«Вашингтон» бился ради Овечкина, но все равно проиграл. Без лидера команда рискует провалиться

Уступили «Каролине».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Бернс — 11 (Стаал, Мартинук), 15:00 — 0:1. Оши — 11 (Снивли, Орлов), 19:02 — 1:1. Штястны — 6 (де Хаан, Ноесен), 22:33 — 1:2. Снивли — 1 (ван Римсдайк), 26:23 — 2:2. Ноесен — 10 (бол., Шей, Терявяйнен), 31:38 — 2:3.

Вратари: Кемпер (58:07) — Андерсен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (10+13+13) — 30 (5+16+9).

Наши: Кузнецов (20.45/4/-1), Орлов (23.49/0/+1) — Свечников (17.49/1/-1).

15 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

В день матча между «Вашингтоном» и «Каролиной» стало известно, что Александр Овечкин вынужден экстренно улететь в Россию, по причине срочной госпитализации отца. Неожиданная новость шокировала всех, а капитану «столичных» выразили поддержку даже в социальных сетях «Харрикейнз». Игроки «Кэпиталз» были предельно мотивированы в такой непростой вечер, но реабилитироваться за поражение от «Сан-Хосе» у команды так и не получилось.

«Очевидно, что это будет тяжело для всех, учитывая, сколько всего Алекс привносит на льду и вне его. Он лидер этой команды и всегда заряжает нас. Потребуются огромные командные усилия, чтобы заполнить эту пустоту», — говорил перед матчем защитник Тревор ван Римсдайк. Разумеется, Питеру Лавиолетту пришлось перекроить сочетания. В первом звене сыграли Конор Шири, Евгений Кузнецов и вернувшийся после болезни Энтони Манта. Из АХЛ был вызван нападающий Джо Снайвли, который едва не стал главным героем встречи.

Начало матча получилось откровенно скучным. Опасных моментов было очень мало, а «Каролина» за десять минут нанесла всего один бросок по воротам Дарси Кемпера. Именно поэтому гол Брента Бернса в концовке первого периода выглядел не очень логичным. Однако еще до перерыва хозяева показали, что готовы дать «ураганам» настоящий бой. Снайвли прошел по флангу и сделал классную передачу на Ти Джея Оши. В голевой атаке также поучаствовал Дмитрий Орлов, записав на свой счет 16-й ассист в сезоне.

В начале второго периода хозяева вновь оказались в роли отыгрывающихся, а «Каролине» сопутствовала удача. Гости забили с помощью курьезного рикошета. Пол Штясны даже не находился в голевой позиции, но шайба случайно попала в него, дезориентировав Кемпера. «Вашингтон» по традиции быстро ответил. Все тот же Снайвли прошел с фланга и мощным броском переиграл Фредерика Андерсена. Для Джо это первая шайба в текущем чемпионате НХЛ и лишь седьмой матч в сезоне за «Вашингтон». Теперь следить за этим парнем будут еще пристальней.

Однако радость хозяев длилась недолго. Всего через пять минут «ураганы» вновь вышли вперед, а помог им в этом Конор Шири. Американец получил удаление, и гости успешно реализовали численный перевес. Была такая возможность и у «Вашингтона», но три попытки большинства оказались для хозяев неудачными. Интересно, что дважды удалился форвард «Каролины» Андрей Свечников, для которого вопрос дисциплины всегда был острым. Форварду повезло, что соперник не воспользовался шансами, хотя на лице главного тренера «Харрикейнз» было отчетливо видно недовольство.

Третий период получился очень горячим, а один из эпизодов даже перерос в массовую драку. «Вашингтон» временами неплохо поддавливал и даже сумел сравнять счет. Тревор ван Римсдайк затолкал шайбу после ожесточенной схватки на пятаке, но Род Бриндамор запросил видеопросмотр. Оказалось, что Ти Джей Оши не по правилам атаковал вратаря и гол совершенно по делу отменили. В концовке хозяева сняли голкипера, но это не помогло спастись. «Каролина» могла забить на последних секундах, однако Андрей Свечников умудрился попасть в защитника. Форвард не забивает уже 17 матчей подряд и с этим уже пора что-то делать.

«Вашингтон» ждет непростой календарь. На очереди игра с «Флоридой», а на выходных команда снова сразится с «Каролиной», только уже на открытом воздухе. К сожалению, Питер Лавиолетт сообщил, что на этой неделе не ожидает возвращения Овечкина. «Столичным» придется трудно без своего капитана, а набирать очки жизненно необходимо. Команде придется проявить характер, иначе шансы на плей-офф могут быстро растаять.