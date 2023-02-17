Без Овечкина «Вашингтон» очень плох. Проиграли третий матч подряд и рискуют остаться без плей-офф

Теперь уступили «Флориде».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Флорида» — 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Голы: Форслинг — 8 (Луостаринен, Верхэге), 9:10 — 0:1. М. Стаал — 1 (Монтур, Верхэге), 21:32 — 0:2. Уайт — 7 (Лунделл), 27:20 — 0:3. Строум — 12 (Оши, Густафссон), 35:51 — 1:3. Барков — 16 (Смит), 37:03 — 1:4. Бэкстрем — 3 (бол., Густафссон), 53:04 — 2:4. Кузнецов — 9 (бол., Оши, Густафссон), 57:28 — 3:4. Лунделл — 8 (п.в.), 58:39 — 3:5. Райнхарт — 20 (п.в., Лунделл), 59:45 — 3:6.

Вратари: Кемпер (58:13 — 58:39, 58:44 — 59:45) — Бобровский.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (6+12+14) — 36 (10+20+6).

Наши: Кузнецов (11.47/2/-3), Орлов (22.12/3/-3) — Денисенко (7.45/1/+1).

17 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Завершить домашнюю серию удачно «Вашингтон» не смог, хотя игру против «Флориды» можно было смело назвать битвой за четыре очка. Обе команды борются за путевку уайлд-кард на Востоке, и конкуренция за место в плей-офф там развернулась нешуточная. Перспективы «Кэпиталз» в этой борьбе выглядят не убедительно. После победы в Бостоне команда по-прежнему не может нащупать свою игру и уже в третий раз в нынешнем сезоне проиграла три матча подряд, причем все — в основное время.

Эмоциональный фон внутри коллектива сейчас крайне непростой. Игроки «Вашингтона» потрясены уходом из жизни отца Александра Овечкина и очень сопереживают капитану. Встреча с «Флоридой» началась с минуты молчания, а «Кэпиталз» выразили свою поддержку в соцсетях. «Михаил был настоящим джентльменом. Он часто присутствовал на матчах и тренировках, постоянно улыбался, любил общаться с нашими болельщиками и выражать им благодарность за поддержку его сына, которым он невероятно гордился. Мысли нашей организации с семьей Овечкиных в это трудное время», — говорится в сообщении клуба.

Было бы красиво одержать победу и посвятить ее отцу Александра, но с набором очков дела у команды сейчас обстоят неважно. Питер Лавиолетт пробует всевозможные варианты и даже вызвал из АХЛ защитника Дилана Макилрота. Капитан «Херши» сыграл в НХЛ впервые с декабря 2019-го, но закончил матч с показателем полезности «минус два». С составом «Вашингтон» по-прежнему испытывает проблемы. Том Уилсон и Ник Дауд уже катались вместе с командой на тренировке, но в игре участия не приняли, а Алексей Протас, ставший на днях папой, остался в запасе.

В середине матча казалось, что интриги в этот вечер вообще не получится, так как гости уверенно вели со счетом 3:0. Нынешняя «Флорида» редко делает ставку на дальние броски, но первые два гола команда забила именно таким образом. Даже ветеран Марк Стаал отличился первым голом в сезоне и мощным выстрелом от синей прошил Дарси Кемпера. Форвард Колин Уайт попал в состав благодаря травме Сэма Бэннетта и сразу воспользовался таким шансом, забив третий гол «Флориды». У команды получалось почти все. Сергей Бобровский после паузы на Матч звезд показывает шикарную статистику и начали закрадываться мысли, что сегодня голкипер может замахнуться на «сухарь».

Работы у Бобровского в первых двух периодах было не очень много, но незадолго до второго перерыва Дилан Строум все-таки переиграл вратаря «пантер». Впрочем, радость «Вашингтона» длилась недолго. Всего через минуту Александр Барков и Григорий Денисенко убежали в контратаку, однако капитан «Флориды» решил сделать все сам. Барков даже не смотрел на ворота, а его бросок оказался лазерным по точности. Кемпер провел не самый лучший матч, но в такие моменты винить голкипера точно не стоит. Оборона «Кэпиталз» показала себя во всей красе.

И все-таки «столичным» необходимо отдать должное. Команда не сдалась и выдала мощную концовку. Гости стали получать ненужные удаления, за что поплатились. В большинстве «Вашингтон» выглядел аморфно и за пять попыток в матче нанес лишь два броска по воротам Бобровского. Забавно, но эти броски стали результативными. Сперва отличился Никлас Бэкстрем, а затем девятую шайбу в сезоне забил Евгений Кузнецов. Россиянину помогли рикошеты, но благодаря этому голу в матче неожиданно появилась интрига. Для Евгения это третья шайба за последние пять игр и наконец-то он стал забивать. В начале чемпионата с этим у Кузнецова были большие трудности.

Как ни старался «Вашингтон», но спастись команде не удалось. В одном из эпизодов бросок Строума пришелся в штангу, но Антон Лунделл и Сэм Райнхарт поразили уже пустые ворота и принесли «Флориде» важную победу. «Столичным» срочно нужно взбодриться, хотя сделать это будет непросто. Следующий матч команда проведет в гостях и сыграет под открытым небом против «Каролины». В НХЛ игры на улице всегда имели большое значение в плане имиджа, поэтому вряд ли «ураганов» устроит поражение перед родными болельщиками. «Вашингтон» ждет очередное испытание на прочность и подойти к нему нужно должным образом.