Канадский тренер перевоспитал русского форварда. Кузьменко вышел из опалы и сделал дубль

А в это время Коннор Бедард и Тревор Зеграс издевались над вратарями, забивая им лакроссы.

Лакроссы Бедарда и Зеграса

Голы в стиле лакросс — их еще называют «Мичиган» — со временем приедаются и не производят феноменального эффекта. Так бывает с любым трюком: сначала все смотрят на движения с открытым ртом, затем воспринимают спокойнее, понимая, что новизны в этом нет и прием уже хорошо знаком.

Моду на лакросс-голы в НХЛ ввел Андрей Свечников. Форвард «Каролины» удивил всех в октябре 2019 года, забросив первую шайбу в лиге в таком стиле. Пострадал вратарь «Калгари» Давид Риттих. Свечников-младший повторил трюк против Коннора Хелибака из «Виннипега». Далее к тренду присоединились другие мастера, в том числе лидер «Анахайма» Тревор Зеграс — один из героев сегодняшнего дня лакроссов в НХЛ.

Заварушку начал лидер «Чикаго» Коннор Бедард. С ноги выбивший дверь в НХЛ нападающий приучил, что умеет создавать опасные моменты из ничего. Канадец продемонстрировал навык в матче с «Сент-Луисом», когда озадачил Джордана Биннингтона доставкой шайбы из-за ворот. Только Бедард получил свободное пространство, как сразу понял, что может удивить голкипера нестандартным решением. И удивил! Вот только гол-шедевр не помог «Чикаго» набрать очки. «Блэкхокс» непостижимым образом рассыпались в третьем периоде, пропустив пять шайб, и позволили «Блюз» отыграться с 2:5.

Лакросс Зеграса также не добавил «Анахайму» очков в таблице. Вернувшийся в состав после травмы Тревор помог «Дакс» отыграть одну шайбу, когда забил редкий гол, но спастись в концовке команда Грега Кронина не успела. В ассистентах у Зеграса — Павел Минтюков. Российский защитник «Анахайма» закрепился в основном составе и набрал 18 (2+16) очков за 33 матча. Это третий результат (после Сергачева и Проворова) среди наших оборонцев в лиге. Для полного счастья Минтюкову останется только запрыгнуть с командой в плей-офф.

Перерождение Кузьменко

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

Голы: Кузьменко — 7 (Михеев, Петтерссон), 1:34 — 1:0. Кузьменко — 8 (бол., Миллер, Петтерссон), 6:51 — 2:0. Гранлунд — 4 (Дюклер, Ферраро), 13:32 — 2:1. Гертл — 12 (Задина, Ферраро), 16:22 — 2:2. Оман — 2 (Блюгерс), 26:03 — 3:2. Лафферти — 9 (Коул, Гарлэнд), 28:36 — 4:2. Зеттерлунд — 9 (Ферраро, Гранлунд), 31:08 — 4:3. Джошуа — 9 (Гарлэнд, Блюгерс), 39:13 — 5:3. Макдональд — 6 (Задина, Рутта), 53:16 — 5:4. Сутер — 6 (Хьюз, Миллер), 55:43 — 6:4. Хьюз — 10 (п.в.), 59:47 — 7:4.

Вратари: Демко — Блэквуд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (5+11+10) — 25 (5+9+11).

Наши: Задоров (16.41/0/-2), Кузьменко (15.29/3/-2), Михеев (13.55/1/-1) — Охотюк (10.27/1/-1).

24 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18875 зрителей

Андрей Кузьменко в «Ванкувере» явно прочувствовал эффект дежавю. Нападающий, как и год назад, попал в немилость к главному тренеру Рику Токкету. Канадский специалист возглавил «Кэнакс» по ходу прошлого чемпионата, сменив Брюса Будро. Прежний тренер завел россиянина в основу, доверил место в топ-6 и большинство. Токкет изменил требования к Кузьменко. Андрею потребовалось время, чтобы перестроиться, но регулярку форвард закончил с невероятными для новичка 74 (39+35) очками за 81 матч. Разногласия с тренером повторились в нынешнем сезоне. Две игры подряд — с «Миннесотой» и «Чикаго» — Кузьменко не набрал очков, после чего Токкет усадил россиянина в запас.

Андрей, пропустив два матча, вернулся в состав сверхмотивированным. С «Сан-Хосе» нападающего заявили в первой тройке с Элиасом Петтерссоном и Ильей Михевым. Меньше семи минут понадобилось Кузьменко, чтобы оформить дубль. Если Токкет ссылкой в запас хотел достать из россиянина правильную спортивную злость, то у тренера это получилось. Сначала Андрей хлестко приложился с кистей со средней дистанции, затем ювелирно подставил клюшку, когда «Кэнакс» разыгрывали большинство.

«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» и поднялся на первое место Западной конференции. Токкет невероятно преобразил команду, которая в прошлом сезоне осталась без плей-офф. Хочется верить, что после дубля воспитание Кузьменко закончится и форвард получит стабильное место в топ-6. Хотя пока команда на ходу, правда в любом случае за тренером. Эксперимент Токкета сработал: отдохнувший Андрей оформил дубль, но в то же время заработал показатель полезности «минус 2».