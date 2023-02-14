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Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Александр и Михаил Овечкины.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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У Александра — тревожные новости от близких.

Тревожные новости пришли для поклонников «Вашингтона». Капитан «Столичных» Александр Овечкин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. Об этом заявил генеральный менеджер Брайан Маклеллан. Этот факт подтверждает серьезность ситуации. Как выяснилось позднее, нападающий отправится в Россию из-за госпитализации отца — Михаила. Руководство клуба вошло в положение и отпустило лидера домой, о чем оперативно оповестило болельщиков через пресс-службу. По информации «СЭ», 15 февраля во второй половине дня Овечкин прилетит в Москву.

Александр Овечкин (справа) в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сан-Хосе&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что не ждет возвращения Александра на этой неделе, когда команду ждут три матча. «Кэпиталз» сыграют дома с «Каролиной» и «Флоридой», а затем отправятся на Стадионную серию, в рамках которой встретятся с «Харрикейнз» на открытом воздухе. Овечкин — важная боевая единица «Столичных». И на льду, и в раздевалке. Лидер, вожак, лучший бомбардир и снайпер — стоит ли отдельно объяснять значимость восьмого номера для команды? Вклад Александра отметили и партеры — Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем.

— Оши сказал, что Овечкин приходил сегодня утром, чтобы обратиться к команде. Александр дал команде возможность лично пожелать ему всего наилучшего и обнять его, а не просто отправить сообщение, — написал журналист Сэмми Сильбер в Твиттере.

Александр и Михаил Овечкины. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр и Михаил Овечкины.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Самое главное — это семья, верно? — приводит слова Никласа Бэкстрема портал RMNB. — Я понимаю, через что он проходит. Как команда, мы пониманием, в каком трудном положении находимся. Соперники побеждают — и мы тоже должны делать это. Мы должны внести свой вклад и убедить всех, что играем как команда. Мы поддерживаем Овечкина. Мы на его стороне и надеемся, что все будет хорошо.

«Вашингтон» отреагировал на отъезд Овечкина вызовом из фарм-клуба 27-летнего форварда Джо Снивли. Американца уже привлекали в основу в текущем сезоне, но за шесть матчей нападающий не отметился результативными баллами. В ближайшие дни штабу Лавиолетта предстоит понять, как компенсировать потерю россиянина. Вокруг Александра строилась игра ведущей тройки нападения и первой спецбригады большинства. Овечкин в конце января пропустил матч с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела. Против «Голден Найтс» Лавиолетт перемешал все звенья, но результата это не принесло. «Кэпиталз» крупно уступили на выезде (2:6).

Кадры из&nbsp;фильма ESPN об&nbsp;Александре Овечкине. «Я до сих пор не думаю, что рекорд возможен». В Америке сняли новый фильм об Овечкине

Отметим, что Александр крайне редко пропускал матчи «Вашингтона». Серьезные травмы обходили российского снайпера стороной. Богатырское здоровье — уникальная черта нападающего. Сейчас Овечкин вынужденно покинул команду по семейным обстоятельствам. Здоровье близких людей превыше рядовых матчей регулярного чемпионата. Тем более когда речь идет об отце, который воспитал одного из сильнейших хоккеистов планеты за всю историю этого вида спорта.

Михаилу Овечкину хочется пожелать только здоровья и скорейшего выздоровления. Верим, что отец Александра поправится и обязательно поздравит сына с покорением рекорда Уэйна Гретцки. Но сейчас форварду «Вашингтона» не до снайперской гонки. Все спортивные достижения отошли на второй план. Хоккей подождет — ближайшие дни Александр посвятит родителям.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 34 18 76
2 Нью-Джерси 52 34 18 73
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 55 28 27 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 53 16 37 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 56 27 29 60
5 Баффало 52 26 26 56
6 Детройт 52 24 28 56
7 Оттава 52 25 27 53
8 Монреаль 53 22 31 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Миннесота 53 28 25 61
4 Колорадо 51 28 23 60
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 52 24 28 51
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 53 30 23 65
4 Эдмонтон 54 30 24 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
30.01
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14.02 03:30
Оттава – Калгари
 4 : 3 ОТ
14.02 04:00
Миннесота – Флорида
 1 : 2 Б
14.02 04:00
Нэшвилл – Аризона
 2 : 4
14.02 06:00
Ванкувер – Детройт
 1 : 6
14.02 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
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