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Сегодня, 08:15

Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Йеспер Фаст (справа) празднует победный гол в ворота «Нью-Джерси».
Фото USA Today Sports
«Каролина» выбила «Нью-Джерси» из плей-офф — 1-4.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Пятый матч
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Мерсер — 3 (Майер, Маклеод), 15:06 — 0:1. Слэвин — 2 (Мартинук), 20:50 — 1:1. Майер — 2 (бол., Хэмилтон, Д. Хьюз), 27:15 — 1:2. Бернс — 2, 39:22 — 2:2. Фаст — 5 (бол., Котканиеми, Гостисбеер), 67:09 — 3:2.
Вратари: Андерсен (67:09) — Шмид (27:00 — 27:07, 67:09).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (8+12+11+8) — 29 (7+14+5+3).
Наши: — - -.
12 мая. Роли. PNC Arena. 18841 зритель.
Счет в серии: 4-1.

Нынешний второй раунд плей-офф НХЛ совершенно точно запомнится нам аномально малым количеством россиян, играющих в нем. Прямо сейчас в гонке за Кубок Стэнли остались лишь Клим Костин, Иван Барбашев, Евгений Дадонов, Сергей Бобровский и Илья Самсонов. Мягко скажем, не густо. Однако у братской Белоруссии ситуация еще хуже — сегодня наши соседи лишились своего единственного оставшегося представителя Егора Шаранговича, который этой ночью остался в запасе и закончил сезон вместе со своим «Нью-Джерси».

А ведь по содержанию «Девилз» выдали сегодня, возможной, свой лучший матч во втором раунде. Парни Линди Раффа были острее соперника в первом периоде, доминировали во втором и уступили в инициативе лишь в третьей двадцатиминутке, уверенно выстояв под шквалом бросков «Харрикейнз». Глобально не хватило команде из Ньюарка только одного — реализации.

До 40-й минуты «Дьяволы» действительно практически не знали проблем. Они дисциплинированно играли в обороне, качественно вычищали собственный пятак, не допускали частых провалов и всего за 8 секунд реализовали одно единственное удаление хозяев, наказав Фредрика Андерсена за отраженный перед собой бросок Даги Хэмилтона.

При этом гости должны были уйти на перерыв с преимуществом в две шайбы, задавив оборону «Ураганов» за воротами и разорвав ее за пару смен до сирены усилиями второго звена. Однако после идеального паса Джека Хьюза, выдернувшего голкипера из рамки, Тимо Майер не попал по абсолютно пустым воротам в ситуации, в которой, казалось бы, сделать это было невозможно.

И нужно ли говорить, что этот момент стал для «Девилз» роковым после того, как они получили гол в раздевалку от Брента Бернса, отправившего команды отдыхать со счетом 2:2 броском от синей линии? Идеальная иллюстрация поговорки «не забиваешь ты — забивают тебе».

Только дисциплинированно выстояв под прессингом «Каролины» в третьем периоде, в овертайме «Нью-Джерси» пропустил всего лишь после второго удаления в матче. Причем на этот раз антигероем гостей стал другой швейцарец Йонас Зигинталер, выбросивший шайбу за стекло в безобидной ситуации. И если гости сегодня в ключевой момент матча простили хозяев, то парни из Роли оказались куда менее великодушными и быстренько казнили соперника голом Йеспера Фаста, перекрывшего Акиру Шмида и удачно подставившегося под бросок Котканиеми.

Благодаря этой победе «Каролина» вышла в финал конференции пятый раз в своей истории. Причем во всех пяти случаях она сделала это при участии Рода Бриндамора — трижды, когда канадец был игроком «Харрикейнз», и еще два раза уже под его руководством. А еще «Ураганы» доказали всем — мощи и сил у них хватает и без Свечникова с Терявяйненом.

Евгений Дадонов. Кубок Стэнли 12 мая: «Каролина» выиграла серию у «Нью-Джерси», «Даллас» победил «Сиэтл»
Йеспер Фаст
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
2 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
6. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
3 - 2
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
0 - 0
3 - 2
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 3
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
0 - 0
1 - 3
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
2.05
3.05
4.05
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12.05 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
12.05 04:30
Даллас – Сиэтл
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 18
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 11 18
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 17
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 11 8
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 6 1.80
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 3 1.89
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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