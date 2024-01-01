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Самый нелепый гол сезона НХЛ. Кучерову пришлось спасать «Тампу» от конфуза

Кучеров набрал два очка в победном матче «Тампы» против «Монреаля»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Два очка российского форварда помогли «Лайтнинг» обыграть «Монреаль».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Голы: Кофилд — 10, 23:58 — 0:1. Ковачевич — 5 (Монтембо), 31:59 — 0:2. Пойнт — 17 (Пол, Хагель), 34:01 — 1:2. Уотсон — 2 (Хедман, Пербикс), 37:36 — 2:2. де Хаан — 1 (Кучеров, Стэмкос), 47:49 — 3:2. Кучеров — 26 (Хедман, Чирелли), 54:54 — 4:2. Сузуки — 11 (Слафковски, Мэтисон), 57:55 — 4:3.
Вратари: Йоханссон — Монтембо (57:49 — 57:55, 55:59 — 58:40, 59:11).
Штраф: 19 — 13.
Броски: 20 (4+7+9) — 30 (9+13+8).
Наши: Кучеров (25.05/3/0) — -.
1 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Тампа» закрыла 2023 год матчем с «Монреалем». После двух поражений от прямых конкурентов — «Флориды» и «Рейнджерс» — главный тренер «Лайтнинг» дал отдохнуть основному голкиперу Андрею Василевскому и доверился Юнасу Юханссону. Швед в нынешнем сезоне играет так, что полевым расслабляться противопоказано. Однако комичный ляп вратаря не повлиял на результат матча с «Монреалем».

В Новый год принято верить в чудеса. Второй период подтвердил, что в канун праздника происходят действительно невероятные вещи. «Тампа» пропустила одну из самых курьезных шайб сезона. Но прежде Стивен Стэмкос подарил гол «Канадиенс»: Коул Кофилд обокрал форварда «Молний» перед воротами и переиграл голкипера хитрым броском низом.

Особого внимания заслуживает второй гол «Монреаля». После того, как вратарь гостей Самуэль Монтембо зафиксировал шайбу, хоккеисты «Тампы» выключились из эпизода. Все подумали, что арбитры остановят игру, но не тут-то было. Судьи позволили Монтембо быстро ввести шайбу, что помогло озадачить «Лайтнинг».

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Пока Юханссон неспешно разъезжал по лицевой линии (обычное занятие вратарей в паузах, чтобы покататься и разгрузить ноги), а некоторые игроки «Молний», к примеру, Никита Кучеров, уехали на смену, Джонатан Ковачевич точно бросил со своей половины площадки в пустые ворота. Пожалуй, это самый запоминающийся гол защитника «Монреаля» за недолгую карьеру в НХЛ. Курьезная шайба не надломила «Тампу». «Лайтнинг» еще до перерыва сравняли счет: постарались Брэйден Пойнт и Остин Уотсон.

Не ушел со льда без очков и Кучеров. В третьем периоде Никита ассистировал Келвину де Хаану, который впервые в матче вывел хозяев вперед. Российский бомбардир первым в сезоне выбил 60-е очко. Подвиги Кучерова на этом не закончились. «Лайтнинг» не стали оберегать минимальный перевес — 86-й номер отгрузил «Монреалю» четвертый гол, который стал победным.

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Счет получился бы крупнее, если бы «Тампа» ответственнее отнеслась к созданным моментам. Простил «Канадиенс» Брэндон Хагел, подаривший суперсэйв Монтембо, из роскошной позиции не забив в пустые ворота.

Если бы гости спаслись в концовке, перед Новым годом мысль о невероятном промахе не покидала бы канадца. Однако старания «Монреаля» закончились на единственной шайбе Ника Сузуки. 2023-й год «Тампа» завершила волевой победой даже без Василевского и запрыгнула в зону плей-офф.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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5 Вашингтон 34 17 17 40
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6 Монреаль 36 15 21 35
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8 Оттава 32 14 18 28
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