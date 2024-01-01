«Торонто» отказался от русского вратаря после провальной половины сезона. Самсонову стоит вернуться в КХЛ?
Когда в родном для Ильи Самсонова Магнитогорске вовсю встречали Новый год, «Торонто» преподнес российскому голкиперу подарок на праздник. «Мэйпл Лифс» поместили вратаря на драфт отказов. Самсонов отправится в фарм-клуб, если в течение 24 часов ни один клуб НХЛ не проявит интерес к голкиперу. Верится в это с большим трудом.
Регулярку Илья начал из рук вон плохо и проиграл конкуренцию не только Джозефу Уоллу, который проводит первый полноценный сезон в лиге, но и опытному Мартину Джонсу, которого подняли из фарм-клуба. Нет ничего удивительного, что руководство «Торонто» разочаровалось в голкипере, который летом подписал с клубом новый контракт.
Чтобы разобраться в отношениях «Мэйпл Лифс» и Самсонова, нужно вернуться в межсезонье, когда стороны спорили о сумме и сроке соглашения. Пожелания клуба и игрока разошлись: «Торонто» предлагал 2,4 миллиона долларов, Илья, как сообщали инсайдеры, хотел зарабатывать 4,9. Дело дошло до арбитражных разбирательств.
По итогу заседания независимый суд присудил контракт на один сезон с зарплатой в 3,55 миллиона. Завышенными требованиями Самсонов поставил себя в ситуацию, когда от него все ждали классной игры — и ничего другого. Однако Илья не оправдал возложенных надежд и так и не вернулся на уровень прошлого чемпионата.
Сезон для Самсонова не задался с первых матчей, но даже на отрезке из 15 игр вратарь не прогрессировал. Илья отражал меньше 87 процентов бросков, а в среднем пропускал 3,94 шайбы — по обоим показателям это кошмарное второе с конца место из 61 вратаря НХЛ, которые провели минимум 10 матчей в этом сезоне. Несмотря на провальные игры, голкиперу давали шансы на исправление. И травма Уолла располагала к преображению Самсонова.
Вот когда Джозеф попал в лазарет, россиянина подвинул 33-летний Джонс. Драфт отказов — абсолютно логичная реакция, когда вратарь деградировал за короткий срок. Ведь все помнят, как Самсонов в прошлом сезоне помог «Торонто» пройти первый раунд плей-офф и перезагрузился после стагнации в «Вашингтоне».
Будущее Ильи в НХЛ туманно. В голкипере разубедился еще один клуб лиги. Резюме не самое похвальное. Самсонов — обученный габаритный вратарь, он адаптирован к североамериканскому хоккею и доказывал, что способен играть стабильно. Вот только провальное начало сезона-2023/24 может подтолкнуть к смене обстановки.
В проверенном первом номере летом очевидно будет заинтересован «Металлург» — родной клуб Самсонова. Вернуться в КХЛ для перезагрузки — реалистичный вариант, чтобы вернуть уверенность и помочь карьере.
Впрочем, остается расклад, при котором один из клубов рискнет забрать Илью с уэйвера и даст шанс во второй половине чемпионата. Возможно, россиянину поможет отрезок в АХЛ — там Самсонов явно не будет сидеть на лавке. В любом случае вернуться в «Торонто» получится, только если голкипер проявит себя в фарм-клубе.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|35
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|10
|51
|2
|Каролина
|37
|20
|17
|44
|3
|Айлендерс
|36
|17
|19
|43
|4
|Филадельфия
|36
|19
|17
|43
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|40
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|35
|18
|17
|40
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|22
|13
|50
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|38
|18
|20
|41
|5
|Детройт
|37
|17
|20
|38
|6
|Монреаль
|36
|15
|21
|35
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|23
|14
|49
|2
|Виннипег
|35
|22
|13
|48
|3
|Даллас
|35
|22
|13
|48
|4
|Нэшвилл
|37
|20
|17
|41
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|35
|16
|19
|36
|8
|Чикаго
|36
|11
|25
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|37
|5
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|6
|Калгари
|36
|15
|21
|35
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
|1.01
|01:00
|
Детройт – Бостон
|3 : 5
|1.01
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 1
|1.01
|02:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 1
|1.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 3
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|3 : 1
|1.01
|04:00
|
Калгари – Филадельфия
|4 : 3
|1.01
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|8 : 1
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|2 : 7
|1.01
|23:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|61
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|37
|58
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1