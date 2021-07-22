Молодой канадец подавал большие надежды, но вляпался в секс-скандал. Как один поступок может перечеркнуть всю карьеру

Защитник Логан Майлу должен был попасть в НХЛ с первого раунда, но теперь может вообще закончить с хоккеем из-за выложенного фото.

В последние дни хоккейные новости из Северной Америки поступают в больших количествах. Разумеется, главная тема текущего межсезонья — драфт расширения НХЛ и формирование состава «Сиэтла». Однако помимо этого болельщикам не дают заскучать интриги и скандалы околоспортивного характера. Едва все успели обсудить каминг-аут 19-летнего хоккеиста «Нэшвилла», как тут же появилась новая горячая тема. Канадский защитник Логан Майлу вляпался в неприятности еще в прошлом году, но даже подумать не мог, что глупый поступок так повлияет на его карьеру.

18-летний игрок «Лондон Найтс» из хоккейной лиги Онтарио высоко котировался на предстоящем драфте НХЛ. Майлу занял 23-е место среди хоккеистов из Северной Америки в рейтинге центрального скаутского бюро. В отчетах отмечались мощные для его возраста габариты (191 см и 97 кг), а также отличный бросок. В прошлом сезоне Логан находился в аренде и выступал за шведский Лейон из третьего по рангу дивизиона страны. В 19 матчах защитник набрал 15 (7+8) очков и неплохо зарекомендовал себя в новых условиях. Если, конечно, говорить только о хоккейных аспектах.

Вне площадки Майлу решил произвести впечатление на своих партнеров по команде не совсем обычным способом. Во время секса с местной девушкой Логан без ее согласия сделал фото и отправил изображение в общий командный чат. Канадскому защитнику даже этого оказалось мало, и он поделился скриншотом ее профиля в соцсетях, где были видны личные данные. Разумеется, без последствий эта история закончиться не могла. Пострадавшая обратилась в полицию и только чудом обвиняемый сумел отделаться лишь небольшим денежным штрафом. В январе 2021-го Майлу вернулся в Канаду и ждал возобновления сезона в OHL , но параллельно вынужден был разгребать то, что натворил.

По словам защитника, девушка пообещала, что испортит его карьеру, несмотря на принесенные извинения. Недавно пострадавшая обратилась в издание The Athletic и заявила, что Майлу вряд ли осознал масштабы своего поступка. Хотя сам игрок утверждает обратное: «Я совершил огромную ошибку. Это настоящий эгоизм с моей стороны. Хочу, чтобы жертва и ее семья знали, как я раскаиваюсь». О том, насколько были искренними слова Логана, судить тяжело, но скауты и менеджеры клубов НХЛ вряд ли ему поверили. Как минимум 11 команд, узнав об этой ситуации, исключили игрока из своих драфт-листов.

Отталкиваясь от всей ситуации, 18-летний защитник решил сам отказаться от драфта НХЛ и сделал пост в твиттере. «Быть выбранным клубом НХЛ — это честь и привилегия, к которой никто не относится легкомысленно. Драфт должен стать одним из самых важных моментов в карьере любого игрока. Учитывая обстоятельства, я не чувствую, что продемонстрировал достаточно сильную зрелость и характер, чтобы заслужить эту привилегию в 2021 году. Поэтому будет лучше отказаться от драфта и попросить меня не выбирать. Это даст мне возможность продемонстрировать адекватный уровень зрелости и характера в следующем сезоне, а всем командам НХЛ возможность переоценить меня к драфту 2022 года», — написал игрок.

На самом деле официально отказаться от процедуры драфта хоккеист не может. Такая возможность банально не предусмотрена правилами. Однако шансы Логана на то, что какая-то команда его пожалеет и выберет, ничтожно малы. Достаточно вспомнить ситуацию с защитником «Аризоны» Митчеллом Миллером. Выяснилось, что игрок в школе издевался над чернокожим одноклассником, испытывавшим проблемы в развитии. За это он получил 25 часов общественных работ. Перед драфтом НХЛ Миллер направил письма извинения за школьный скандал во все клубы лиги, но большинство команд все равно отказались рассматривать его в качестве своего потенциального хоккеиста.

«Аризона», несмотря на такой бэкграунд выбрала парня в четвертом раунде. Поначалу в клубе заявляли, что не избавятся от молодого защитника, но справиться с давлением общественности не получилось — «Койотис» отказались от прав на Миллера. Но даже это еще не конец истории. Вскоре появилось заявление Университета Северной Дакоты, в котором от лица руководителя учебного заведения сообщалось, что Митчелл больше не сможет играть за хоккейную команду вуза. От молодого хоккеиста отказались вообще все! Вряд ли кого-то удивит, если Логан Майлу повторит судьбу своего коллеги по амплуа.

Впрочем, в «Лондон Найтс» своего игрока пока поддерживают. Клуб даже выступил с официальным заявлением на тему того, что Логан уверенно прошел психологическую экспертизу и ему оказывается помощь со стороны руководства. Как долго продлится такая поддержка — большой вопрос. Истории с «Аризоной» и Миллером вполне достаточно, чтобы понять насколько плохими выглядят перспективы канадского защитника.