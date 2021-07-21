Кто-то из россиян наверняка станет «кракеном».

Все клубы НХЛ, за исключением «Вегаса», официально представили свои списки защищенных игроков, которые уже точно не попадут на драфт расширения (он пройдет в среду, 21 июля). Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис, глядя на фамилии доступных игроков, с ехидной улыбкой потирает руки. А всем известным любительский агрегатор энхэаэловских зарплат CapFriendly запустил симулятор главного события межсезонья. Вот и мы решили представить свою версию того, как будет выглядеть состав новичка в его дебютном сезоне.

По словам Фрэнсиса, владельцы дали ему зеленый свет на любые телодвижения. «Кракен» планируют сразу же по максимуму использовать возможности потолка зарплат, размер которого составляет 81,5 миллиона долларов. Мы также решили сыграть в разгуляй и собрали основной ростер за 75 миллионов, оставив место под семерых не самых дорогих ограниченно свободных агентов (ОСА).

Согласно правилам драфта расширения нам было необходимо:

— выбрать минимум 14 нападающих, 9 защитников и 3 вратарей;

— уложиться в потолок 81,5 миллиона долларов;

— взять минимум 20 человек с действующими контрактами на сезон-2021/22.

Вратари

Брэйден Холтби (Ванкувер, 4,3 млн), Каапо Кяхконен (Миннесота, 725 тыс.), Малком Суббан (Чикаго, 850 тыс.)

Если «Сиэтл» заберет у «Монреаля» Кэри Прайса и сбросит на медиапространство ядерную бомбу, то босса «Хабс» Марка Бержевена срочно нужно будет под охраной эвакуировать из Квебека как можно дальше — болельщики подобного развития событий не простят. Канадский клуб не стал защищать свою главную звезду в надежде, что огромный контракт голкипера отпугнет новодела и этот шаг позволит ему сохранить не только Прайса, но и его сменщика Джейка Аллена.

Однако как же быстро заколотилось немолодое сердечко франкофона, когда появились слухи о том, что «Кракен» всерьез раздумывают о приобретении Кэри. Совпадение или нет, сразу же после этих новостей в прессу залетел крайне подозрительный инсайд о том, что канадец якобы рискует пропустить большую часть следующего сезона. Причем в «Канадиенс», похоже, так и не определились, какая часть тела беспокоит Прайса больше — бедро или колено.

Десятимиллионный контракт — главный стоп-фактор для Фрэнсиса. В 33 года Прайс точно не закончился как элитный вратарь. Да и пример Марка-Андре Флери у «Сиэтла» перед глазами. Вау-эффект от переезда в портовый мегаполис будет запредельным. Только стоит ли забивать им на пять лет платежку, когда на драфте будет доступен куда более дешевый и еще неотработанный стартер в лице Брэйдена Холтби? Да, обладатель Кубка Стэнли в «Ванкувере» временами конкретно рассыпался и проиграл конкуренцию Тэтчеру Демко. Но с учетом того, что творилось с «Кэнакс» в минувшей регулярке, выбрасывать человека с «Везиной» из пула топ-вратарей еще рано.

Интересно, кто станет бэкапом команды Дэйва Хекстола. Большинство североамериканских коллег на протяжении последних нескольких недель отправляют в «Сиэтл» Криса Дриджера — относительно дешевого 27-летнего канадца, который по ходу сезона периодически съедал во «Флориде» Сергея Бобровского и этим летом вышел на рынок свободных агентов. Не факт, что он все-таки подпишется с дебютантом. Тем более когда босс «Миннесоты» Билл Герин решил сделать ставку на опытного Кэма Тэлбота и сделать настоящий подарок Фрэнсису, оставив без защиты Каапо Кахконена.

В свои 24 финн перерос уровень АХЛ и в первой полноценной регулярке за «Уайлд» одержал 16 побед в 24 матчах, установив рекорд франшизы по количеству побед подряд для новичков. Так что с позиции перспективы резон прикарманить голкипера «Дикарей» намного выше. Хотя бы потому, что Кахконен и близко не приблизился к своему потолку. Пройти мимо такого лота с контрактом новичка будет сложно.

Защитники

Шейн Гостибеер (Филадельфия, 4,5 млн) — Колин Миллер (Баффало, 3,8 млн)

Дилан Демело (Виннипег, 3 млн) — Винс Данн (Сент-Луис, ОСА)

Илья Любушкин (Аризона, 1,3 млн) — Джейк Бин (Каролина, ОСА)

Запасные: Оливер Шилингтон (Калгари, ОСА), Деннис Чоловски (Детройт, ОСА), Бретт Кулак (Монреаль, 1,8 млн)

Что касается обороны, то у Фрэнсиса точно будет над чем подумать. «Сиэтлу» стопроцентно понадобится разыгрывающий защитник на большинство и синюю линию. Есть два варианта — Пи-Кей Суббан и Шейн Гостибеер — некогда звезды с большим креном в атаку, которые дико сдали в последние пару лет. Разница в том, что первый на четыре года старше и на четыре миллиона дороже.

За океаном прошел слух, что «Кракен» могут забрать у «Чикаго» Никиту Задорова, запросившего у «Ястребов» контракт с кэпхитом в пять миллионов. Новичок вполне может рассмотреть права на россиянина как актив для дальнейшего обмена, но в подписание контракта с ним верится с трудом. Есть ощущение, что Никита уже не будет прогрессировать. Да и вряд ли не самый надежный домосед будет просить у «Сиэтла» меньше денег: если Фрэнсис пойдет на его условия, в его адекватности можно будет усомниться. Другое дело — если ему удастся приземлить Задорова как минимум вдвое. Куда логичнее легенде «Хартфорда» будет собрать защиту на вырост и не забивать платежку ужасными контрактами.

При наличии прекрасно сбалансированного 24-летнего ОСА Винса Данна, не уверен, что у «Сент-Луиса» заберут именно Тарасенко. А еще есть сомнения в переезде из «Каролины» Нино Нидеррайтера: помочь остаться в команде-претенденте ему может помочь наличие на драфте 23-летнего Джейка Бина — выпускника первого раунда, которого называют потенциальным Ши Теодором для «Сиэтла». В прошлом сезоне молодой канадец здорово латал дыры в ростере Рода Бриндамора, и едва ли «Харрикейнз» захотели бы с ним расстаться по своей воле.

Большие шансы стать одним из первых россиян в истории «Сиэтла» у Ильи Любушкина. За три года в «Аризоне» мощный защитник, ориентированный на игру в своей зоне, нечасто поднимался выше третьей пары, но играл довольно продуктивно и всего лишь раз падал в АХЛ на пару матчей. Зачем платить пять миллионов Задорову, когда есть более дешевый аналог?

Нападающие

Джейсон Цукер (Питтсбург, 5,5 млн) — Райан Джохансен (Нэшвилл, 8 млн) — Ондржей Палат (Тампа-Бэй, 5,3 млн)

Джош Бэйли (Айлендерс, 5 млн) — Макс Доми (Коламбус, 5,3 млн) — Евгений Дадонов (Оттава, 5 млн)

Райан Донато (Сан Хосе, ОСА) — Алекс Керфут (Торонто, 3,5 млн) — Джей Ти Комфер (Колорадо, 3,5 млн)

Брендан Лемье (Лос-Анджелес, 1,5 млн) — Ноэль Аччиари (Флорида, 1,6 млн) — Коннор Шири (Вашингтон, 1,5 млн)

Запасные: Александр Волков (Анахайм, 925 тыс.), Колин Блэкуэлл (Рейнджерс, 725 тыс.), Кертис Лазар (Бостон, 800 тыс.), Натан Бастиан (Нью-Джерси, 825 тыс.), Ник Каамано (Даллас, ОСА), Доминик Кахун (Эдмонтон, ОСА)

Кого бы из игроков «Тампы» вы выбрали? Энхаэловские реалии и Жюльен Брисбуа оставили такой список защищенных, что глаза разбегаются, как у Прохора Шаляпина в Пенсионном фонде, — Гурд, Палат, Киллорн, Джонсон. Я бы метался до последнего.

Велик соблазн взять Гурда, но есть сомнения, что он сможет определять игру в топ-6. Манит Палат, который несколько лет был волшебным дополнением к Никите Кучерову. Чех в пиковом возрасте и не попросит намного больше, чем нынешние пять миллионов за сезон, когда через год станет неограниченно свободным агентом. Но контракт Гурда до 2025 года привлекательнее за счет длины.

Спасибо стоит сказать и прижатым потолком «Айлендерс»: жизнь заставила их оставить без протекции роскошных двусторонних вингеров Джоша Бэйли и Джордана Эберле — выбирать между ними сложно, но в моей системы координат выше ценится чуть более жесткий Бэйли.

А еще я разрываюсь, глядя на «беззащитную» троицу Шири — Дауд — Хэтэуэй из «Вашингтона». В кого ни ткни, любой даст огромную пользу боттому, который должен выглядеть очень вкусно и мощно. Доступен и сын маминой подруги Алекс Керфут из «Торонто», и Ноэль Аччиари из «Флориды», которого ценит Джоэль Кенневилль, и духовитый Джей Ти Комфер из «Колорадо». Собрать унылый и жидкий боттом при наличии кучи вариантов на драфте нужно постараться.

Смущает разве что отсутствие на драфте крепких центров для топ-6. Лучшие доступные варианты здесь — Джохансен и Доми. Первый год от года деградирует сильнее, чем дети от трэков Моргенштерна, второй также идет по нисходящей и менее безнадежен только в силу возраста. Обоим канадцам еще есть что доказывать в НХЛ — «Сиэтл» вполне может помочь им реанимировать карьеру. И, возможно, перезагружаться рядом с ними придется Евгению Дадонову: нападающий «Оттавы» вдрызг провалил чемпионат и к концу регулярки свалился в третье звено. Ему переезд ближе к океану должен пойти только в плюс. Хотя бы с точки зрения командных перспектив.