающиеся до домашних матчей в количестве 9-10 тысяч человек, в концовке стоя приветствуют свою команду. В предыдущей игре «Сэйбрз» прервали серию из шести поражений подряд, обыграв на выезде «Торонто» — а кого же еще. Чудеса случаются, и победа добралась и до KeyBank Center. «Миннесота», заехавшая в гости в холодный Баффало, так до конца или не проснулась, или не согрелась.

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«Дикари» все еще идут в тройке Центрального дивизиона, но поражение от «Сэйбрз» стало пятым за последние шесть матчей. Конечно, команда Дина Эвасона уже вся в подготовке к первому раунду, да и февраль — март — традиционно «мертвое» время для топ-клубов. Но даже так это плохой признак — не разобраться на классе с «Баффало», который не идет последним на «Востоке» только потому, что есть там команды, которые умудряются проигрывать еще больше. «Клинки» — мастера выдавать беспросветные серии без побед, но в матче против «Миннесоты» они показали, за счет чего все-таки могут в теории выплыть из болота в ближайшие годы.

На фоне «Уайлд», которые пытались прорываться по флангам к чужим воротам и теряли шайбу, «Баффало» выглядел свежее, легче в движении. Особенно здорово «Сэйбрз» провели второй период, в котором постоянно ловили гостей на пересменке на дальней скамейке. На седьмой минуте Кайл Окпосо вывел свою команду вперед, реализовав большинство — отличный проход совершил Кейси Миттльштадт. После этого на льду долгое время была всего одна команда.

«Миннесота» напрочь забыла о статусе фаворита и выезжала только на чудесах в исполнении Каако Кяхкенена. Финн вытаскивал после атак «два в ноль» и щелчков в упор с ходу, а еще не позволил Пейтону Кребсу забросить одну из самых красивых шайб в его пока недолгой карьере. Молодой канадец убежал «два в один» с Расмусом Асплундом и с разворота переводил уже в пустые ворота — но Кяхкенен лезвием конька умудрился спасти гостей.

В третьем периоде «Миннесота» выдала ударные две минуты, забросив «дуплетом» и поведя в счете, — но на большее ее не хватило. Сначала с кистей зарядил Кевин Фиала, а затем Кирилл Капризов в большинстве послал шайбу в «домик» Крейгу Андерсону.

«Дикари» тут же успокоились, будто подумав: «А что с этого несчастного «Баффало» еще взять?» Но раз в год и «Клинки» вспоминают, что Джефф Скиннер — не просто девять миллионов в платежке, а Расмус Далин — не только парень, которому когда-то не повезло уехать под первым номером не пойми куда.

«Сэйбрз» продолжили быстро разгонять атаки, водить шайбу по чужой зоне и искать удачные моменты для вывода кого-то на позицию. Скиннер в течение двух минут оформил дубль — особенно удался второй гол. За 03:20 до конца матча канадец вывел гостей вперед, сначала бросив из-под Дмитрия Куликова, а затем добив.

Еще на один камбэк у «Миннесоты» не нашлось сил. При счете 3:5 за полминуты до конца матча интригу попытался возродить Кирилл Капризов, оформивший дубль, но это было скорее случайностью — «Баффало» методично отбрасывался и не давал гостям особых шансов в позиционных атаках. Для российского нападающего «Уайлд» матч с «Клинками» стал удачным — 3 (2+1) очка и четвертое место в гонке бомбардиров (68 очков в 52 играх), которое он теперь делит с Остоном Мэттьюсом. Позади разом остались и Александр Овечкин, и Микко Рантанен. Правда, команда Кирилла упустила отличный шанс оторваться от «Нэшвилла» и «Далласа» и обезопасить себя от зоны уайлд-кард.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 38 17 81
2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Филадельфия 55 17 38 44
8 Нью-Джерси 55 19 36 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 37 18 79
2 Тампа-Бэй 54 36 18 78
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 54 19 35 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 54 32 22 70
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Нэшвилл 55 31 24 66
5 Даллас 54 31 23 65
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 56 20 36 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 54 33 21 73
2 Лос-Анджелес 56 30 26 67
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Ванкувер 57 28 29 62
6 Анахайм 57 26 31 61
7 Сан-Хосе 55 24 31 54
8 Сиэтл 57 17 40 39
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Флорида – Детройт
 6 : 2
6.03 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 5 : 2
6.03 03:00
Коламбус – Бостон
 4 : 5 Б
6.03 03:00
Торонто – Ванкувер
 4 : 6
6.03 03:00
Эдмонтон – Монреаль
 2 : 5
6.03 04:00
Сан-Хосе – Нэшвилл
 0 : 8
6.03 06:00
Колорадо – Калгари
 3 : 4 ОТ
6.03 21:00
Баффало – Лос-Анджелес
 - : -
6.03 21:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 - : -
6.03 23:59
Миннесота – Даллас
 - : -
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