Панарин продолжает погоню за Кучеровым, а «Рейнджерс» разнесли аутсайдера

Артемий — в топ-5 бомбардиров лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Лисон — 4 (Любушкин), 13:30 — 0:1. Крайдер — 15 (Зибанежад), 17:06 — 1:1. Веси — 7 (Фокс, Уилер), 31:45 — 2:1. Крайдер — 16 (бол., Панарин, Фокс), 36:19 — 3:1. Зибанежад — 9 (бол., Панарин), 55:26 — 4:1. Эдстрем — 1 (Гудроу, Шнайдер), 59:57 — 5:1.

Вратари: Куик — Достал.

Штраф: 6 — 32.

Броски: 39 (9+12+18) — 30 (9+12+9).

Наши: Панарин (20.53/3/0) — Любушкин (19.20/1/0), Минтюков (19.56/0/-1).

16 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Этой ночью «Рейнджерс» предстояло исправится перед родными трибунами за достаточно болезненное поражение от «Торонто» (3:7) в минувшую среду и по возможности вернуться на первое место в Восточной конференции. К счастью для ньюйоркцев, в матче с одной из худших команд Запада им сполна удалось реабилитироваться ярким концертом на Бродвее.

Как и тремя сутками ранее, парни Питера Лавиолетта вновь пропустили первыми, не сумев помешать классному броску Бретта Лисона с ползоны. Благо, сегодня хозяева сумели оперативно сравнять счет уже через несколько минут усилиями Криса Крайдера. Причем благодаря этому голу американский форвард не только набрал свое юбилейное 500-е очко в НХЛ, но и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Рейнджерс», повторив результат Адама Грэйвза.

Однако долго делить третью строчку с легендой из 90-х многолетний лидер «синерубашечников» не стал и уже в конце второй двадцатиминутки при счете 2:1 оформил дубль в большинстве, здорово подставив клюшку под жесткий зрячий пас Артемия Панарина и буднично подтвердив статус короля пятака. Очередной ассист позволил Хлебушку стать вторым россиянином в этой регулярке, который пробил отметку в 40 баллов, и продлить серию с набранными очками в домашних матчах со старта сезона до 13 игр.

Только на этом россиянин не остановился и на 56-й минуте в формате «5 на 4» выдал голевую передачу под бросок в касание Мике Зибанежаду, забросившему в третьей игре подряд.

Ассистентский дубль позволил 10-му номеру «Рейнджерс» выйти с 41 очком на третье место в списке лучших бомбардиров лиги и сравняться с Нэйтаном Маккинноном и Давидом Пастрняком. И уже завтра в гостевой встрече с «Бостоном» Панарин попытается догнать идущего вторым Джей Ти Миллера. А вот крайне стабильный Никита Кучеров, первым преодолевший в этом сезоне отметку в 50 очков, кажется недосягаемым.

Точку же в матче всего за три секунды до финальной сирены поставил 23-летний новичок «полицейских» Адам Эдстрем, сумевший забить в своем дебютном матче в НХЛ. Сегодня двухметровый швед из шестого раунда драфта, которого пока нельзя назвать даже лидером «Хартфорда», вышел в центре третьего звена и великолепно воспользовался шансом, выпавшим ему после травмы Ника Бонино.

По-настоящему порадовал болельщиков «Рейнджерс» и опытнейший сменщик Игоря Шестеркина Джонатан Куик, отразивший этой ночью 28 бросков по своим воротам. Сегодняшняя победа помогла 37-летнему американцу стать первым вратарем в истории клуба, который помог команде завоевать минимум одно очко в каждом из своих первых 10 матчей. Стоит ли говорить, что неожиданно приличная форма двукратного обладателя Кубка Стэнли должна разозлить и подстегнуть Игоря Шестеркина, который в этом сезоне не шибко радует своей игрой?