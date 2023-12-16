Панарин продолжает погоню за Кучеровым, а «Рейнджерс» разнесли аутсайдера
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Лисон — 4 (Любушкин), 13:30 — 0:1. Крайдер — 15 (Зибанежад), 17:06 — 1:1. Веси — 7 (Фокс, Уилер), 31:45 — 2:1. Крайдер — 16 (бол., Панарин, Фокс), 36:19 — 3:1. Зибанежад — 9 (бол., Панарин), 55:26 — 4:1. Эдстрем — 1 (Гудроу, Шнайдер), 59:57 — 5:1.
Вратари: Куик — Достал.
Штраф: 6 — 32.
Броски: 39 (9+12+18) — 30 (9+12+9).
Наши: Панарин (20.53/3/0) — Любушкин (19.20/1/0), Минтюков (19.56/0/-1).
16 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Этой ночью «Рейнджерс» предстояло исправится перед родными трибунами за достаточно болезненное поражение от «Торонто» (3:7) в минувшую среду и по возможности вернуться на первое место в Восточной конференции. К счастью для ньюйоркцев, в матче с одной из худших команд Запада им сполна удалось реабилитироваться ярким концертом на Бродвее.
Как и тремя сутками ранее, парни Питера Лавиолетта вновь пропустили первыми, не сумев помешать классному броску Бретта Лисона с ползоны. Благо, сегодня хозяева сумели оперативно сравнять счет уже через несколько минут усилиями Криса Крайдера. Причем благодаря этому голу американский форвард не только набрал свое юбилейное 500-е очко в НХЛ, но и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Рейнджерс», повторив результат Адама Грэйвза.
Однако долго делить третью строчку с легендой из 90-х многолетний лидер «синерубашечников» не стал и уже в конце второй двадцатиминутки при счете 2:1 оформил дубль в большинстве, здорово подставив клюшку под жесткий зрячий пас Артемия Панарина и буднично подтвердив статус короля пятака. Очередной ассист позволил Хлебушку стать вторым россиянином в этой регулярке, который пробил отметку в 40 баллов, и продлить серию с набранными очками в домашних матчах со старта сезона до 13 игр.
Только на этом россиянин не остановился и на 56-й минуте в формате «5 на 4» выдал голевую передачу под бросок в касание Мике Зибанежаду, забросившему в третьей игре подряд.
Ассистентский дубль позволил 10-му номеру «Рейнджерс» выйти с 41 очком на третье место в списке лучших бомбардиров лиги и сравняться с Нэйтаном Маккинноном и Давидом Пастрняком. И уже завтра в гостевой встрече с «Бостоном» Панарин попытается догнать идущего вторым Джей Ти Миллера. А вот крайне стабильный Никита Кучеров, первым преодолевший в этом сезоне отметку в 50 очков, кажется недосягаемым.
Точку же в матче всего за три секунды до финальной сирены поставил 23-летний новичок «полицейских» Адам Эдстрем, сумевший забить в своем дебютном матче в НХЛ. Сегодня двухметровый швед из шестого раунда драфта, которого пока нельзя назвать даже лидером «Хартфорда», вышел в центре третьего звена и великолепно воспользовался шансом, выпавшим ему после травмы Ника Бонино.
По-настоящему порадовал болельщиков «Рейнджерс» и опытнейший сменщик Игоря Шестеркина Джонатан Куик, отразивший этой ночью 28 бросков по своим воротам. Сегодняшняя победа помогла 37-летнему американцу стать первым вратарем в истории клуба, который помог команде завоевать минимум одно очко в каждом из своих первых 10 матчей. Стоит ли говорить, что неожиданно приличная форма двукратного обладателя Кубка Стэнли должна разозлить и подстегнуть Игоря Шестеркина, который в этом сезоне не шибко радует своей игрой?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|28
|20
|8
|41
|2
|Айлендерс
|29
|14
|15
|36
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|30
|16
|14
|34
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|19
|9
|42
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Баффало
|31
|13
|18
|29
|7
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|8
|Оттава
|25
|11
|14
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Даллас
|28
|17
|11
|37
|3
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|4
|Нэшвилл
|30
|17
|13
|34
|5
|Аризона
|29
|14
|15
|30
|6
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|45
|2
|Ванкувер
|30
|20
|10
|41
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|21
|8
|Анахайм
|29
|10
|19
|20
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|5 : 1
|16.12
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|5 : 6 ОТ
|16.12
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 5 Б
|16.12
|04:00
|
Даллас – Оттава
|5 : 4
|16.12
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|1 : 0
|16.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|2 : 5
|16.12
|22:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|30
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|28
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|30
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02