Тарасенко наконец-то нашел команду! Российский снайпер едет в Канаду

Владимир подписал однолетний контракт с «Оттавой».

Контрактная сага Владимира Тарасенко завершилась. Российский нападающий подписал однолетнее соглашение с «Оттавой» на 5 миллионов долларов. Не самый привлекательный выбор, если оценивать карьерные перспективы и борьбу за Кубок Стэнли. Счастье «Сенаторз» — попасть в плей-офф. О большем канадский клуб пока может только мечтать. Тарасенко пришлось подвинуться по деньгам — средняя зарплата по старому восьмилетнему контракту составляла 7,5 миллиона долларов. Однако это вынужденная мера, на которую пришлось пойти хоккеисту. Вместо претендента на Кубок Стэнли россиянин выбрал претендента на плей-офф.

Смена агента в межсезонье недвусмысленно намекала, что переговоры Тарасенко о новом соглашении сразу шли неидеально. Изначально интересы Владимира представлял Пол Теофанос, который ведет Артемия Панарина и Сергея Бобровского и подписывал для них рекордные контракты. В начале июля, спустя несколько дней после выхода на рынок, нападающий договорился с Джеем Пи Бэрри и Пэтом Бриссоном. Переговоры начались заново и остановились на краткосрочном контракте с «Сенаторз».

Владимир Тарасенко. Фото Global Look Press

Нападающим активно интересовались «Каролина» и «Оттава». «Харрикейнз» точечно укрепляют состав, который не первый год мечется возле финала Кубка Стэнли. Подписали давнего друга Тарасенко Дмитрия Орлова. Воссоединение Владимира с партнером по золотой молодежке-2011 получилось бы не менее киношной историей, чем обмен в «Рейнджерс» к Артемию Панарину. Правда, ньюйоркцы сенсационно закончили плей-офф в первом раунде, и российский дуэт распался. Не удастся Тарасенко поиграть в одной команде и с Орловым.

Руководство «Сенаторз» подписывает второй крупный контракт за межсезонье. В день открытия рынка НСА генменеджер Пьер Дорион не пожалел денег на голкипера Йоонаса Корписало, предложив пятилетнее соглашение на 20 миллионов. С Тарасенко договорились только на год, зато клуб выиграл борьбу за одного из главных свободных агентов лета. В коротком сроке читается тонкий расчет агентов. Через год нападающий снова выйдет на рынок и изучит варианты с учетом выросшего потолка зарплат. За сезон в «Оттаве» Владимир может выдать неплохую статистику, чем только повысит спрос на себя. В топ-6 «Сенаторз» с Жиру, Штютцле, Ткачаком, Норрисом и Батерсоном сделать это вполне реально. А главное — россиянин заменит Алекса Дебринката, которого обменяли в «Детройт».

В контракте Тарасенко включен пункт о полном запрете на обмен, но это не значит, что нападающий не может сменить команду перед дедлайном. Не исключено, что контракт с «Оттавой» Владимир не доработает и попросит трейд в клуб-претендент на Кубок Стэнли. Форвард несомненно мечтает о повторении успеха 2019 года с «Сент-Луисом». Маловероятно, что это удастся в составе «Сенаторз». Почему бы в дедлайн не перезапустить интерес «Каролины», которая может договориться с условной «Аризоной» о частичном распределении контракта, чтобы сэкономить место в платежке? Такой трюк в прошлом сезоне проделали «Рейнджерс», когда обменивали из «Чикаго» Патрика Кейна.

В декабре Тарасенко исполнится 32 года. Помешать форварду провести несколько успешных сезонов в НХЛ могут только травмы. Проблемы со здоровьем преследовали россиянина последние годы в «Сент-Луисе». О нескольких перенесенных операциях лишний раз не хочется вспоминать. За два прошлых сезона Владимир провел 163 матча (с учетом плей-офф). Цифра намекает, что все трудности позади, и нападающий выбрался из неприятной ситуации. Движение вверх Тарасенко должен продолжить в «Оттаве», где может получить место в первом звене и первом большинстве.

Владимир Тарасенко. Фото photo.khl.ru

Тарасенко остается элитным снайпером по меркам НХЛ. И пусть в «Рейнджерс» форвард забивал нечасто, потенциал Владимира всем известен. Главному тренеру «Оттавы» важно правильно использовать россиянина. В «Сенаторз» достаточно распасовщиков, которые могут снабжать Тарасенко шайбой. Убойный бросок форварда никуда не делся. Владимира ждет важный сезон, и чем успешнее он сложится для сибиряка, чем больше предложений хоккеист получит следующим летом. Возраст еще позволяет получить щедрый контракт на три-четыре сезона.