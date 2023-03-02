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2 марта, 10:00

Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Анахайма».
Фото USA Today Sports
Кажется, мыслей о кубке больше нет.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Фехервари — 5 (Бэкстрем, Макилрат), 8:58 — 0:1. Терри — 17 (Зеграс, Фаулер), 13:01 — 1:1. Уилсон — 6 (ван Римсдайк), 40:08 — 1:2. Зеграс — 20 (Мактавиш, Шаттенкирк), 44:17 — 2:2. Уилсон — 7 (Оши, Алексеев), 61:09 — 2:3.
Нереализованный буллит: Манта (Вашингтон), 41:06.
Вратари: Гибсон — Кемпер.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 23 (9+4+10+0) — 39 (13+17+8+1).
Наши: — - Алексеев (25.08/3/+1), Кузнецов (20.20/2/+1), Овечкин (22.38/3/+1).
2 марта. Анахайм. Honda Center.

Судя по всему, светлые моменты «Вашингтона» уже остались позади. Тоску болельщиков «Кэпиталз» сейчас может скрасить только погоня Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. В остальном же — все грустно. Руководство клуба выбросило белый флаг и за неделю рассталось с Дмитрием Орловым, Ларсом Эллером, Эриком Густафссоном и Маркусом Юханссоном. О кубковых перспективах в обозримом будущем говорить не приходится, да и «Вашингтону» со скрипом дается каждый матч.

2&nbsp;марта. &laquo;Филадельфия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 ОТ. У Тарасенко — лучший матч за «Рейнджерс»! Набрал три очка и затащил команду в овертайме

Встреча с «Анахаймом» исключением не стала. «Дакс» — одна из худших команд лиги, на которую даже перестали ходить родные болельщики. Джон Гибсон, будучи классным голкипером, вынужден страдать в этом унынии, и только за февраль он провел три матча с 50+ сейвами за игру. Сегодня по его воротам нанесли 36 бросков, но с результативностью у «Вашингтона» по-прежнему дела обстоят неважно (17-е место в лиге). К счастью для команды, форму набирает Том Уилсон, который стал сегодня автором дубля.

Форварду не хватило результативной передачи, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу. В третьем периоде Уилсон подрался с Натаном Болье, однако отправить соперника в нокаут у него не получилось. Зато Том стал автором решающего гола в овертайме, принесшего «Столичным» всего вторую победу в последних девяти матчах. В заброшенной шайбе поучаствовал защитник Александр Алексеев, который провел на площадке впечатляющие 25 минут. Теперь шанс закрепиться в основе у россиянина стал более осязаемым.

Победа больших эмоций «Вашингтону» все равно не принесла, так как череда травм в команде по-прежнему продолжается. Сегодня матч не смогли доиграть защитники Мартин Фегервари и Ник Дженсен. В день игры Дженсен продлил с «Кэпиталз» контракт на три года, но повреждение омрачило это событие. Овечкин остался без очков, хотя нанес три броска и порой был заметен. В одном из эпизодов он оказался в выгодной позиции у ворот, но не сумел попасть в ворота. Дальше его команда отправится в гости в Сан-Хосе.

Юбилей Ничушкина

«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 5:7 (1:3, 3:3, 1:1)
Голы: Палат — 7 (Братт), 1:07 — 0:1. Бастиан — 5 (Маклеод, Сиверсон), 7:52 — 0:2. Татар — 14 (Хишир, Мерсер), 11:27 — 0:3. Маккиннон — 23 (Ничушкин, Лехконен), 19:46 — 1:3. Хэмилтон — 18 (Маклеод, Вуд), 23:13 — 1:4. Вуд — 10 (бол., Хаула, Мерсер), 25:53 — 1:5. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ньюхук), 27:32 — 2:5. Маккиннон — 24 (Байрам), 29:00 — 3:5. Комфер — 13, 29:36 — 4:5. Мерсер — 20 (Грэйвс, Татар), 36:59 — 4:6. Ничушкин — 11 (Лехконен, Жирар), 41:26 — 5:6. Хишир — 26 (п.в., Татар, Мерсер), 58:46 — 5:7.
Вратари: Аннунен (57:36 — 58:46) — Ванечек (Шмид, 41:26).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 31 (10+8+13) — 29 (12+10+7).
Наши: Ничушкин (18.48/5/0) — -.
Денвер. Ball Arena. 18 131 зритель.

«Нью-Джерси» и «Колорадо» выдали безумный матч с 12 заброшенными шайбами. В начале второго периода «Девилз» вели со счетом 5:1, и казалось, что гости спокойно доведут дело до победы. Однако «Эвеланш» выдали сумасшедший игровой отрезок и забили три гола за две минуты.

Автором одной из шайб в матче стал Валерий Ничушкин, который после травмы набрал отличную форму. Он продлил серию с очками до шести игр, а также достиг рубежа в 200 набранных баллов в НХЛ. Кроме того, Ничушкин отметился результативной передачей на Нэтана Маккиннона, а в активе россиянина теперь 27 (11+16) очков в 31 игре.

И все-таки голевая перестрелка осталась за «Нью-Джерси». В составе победителей главным героем стал 21-летний нападающий Доусон Мерсер. Именно его шайба стала победной, а молодой канадец забил в седьмом матче подряд. Мерсер набрал 4 (1+3) очка и стал первой звездой встречи. «Девилз» продолжают зажигать, и это еще в составе команды не дебютировал Тимо Майер! Невероятный сезон для «Нью-Джерси», и Александру Георгиеву повезло, что сегодня он остался в запасе. Павел Францоуз травмирован, а место в воротах доверили молодому Юстусу Аннунену. Свой четвертый матч в НХЛ он точно запомнит надолго.

Александр Овечкин
Валерий Ничушкин
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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У Тарасенко — лучший матч за «Рейнджерс»! Набрал три очка и затащил команду в овертайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 39 20 86
2 Нью-Джерси 60 40 20 85
3 Рейнджерс 61 35 26 79
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 63 30 33 66
7 Филадельфия 62 23 39 57
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 47 13 99
2 Торонто 61 37 24 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 60 26 34 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 61 32 29 77
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 59 34 25 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 61 21 40 51
8 Чикаго 60 21 39 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 61 36 25 78
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Эдмонтон 62 33 29 74
4 Сиэтл 60 33 27 72
5 Калгари 61 27 34 67
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 61 18 43 48
8 Анахайм 62 20 42 48
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Флорида – Нэшвилл
 - : -
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Тампа-Бэй – Питтсбург
 - : -
3.03 03:00
Детройт – Сиэтл
 - : -
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Рейнджерс – Оттава
 - : -
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Бостон – Баффало
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Чикаго – Даллас
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Калгари – Торонто
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Ванкувер – Миннесота
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Сан-Хосе – Сент-Луис
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 118
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 90
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 86
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 52
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 60 42
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 59 41
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 38 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 28 2.02
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 46 2.29
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