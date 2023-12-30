Самые высокооплачиваемые хоккеисты России в НХЛ и КХЛ: кто входит в список

Здесь есть даже рублевые миллиардеры.

В рейтинг высокооплачиваемых хоккеистов России мы включили по десять игроков НХЛ и КХЛ с самыми большими зарплатами в сезоне-2023/24. Учитываются только доходы по контракту до выплаты налогов, их процент отличается для России, разных штатов США и провинций Канады. Для звезд НХЛ сумма складывается из зарплаты и бонусов в конкретный год без рекламных и прочих соглашений. Игроки североамериканской лиги с многолетними договорами в каждом сезоне могут получать разные суммы, которые отличаются от среднегодового заработка за весь срок действия договора (так называемый кэпхит, учитывается в платежной ведомости клуба под потолком зарплат). Для звезд КХЛ приведены данные по основным доходам игроков без дополнительных выплат за различные достижения из эксклюзивного проекта «СЭ» «Зарплаты хоккеистов».

10 самых высокооплачиваемых российских игроков в НХЛ

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

10. Евгений Кузнецов — $ 8 миллионов (714 млн рублей*)

Форвард «Вашингтона», один из лучших игроков победного Кубка Стэнли-2018, проводит очередной слабый сезон. В СМИ периодически появляются слухи о его возможном обмене, а легендарный канадец Уэйн Гретцки критикует его за умышленно медленную манеру исполнения буллитов. 31-летний уроженец Челябинска с доходом 8 миллионов долларов до выплаты налогов в этом году является обладателем третьей по величине зарплаты в команде из столицы США.

* Курс доллара к рублю по данным ЦБ РФ на 30 декабря 2023 года.

Иван Проворов. Фото USA Today Sports

9. Иван Проворов — $ 8,5 миллиона (758,63 млн рублей )

Летом 2023 года Проворов покинул «Филадельфию» и был обменян в «Коламбус». «Флайерз» выбрали защитника из Ярославля в первом раунде драфта-2015, в НХЛ россиянин пробился через юниорскую лигу Онтарио. Иван был одним из ведущих и самых высокооплачиваемых игроков команды из Филадельфии. Теперь 26-летний хоккеист выступает за «Блю Джекетс» с целой бандой россиян.

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

8. Андрей Свечников — $ 9 миллионов (803,25 млн рублей)

Нападающий «Каролины» давно входит в список главных талантов НХЛ и первым в истории лиги забил гол в стиле лакросс (поднял шайбу на клюшку за воротами и занес ее за ленточку). Свечников отрезками выдает яркую игру, но не показывает ее стабильно из-за травм и других проблем. С начала марта по конец октября 23-летний россиянин восстанавливался после серьезной травмы связок колена. Остается только ждать, когда победитель конкурса на скорость Матча звезд НХЛ-2023 будет стабильно радовать своими результативными действиями.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

7. Андрей Василевский — $ 9 миллионов (803,25 млн рублей)

Голкипер играет за «Тампу-Бэй» с 2014 года, дважды поднимал Кубок Стэнли (2020, 2021), становился обладателем призов лучшему вратарю «Везина Трофи» (2019) и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» (2021). Почти все эксперты называют 29-летнего Василевского лучшим вратарем мира последних лет и отводят ему место в Зале славы хоккея. С сезона-2020/21 у Андрея действует восьмилетний контракт на сумму 76 миллионов долларов (45 млн по соглашению начислят в качестве бонусов).

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

6. Никита Кучеров — $ 10 миллионов (892,5 млн рублей)

Креативный форвард выступает за «Тампу-Бэй» уже десять лет. Уроженец Майкопа когда-то переехал в Москву, пытался закрепиться в ЦСКА и получил серьезную травму, которую отказались лечить в московской команде. Нападающий не сдался, уехал за океан и стал звездой НХЛ. Кучеров переписал российский рекорд результативности за сезон (128 очков) и был признан самым ценным игроком лиги по версии журналистов и хоккеистов («Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», 2018/19), был самым результативным хоккеистом в двух победных Кубках Стэнли и еще дважды играл в финале плей-офф. Сейчас 30-летний россиянин — главный бомбардир лиги, а его история — пример трудолюбия, без которого талантливый хоккеист мог просто исчезнуть.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

5. Сергей Бобровский — $ 10 миллионов (892,5 млн рублей)

Вратарь «Флориды» остается самым высокооплачиваемым голкипером в НХЛ. Некоторые журналисты и специалисты называли зарплату Бобровского необоснованно большой до определенного момента. В сезоне-2022/23 обладатель двух призов лучшему голкиперу лиги «Везина Трофи» (2013, 2017) чудесно ворвался плей-офф из резерва и был близок к завоеванию Кубка Стэнли. В финальной серии «Пантерз», несмотря на качественную игру 35-летнего вратаря, уступили «Вегасу» (1-4). Если команда Сергея в ближайшее время снова добьется подобного прорыва, вложения в россиянина окупятся полностью.

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

4. Артемий Панарин — $ 11 миллионов (981,75 млрд рублей)

Уроженец Коркино летом 2019 года подписал контракт с самой большой для россиян в НХЛ среднегодовой зарплатой — 11,64 миллиона долларов. Его соглашение с «Рейнджерс» рассчитано на семь лет и сумму 81,5 млн. Перед новым сезоном экс-хоккеист «Чикаго» и «Коламбуса» кардинально сменил имидж и только прибавил в результативности. Панарин в клубе из Нью-Йорка стабильно набирал по 90+ очков за регулярный чемпионат, но еще не выбивал «сотню» и пока не добрался до Кубка Стэнли. В плей-офф-2023 у форварда после травмы что-то пошло не так — всего 2 (0+2) за 7 игр, вопросов к нему прибавилось. В первой половине нового сезона 32-летний россиянин сполна отрабатывает вторую по величине зарплату в «Рейнджерс», в этом он уступает только защитнику Адаму Фоксу (американец получит 12 млн).

Михаил Сергачев. Фото USA Today Sports

3. Михаил Сергачев — $ 11 миллионов (981,75 млрд рублей)

С этого сезона у 25-летнего защитника «Тампы» вступил в силу новый контракт, по которому он выбрался в лидеры зарплатной ведомости клуба и среди представителей своего амплуа. Договор на восемь лет с общей суммой 60 миллионов долларов был подписан еще летом 2022 года и стал наградой за две победы в Кубке Стэнли с тремя подряд выходами в финал. В прошлом сезоне защитник обновил личный рекорд по числу передач (54). В этом году больше россиянина в составе «Лайтнинг» получает только канадец Брэйден Пойнт (11,25 млн).

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

2. Кирилл Капризов — $ 12,5 миллиона (1,116 млрд рублей)

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» после больших побед в КХЛ и на Олимпиаде переехал в НХЛ в начале 2021 года и сразу начал зажигать. Капризов во всех трех североамериканских сезонах становился лучшим бомбардиром «Миннесоты», взял приз лучшему новичку и побил множество клубных рекордов. Именно ему принадлежат достижения «Дикарей» по числу очков, голов и передач (108, 47 и 61) в одном регулярном чемпионате. Кирилл быстро стал лицом клуба, что привело к улучшению контракта после первого же сезона — в сентябре 2021-го он подписал договор на пять лет и 45 миллионов долларов. Сейчас 26-летний форвард — самый высокооплачиваемый россиянин НХЛ наряду с главной легендой.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

1. Александр Овечкин — $ 12,5 миллиона (1,116 млрд рублей)

Капитан «Вашингтона» возглавляет рейтинг российских игроков НХЛ с самыми большими контрактами. В 38-летнем возрасте Овечкин получит наиболее «жирный» сезон по подписанному летом 2021 года пятилетнему контракту на 47,5 миллиона долларов. Форвард никогда не получал за свою игру более 10 млн в год, хотя именно он в начале 2008 года заключил прорывной для всей лиги договор — на 13 лет и 124 млн. Более того, Александр сейчас лидирует во всей НХЛ по общему уровню доходов — по данным Forbes, зарплата и рекламные соглашения принесут ему 17,5 миллиона. Несмотря на невысокую результативность в текущем сезоне, Ови остается одной из главных звезд лиги и продолжает гнаться за историей — снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

10 самых высокооплачиваемых российских игроков в КХЛ

Вадим Шипачев. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

10. Вадим Шипачев — 75 миллионов рублей

Рейтинг самых крупных контрактов в КХЛ открывает первый из трех представителей «Ак Барса» в топ-10. Воспитанник «Северстали» перешел в казанскую команду в 2022 году после выступлений за «Динамо», СКА и краткосрочного отъезда в «Вегас». 36-летний олимпийский чемпион-2018, чемпион мира-2014 и двукратный обладатель Кубка Гагарина остается одной из звезд лиги, главным бомбардиром и ассистентом в ее истории.

Александр Хохлачев. Фото ХК «Амур»

9. Александр Хохлачев — 75 миллионов рублей

Форвард стал игроком «Амура» в результате обмена из «Спартака» летом 2023 года. Зарплата новичка хабаровской команды выросла более чем в два раза в сравнении с предыдущим сезоном. В московском клубе нападающий зарабатывал 35 миллионов рублей. Правда, одну месячную зарплату 30-летний Хохлачев уже потерял — он лишился 6,5 миллиона рублей за инцидент с ночной «прогулкой» по капоту чужого автомобиля.

Константин Окулов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

8. Константин Окулов — 75 миллионов рублей

Единственный игрок чемпионского ЦСКА в топ-10 высокооплачиваемых россиян КХЛ. В мае 2023 года трехкратный обладатель Кубка Гагарина заключил контракт с клубом на два сезона, по которому его годовая зарплата составляет 75 миллионов рублей. Заслуженная награда для 28-летнего игрока за лучший по результативности сезон (54 очка в регулярном чемпионате, 20 в плей-офф).

Александр Кадейкин. Фото ХК СКА

7. Александр Кадейкин — 75 миллионов рублей

Обладатель Кубка Гагарина-2015 подписал контракт со СКА весной 2023 года. Кадейкин вернулся в Санкт-Петербург из «Салавата Юлаева», где играл на протяжении пяти лет. 30-летний центральный нападающий в сентябре был назначен капитаном питерцев, когда команда Романа Ротенберга играла нестабильно и выпала из зоны плей-офф. Армейцы поправили турнирное положение, но конкретно по игре форварда есть вопросы.

Вячеслав Войнов. Фото ХК «Ак Барс»

6. Вячеслав Войнов — 75 миллионов рублей

Единственный защитник в топ-10 игроков КХЛ по зарплате. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» вернулся в КХЛ в 2015 году после обвинения в домашнем насилии. Войнов до «Ак Барса» сменил СКА, «Авангард» и «Динамо», взял Кубок Гагарина-2017 и золото Олимпиады-2018. В Казань из Москвы хоккеист перебрался вместе с Шипачевым в межсезонье-2022 за символическую компенсацию в один рубль. В этом сезоне 33-летний защитник пропустил много матчей из-за травмы.

Сергей Толчинский. Фото Дарья Исаева

5. Сергей Толчинский — 77 миллионов рублей

Лидер по зарплате в СКА. 28-летний воспитанник ЦСКА после расставания с «Авангардом» перешел в команду Романа Ротенберга в статусе самого ценного хоккеиста плей-офф КХЛ-2020/21 и двукратного победителя Кубка Гагарина (правда, в 2019-м не играл за московских армейцев в плей-офф). До своего взлета в России нападающий пытался проявить себя в НХЛ, но не закрепился в составе «Каролины». Зато в КХЛ он остается одним из самых востребованных форвардов страны.

Антон Бурдасов. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

4. Антон Бурдасов — 80 миллионов рублей

Воспитанник челябинского хоккея, победитель легендарного МЧМ-2011 получает самую высокую зарплату в «Тракторе» и стоит на пороге топ-3 во всей КХЛ. В сезоне-2022/23 форвард пропустил треть регулярки, но отметился ударной результативностью — 46 (19+27) очков за 48 матчей. В новом сезоне 32-летний форвард прикладывает все усилия, чтобы его клуб не просто пробился в плей-офф, но и далеко прошел в Кубке Гагарина.

Максим Шалунов. Фото ХК «Локомотив»

3. Максим Шалунов — 90 миллионов рублей

Самый крупный контракт «Локомотива» принадлежит 30-летнему форварду. Соглашение чемпиона КХЛ в составе ЦСКА с ярославцами на три года и общую сумму 270 миллионов рублей завершится по окончании текущего сезона. Перед заключением нового договора у нападающего есть реальный шанс помочь «Локо» приблизиться к первому в истории клуба Кубку Гагарина.

Александр Радулов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2. Александр Радулов — 90 миллионов рублей

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина в очередной раз вернулся в КХЛ из НХЛ летом 2022 года. Радулов стал капитаном и самым высокооплачиваемым игроком «Ак Барса». 37-летний нападающий с казанцами был в шаге от чемпионства весной 2023 года, теперь снова старается вести за собой команду Зинэтулы Билялетдинова на не самом простом отрезке регулярного чемпионата.

Владимир Ткачев. Фото ХК «Авангард»

1. Владимир Ткачев — 101 миллион рублей

Нападающий «Авангарда» летом остался в родном клубе и является обладателем самого крупного контракта в КХЛ среди всех игроков. 28-летний Владимир Эдуардович Ткачев — единственный хоккеист лиги, который получает больше 100 миллионов. Форвард гарантированно заработает еще 50 миллионов за 55+ очков в регулярном чемпионате. Дополнительные 50 миллионов ему начислят в случае попадания в топ-3 бомбардиров/снайперов Фонбет чемпионата КХЛ.

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