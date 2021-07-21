«Он назвал меня негром и ударил по голове». Первый темнокожий игрок НХЛ был слепым на один глаз и скрывал это

История Уилли О'Ри, нападающего «Бостона», далекого от звездного статуса, но все равно ставшего символом лиги.

В хоккейной истории было немало различных игроков с физиологическими недостатками. Кому-то из них особенности организма никак не помешали в профессиональной карьере. Недавно в «СЭ» выходил материал о возможной причине хромоты Павла Дацюка, которая заметна у легендарного нападающего еще с юных лет. Некоторые врачи и ученые на базе исследований считают разную длину ног даже преимуществом для спортсменов. А вот найти плюсы в неполноценном зрении у них вряд ли получится. История канадского форварда Уилли О'Ри в очередной раз подтверждает, что в жизни нет ничего невозможного. Хотя в наши дни провернуть подобное было бы невероятно трудно.

Уилли О'Ри.

Променял бейсбол на хоккей

В середине 20-го века среди темнокожего населения хоккей был не очень популярным занятием. В Канаде некоторые молодые ребята любили скоротать зимние вечера, гоняя шайбу по льду, но о каком-то массовом явлении речи не шло. Одним из таких энтузиастов был Уилли О'Ри. Он занимался бейсболом, в котором ему пророчили большое будущее. Мальчик использовал хоккей просто как возможность переждать зиму и не растерять физическую форму. Однако увлечение этим видом спорта настолько поглотило его, что Уилли положил на полку бейсбольную биту и поставил перед собой цель попасть в НХЛ. В то время представить себе, что О'Ри сумеет воплотить свою мечту в реальность, было крайне сложно. Тогда афроамериканцам не позволяли даже сидеть рядом с белыми людьми в автобусах или ресторанах. Думать о серьезной карьере хоккеиста в таких реалиях не представлялось возможным.

Тем не менее Уилли неплохо проявил себя в юниорских лигах. Его статистика росла с каждым сезоном, но уже спустя три года канадец имел все шансы распрощаться с хоккеем. В одном из матчей шайба попала О'Ри в лицо, сломала челюсть и нос, а правый глаз форварда перестал видеть на 95 процентов. Произошло отслоение сетчатки, и врачи сказали, что играть он больше не сможет, так как постоянные нагрузки еще больше навредят глазу. Уилли дал себе обещание не расставаться с мечтой, несмотря на ужасную травму. Форвард сохранил в тайне свои проблемы, и даже его родители были не в курсе того, насколько серьезна ситуация со здоровьем их сына. О потере зрения знали только его сестра, лучший друг и еще один темнокожий игрок Стэн Максвелл, с которым О'Ри хорошо общался и вместе с которым со временем попал в фарм-клуб «Бостона».

«Мы играли вместе со Стэном, и я хотел, чтобы он знал о моем недостатке. Чтобы он понимал, почему я так сильно кручу головой на площадке. Поначалу было непросто, но потом я привык и уже даже забыл, что не вижу правым глазом. Стэн знал, на что я способен на льду. Мы нашли отличное взаимопонимание», — вспоминает О'Ри. Уилли действительно пришлось изменить технику, чтобы адаптироваться к новым реалиям своего организма. Например, он стал оборачиваться только через левое плечо, так как в противном случае возрастал риск не увидеть передачу или снова поймать шайбу лицом. Канадец играл на левом фланге и во время контратак катился спиной к чужим воротам, чтобы не подвести партнеров.

Дебют и быстрый закат

За такую самоотдачу О'Ри был вознагражден судьбой. В 1957-м руководство «Бостона» вышло на хоккеиста с предложением о контракте. 20 сентября нападающий появился в форме «Брюинс» во время выставочной игры, а 18 января 1958-го стал первым темнокожим хоккеистом, дебютировавшим в официальном матче НХЛ. В тот вечер «Бостон» всухую победил «Монреаль». «Мы обыграли сильнейшую команду лиги со счетом 3:0. Мои родители преодолели 500 километров, чтобы увидеть меня на льду. Это была сказка! Мой дебют? Не было ведь даже шума в газетах. Все, что писали, касалось непосредственно самой игры. Сейчас все думают, что я сделал что-то особенное, но я так не считаю. Я думаю, все, что я хотел, — просто играть в НХЛ», — вспоминает О'Ри.

В сезоне-1957/58 канадец провел за «Брюинс» всего две игры и не отметился результативными действиями. После этого форвард поиграл в АХЛ и в Восточной профессиональной хоккейной лиге. В 1960-м Уилли вновь появился в составе «Бостона», провел за команду 43 матча, забросил четыре шайбы и отдал десять передач. Разумеется, в клубе даже не догадывались, что подписали игрока с такой серьезной травмой. Вся правда всплыла только спустя долгие годы. Менеджеры команды высказали недовольство поступком О'Ри и признали, что если бы были в курсе состояния здоровья хоккеиста, то не позволили ему дебютировать в НХЛ.

Впрочем, карьера Уилли в «Бостоне» и без того закончилась весьма быстро. В клубе игрой форварда были довольны, недопонимания с партнерами не было, но, вероятно, сказалось постоянное давление общественности из-за его цвета кожи. Руководству не нужны были лишние конфликты и напряжение. Одним из показательных моментов стала стычка в матче против «Чикаго». Форвард «Блэкхоукс» Эрик Нестеренко выбил О'Ри два зуба и сломал нос. «Он назвал меня негром и ударил по голове. В ответ я рубанул негодяя клюшкой. Ему наложили 15 швов, а меня после этого уже так не задирали. Наверное, поняли, что буду защищаться», — вспоминает бывший игрок «Бостона». Спустя некоторое время его обменяли в «Монреаль», где выиграть конкуренцию было просто невозможно. О'Ри еще долго играл в АХЛ, в Восточной и Западной лигах, а в 1978 году завершил карьеру.

Стал символом НХЛ

Удивительно, что практически слепой на один глаз форвард закончил с хоккеем только в 45 лет, терпя все это время постоянные боли. «За 23 года никто ни разу не подумал, что у меня какие-то проблемы со зрением. А я ни разу не проходил тесты у окулиста. Тогда были определенные стандарты по зрению. Если бы хоть один врач узнал о моей проблеме, я бы не смог играть в НХЛ. Да и, наверное, никто бы меня не взял в профессионалы», — говорит О'Ри. Только после завершения карьеры Уилли обратился к врачам, которые в итоге удалили ему глаз и поставили протез, но канадец и здесь видит только позитив: «Это как линзы. Ничего особенного, выглядит вполне естественно. Я стал слепым с тех пор, как та чертова шайба влетела мне в лицо. Сейчас ношу очки, вижу только одним глазом и радуюсь жизни».

Уилли О'Ри.