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Сегодня, 08:20

Панарин продолжает погоню за Кучеровым, а «Рейнджерс» разнесли аутсайдера

«Рейнджерс» обыграл «Анахайм»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Артемий Панарин («Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
Артемий — в топ-5 бомбардиров лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Лисон — 4 (Любушкин), 13:30 — 0:1. Крайдер — 15 (Зибанежад), 17:06 — 1:1. Веси — 7 (Фокс, Уилер), 31:45 — 2:1. Крайдер — 16 (бол., Панарин, Фокс), 36:19 — 3:1. Зибанежад — 9 (бол., Панарин), 55:26 — 4:1. Эдстрем — 1 (Гудроу, Шнайдер), 59:57 — 5:1.
Вратари: Куик — Достал.
Штраф: 6 — 32.
Броски: 39 (9+12+18) — 30 (9+12+9).
Наши: Панарин (20.53/3/0) — Любушкин (19.20/1/0), Минтюков (19.56/0/-1).
16 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Этой ночью «Рейнджерс» предстояло исправится перед родными трибунами за достаточно болезненное поражение от «Торонто» (3:7) в минувшую среду и по возможности вернуться на первое место в Восточной конференции. К счастью для ньюйоркцев, в матче с одной из худших команд Запада им сполна удалось реабилитироваться ярким концертом на Бродвее.

Как и тремя сутками ранее, парни Питера Лавиолетта вновь пропустили первыми, не сумев помешать классному броску Бретта Лисона с ползоны. Благо, сегодня хозяева сумели оперативно сравнять счет уже через несколько минут усилиями Криса Крайдера. Причем благодаря этому голу американский форвард не только набрал свое юбилейное 500-е очко в НХЛ, но и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Рейнджерс», повторив результат Адама Грэйвза.

Однако долго делить третью строчку с легендой из 90-х многолетний лидер «синерубашечников» не стал и уже в конце второй двадцатиминутки при счете 2:1 оформил дубль в большинстве, здорово подставив клюшку под жесткий зрячий пас Артемия Панарина и буднично подтвердив статус короля пятака. Очередной ассист позволил Хлебушку стать вторым россиянином в этой регулярке, который пробил отметку в 40 баллов, и продлить серию с набранными очками в домашних матчах со старта сезона до 13 игр.

Только на этом россиянин не остановился и на 56-й минуте в формате «5 на 4» выдал голевую передачу под бросок в касание Мике Зибанежаду, забросившему в третьей игре подряд.

Ассистентский дубль позволил 10-му номеру «Рейнджерс» выйти с 41 очком на третье место в списке лучших бомбардиров лиги и сравняться с Нэйтаном Маккинноном и Давидом Пастрняком. И уже завтра в гостевой встрече с «Бостоном» Панарин попытается догнать идущего вторым Джей Ти Миллера. А вот крайне стабильный Никита Кучеров, первым преодолевший в этом сезоне отметку в 50 очков, кажется недосягаемым.

Точку же в матче всего за три секунды до финальной сирены поставил 23-летний новичок «полицейских» Адам Эдстрем, сумевший забить в своем дебютном матче в НХЛ. Сегодня двухметровый швед из шестого раунда драфта, которого пока нельзя назвать даже лидером «Хартфорда», вышел в центре третьего звена и великолепно воспользовался шансом, выпавшим ему после травмы Ника Бонино.

Артемий Панарин. НХЛ: «Рейнджерс» победили «Анахайм», «Вегас» — «Баффало». Расписание и результаты матчей 16 декабря

По-настоящему порадовал болельщиков «Рейнджерс» и опытнейший сменщик Игоря Шестеркина Джонатан Куик, отразивший этой ночью 28 бросков по своим воротам. Сегодняшняя победа помогла 37-летнему американцу стать первым вратарем в истории клуба, который помог команде завоевать минимум одно очко в каждом из своих первых 10 матчей. Стоит ли говорить, что неожиданно приличная форма двукратного обладателя Кубка Стэнли должна разозлить и подстегнуть Игоря Шестеркина, который в этом сезоне не шибко радует своей игрой?

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 28 20 8 41
2 Айлендерс 29 14 15 36
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 30 16 14 34
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 19 9 42
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Баффало 31 13 18 29
7 Монреаль 29 12 17 28
8 Оттава 25 11 14 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Даллас 28 17 11 37
3 Виннипег 28 17 11 36
4 Нэшвилл 30 17 13 34
5 Аризона 29 14 15 30
6 Сент-Луис 29 14 15 29
7 Миннесота 27 11 16 26
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 45
2 Ванкувер 30 20 10 41
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 21
8 Анахайм 29 10 19 20
Результаты / календарь
6.12
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19.12
20.12
21.12
16.12 03:00
Рейнджерс – Анахайм
 5 : 1
16.12 03:00
Каролина – Нэшвилл
 5 : 6 ОТ
16.12 03:30
Айлендерс – Бостон
 4 : 5 Б
16.12 04:00
Даллас – Оттава
 5 : 4
16.12 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 1 : 0
16.12 06:00
Вегас – Баффало
 2 : 5
16.12 22:00
Миннесота – Ванкувер
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 50
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 30 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 28 41
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 30 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 19 2.02

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