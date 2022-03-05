Капризов обошел Овечкина и вошел в топ-5 бомбардиров сезона. Но его «Миннесота» проиграла аутсайдеру

2+1 от Кирилла.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Миннесота» — 5:4 (1:1, 1:0, 3:3)

Голы: Миттельштадт — 2 (бол., Далин, Окпосо), 8:51 — 1:0. Хартман — 21 (Капризов, Сперджен), 15:25 — 1:1. Окпосо — 15 (бол., Миттельштадт, Далин), 26:01 — 2:1. Фиала — 18 (Годро, Голигоски), 43:20 — 2:2. Капризов — 25 (бол., Сперджен, Болди), 44:59 — 2:3. Скиннер — 22 (Томпсон), 52:20 — 3:3. Скиннер — 23, 56:40 — 4:3. Олофссон — 9 (п.в., Кребс), 58:54 — 5:3. Капризов — 26 (Фиала, Бродин), 59:26 — 5:4.

Вратари: Андерсон — Кяхкенен (58:35).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 38 (11+14+13) — 33 (15+8+10).

Наши: — - Капризов (19.18/3/+1), Куликов (20.39/3/-1).

5 марта. Баффало. KeyBank Center.

Не так часто фанаты «Баффало», добирающиеся до домашних матчей в количестве 9-10 тысяч человек, в концовке стоя приветствуют свою команду. В предыдущей игре «Сэйбрз» прервали серию из шести поражений подряд, обыграв на выезде «Торонто» — а кого же еще. Чудеса случаются, и победа добралась и до KeyBank Center. «Миннесота», заехавшая в гости в холодный Баффало, так до конца или не проснулась, или не согрелась.

«Дикари» все еще идут в тройке Центрального дивизиона, но поражение от «Сэйбрз» стало пятым за последние шесть матчей. Конечно, команда Дина Эвасона уже вся в подготовке к первому раунду, да и февраль — март — традиционно «мертвое» время для топ-клубов. Но даже так это плохой признак — не разобраться на классе с «Баффало», который не идет последним на «Востоке» только потому, что есть там команды, которые умудряются проигрывать еще больше. «Клинки» — мастера выдавать беспросветные серии без побед, но в матче против «Миннесоты» они показали, за счет чего все-таки могут в теории выплыть из болота в ближайшие годы.

На фоне «Уайлд», которые пытались прорываться по флангам к чужим воротам и теряли шайбу, «Баффало» выглядел свежее, легче в движении. Особенно здорово «Сэйбрз» провели второй период, в котором постоянно ловили гостей на пересменке на дальней скамейке. На седьмой минуте Кайл Окпосо вывел свою команду вперед, реализовав большинство — отличный проход совершил Кейси Миттльштадт. После этого на льду долгое время была всего одна команда.

«Миннесота» напрочь забыла о статусе фаворита и выезжала только на чудесах в исполнении Каако Кяхкенена. Финн вытаскивал после атак «два в ноль» и щелчков в упор с ходу, а еще не позволил Пейтону Кребсу забросить одну из самых красивых шайб в его пока недолгой карьере. Молодой канадец убежал «два в один» с Расмусом Асплундом и с разворота переводил уже в пустые ворота — но Кяхкенен лезвием конька умудрился спасти гостей.

В третьем периоде «Миннесота» выдала ударные две минуты, забросив «дуплетом» и поведя в счете, — но на большее ее не хватило. Сначала с кистей зарядил Кевин Фиала, а затем Кирилл Капризов в большинстве послал шайбу в «домик» Крейгу Андерсону.

«Дикари» тут же успокоились, будто подумав: «А что с этого несчастного «Баффало» еще взять?» Но раз в год и «Клинки» вспоминают, что Джефф Скиннер — не просто девять миллионов в платежке, а Расмус Далин — не только парень, которому когда-то не повезло уехать под первым номером не пойми куда.

«Сэйбрз» продолжили быстро разгонять атаки, водить шайбу по чужой зоне и искать удачные моменты для вывода кого-то на позицию. Скиннер в течение двух минут оформил дубль — особенно удался второй гол. За 03:20 до конца матча канадец вывел гостей вперед, сначала бросив из-под Дмитрия Куликова, а затем добив.

Еще на один камбэк у «Миннесоты» не нашлось сил. При счете 3:5 за полминуты до конца матча интригу попытался возродить Кирилл Капризов, оформивший дубль, но это было скорее случайностью — «Баффало» методично отбрасывался и не давал гостям особых шансов в позиционных атаках. Для российского нападающего «Уайлд» матч с «Клинками» стал удачным — 3 (2+1) очка и четвертое место в гонке бомбардиров (68 очков в 52 играх), которое он теперь делит с Остоном Мэттьюсом. Позади разом остались и Александр Овечкин, и Микко Рантанен. Правда, команда Кирилла упустила отличный шанс оторваться от «Нэшвилла» и «Далласа» и обезопасить себя от зоны уайлд-кард.