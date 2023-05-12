Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Пятый матч
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мерсер — 3 (Майер, Маклеод), 15:06 — 0:1. Слэвин — 2 (Мартинук), 20:50 — 1:1. Майер — 2 (бол., Хэмилтон, Д. Хьюз), 27:15 — 1:2. Бернс — 2, 39:22 — 2:2. Фаст — 5 (бол., Котканиеми, Гостисбеер), 67:09 — 3:2.
Вратари: Андерсен (67:09) — Шмид (27:00 — 27:07, 67:09).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (8+12+11+8) — 29 (7+14+5+3).
Наши: — - -.
12 мая. Роли. PNC Arena. 18841 зритель.
Счет в серии: 4-1.
Нынешний второй раунд плей-офф НХЛ совершенно точно запомнится нам аномально малым количеством россиян, играющих в нем. Прямо сейчас в гонке за Кубок Стэнли остались лишь Клим Костин, Иван Барбашев, Евгений Дадонов, Сергей Бобровский и Илья Самсонов. Мягко скажем, не густо. Однако у братской Белоруссии ситуация еще хуже — сегодня наши соседи лишились своего единственного оставшегося представителя Егора Шаранговича, который этой ночью остался в запасе и закончил сезон вместе со своим «Нью-Джерси».
А ведь по содержанию «Девилз» выдали сегодня, возможной, свой лучший матч во втором раунде. Парни Линди Раффа были острее соперника в первом периоде, доминировали во втором и уступили в инициативе лишь в третьей двадцатиминутке, уверенно выстояв под шквалом бросков «Харрикейнз». Глобально не хватило команде из Ньюарка только одного — реализации.
До 40-й минуты «Дьяволы» действительно практически не знали проблем. Они дисциплинированно играли в обороне, качественно вычищали собственный пятак, не допускали частых провалов и всего за 8 секунд реализовали одно единственное удаление хозяев, наказав Фредрика Андерсена за отраженный перед собой бросок Даги Хэмилтона.
При этом гости должны были уйти на перерыв с преимуществом в две шайбы, задавив оборону «Ураганов» за воротами и разорвав ее за пару смен до сирены усилиями второго звена. Однако после идеального паса Джека Хьюза, выдернувшего голкипера из рамки, Тимо Майер не попал по абсолютно пустым воротам в ситуации, в которой, казалось бы, сделать это было невозможно.
И нужно ли говорить, что этот момент стал для «Девилз» роковым после того, как они получили гол в раздевалку от Брента Бернса, отправившего команды отдыхать со счетом 2:2 броском от синей линии? Идеальная иллюстрация поговорки «не забиваешь ты — забивают тебе».
Только дисциплинированно выстояв под прессингом «Каролины» в третьем периоде, в овертайме «Нью-Джерси» пропустил всего лишь после второго удаления в матче. Причем на этот раз антигероем гостей стал другой швейцарец Йонас Зигинталер, выбросивший шайбу за стекло в безобидной ситуации. И если гости сегодня в ключевой момент матча простили хозяев, то парни из Роли оказались куда менее великодушными и быстренько казнили соперника голом Йеспера Фаста, перекрывшего Акиру Шмида и удачно подставившегося под бросок Котканиеми.
Благодаря этой победе «Каролина» вышла в финал конференции пятый раз в своей истории. Причем во всех пяти случаях она сделала это при участии Рода Бриндамора — трижды, когда канадец был игроком «Харрикейнз», и еще два раза уже под его руководством. А еще «Ураганы» доказали всем — мощи и сил у них хватает и без Свечникова с Терявяйненом.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|3 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|12.05
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|12.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|5 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|18
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|11
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|11
|8
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|6
|1.80
|
|
Адин Хилл
Вегас
|3
|1.89
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96