Телохранитель Овечкина остался в клубе. Теперь русская звезда в безопасности

Кажется, Тому Уилсону дали слишком большой контракт.

«Вашингтон» сделал важный ход, продлив контракт с нападающим Томом Уилсоном, который часто играл в тройке с Александром Овечкиным. При этом есть серьезные сомнения в целесообразности этого контракта.

Почему это плохой контракт?

Семь лет с кэпхитом 6,5 миллиона долларов. Сейчас игроку 29, на момент окончания контракта будет 36. Хотя уверенности в том, что хоккеист завершит карьеру в «Вашингтоне», не так много. В дедлайн им серьезно интересовались «Торонто» и «Лос-Анджелес». И что помешает другим клубам вернуться к его кандидатуре в ближайшие годы, если у «Кэпиталз» дела пойдут совсем плохо и команда превратится в аутсайдера?

Меньше 6 миллионов «Вашингтон» Уилсону все равно дать не мог: по прошлому соглашению, которое истечет летом 2024-го, канадский форвард зарабатывает 5,1 миллиона. Хотя и это было для него слишком много.

Том — нестабильный двусторонний форвард. Во-первых, Уилсон стал часто травмироваться. В прошлом сезоне из-за повреждений он отыграл всего в 33 встречах регулярного чемпионата. Все из-за операции по восстановлению разорванной передней крестообразной связки, которую игроку провели в мае 2022-го. На лед он вышел только в январе этого года и до конца сезона еще дважды пропускал по две недели минимум из-за повреждений.

Во-вторых, на игрока нельзя положиться на протяжении всего чемпионата. Агрессивный стиль Уилсона регулярно приводит к удалениям и дисквалификациям. Например, в прошлом сезоне Том стал лидером «Вашингтона» по количеству штрафных минут (78), хотя сыграл меньше остальных. Вообще он является лидером клуба по этому показателю с сезона-2013/14.

В-третьих, канадец не очень результативен: за всю свою карьеру он только раз набрал больше 50 очков (52) в чемпионате.

Уилсон — хороший форвард для топ-6, который будет защищать игроков, проводить силовые приемы на соперниках и бросаться под шайбу, если нужно. А если его поставить в звено к топ-игрокам, то еще обязательно подправит себе статистику. Однако такие функции могут выполнять игроки за небольшие деньги. А у «Кэпиталз» сейчас как раз небольшие проблемы с потолком зарплат (превышение на 700 тысяч), а также намерение освежить состав, что будет сложно сделать из-за таких тяжелых контрактов возрастных игроков.

Фото Global Look Press

Чем обернется это подписание для «Вашингтона»?

Тома в клубе очень любят и считают «своим парнем». Его выбрали на драфте-2012 под общим 16-м номером, а с 2013-го он игрок основного состава.

Результативность и дисциплина не его конек. Однако в раздевалке Уилсон — душа компании и заводила. Есть ощущение, что «Кэпиталз» готовятся к завершению карьеры Александра Овечкина и выбрали сменщика на должность капитана. Представить там Тома несложно. Тем более что он уже является альтернативным капитаном. Однако все вышеперечисленное не стоит 6,5 миллиона за сезон.

В клубе любят раздавать возрастным игрокам большие контракты. Достаточно вспомнить Ти Джея Оши, который также в 29 подписался на восемь лет и 5,7 миллиона. Теперь американцу почти 37, он сильно сдал в скорости и уже не так полезен на льду. Однако его соглашение с клубом будет действовать еще два сезона. Не оправдал свой контракт и Никлас Бэкстрем. Бывшая звезда «Вашингтона» в 2020-м продлилась на пять лет с кэпхитом в 9,2 миллиона, однако вот уже два сезона кряду швед мучается с травмами и не может нормально провести хотя бы один сезон. А до окончания контракта тоже два года.

Этими рискованными и непонятными подписаниями «Кэпиталз» загоняют себя в яму, из которой через несколько лет будет очень непросто выбраться. И поднятие потолка зарплат на 4 миллиона в следующем году не поможет избежать серьезных проблем.

Еще недавно генеральный менеджер Брайан Маклеллан рассказывал о том, что клуб искал варианты для обмена Евгения Кузнецова и Энтони Манты, чтобы освежить состав. А теперь на большие деньги подписывает среднего игрока, ухудшая проблему с потолком зарплат. Не удивлюсь, если в столице США были готовы расстаться с Уилсоном, однако потенциальные покупатели предложили непривлекательную цену. Все разговоры о продлении «будущего капитана после Овечкина» выглядят по-детски наивными и быстро стихнут, когда «Кэпиталз» постараются расстаться со своим любимым задирой.