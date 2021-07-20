«С гордостью публично заявляю, что я ...» В НХЛ может появиться первый в истории открытый гей

19-летний проспект «Нэшвилла» Люк Прокоп сделал каминг-аут.

Признание

Люк Прокоп своим заявлением на некоторое время затмил предстоящий драфт расширения НХЛ. Вчера 19-летний проспект «Нэшвилла» публично признался в том, что он гей. Североамериканские журналисты принялись рассказывать о карьере и судьбе Прокопа. Его профиль на статистическом гиганте Eliteprospects просмотрели почти 100 тысяч человек. Невиданный интерес для не самого выдающегося игрока Западной хоккейной лиги. Для сравнения, страницу его брата Джоша, с которым они вместе выступают за «Калгари Хитмен», посетило около 24 тысяч пользователей.

Приток аудитории, разумеется, связан с решением о каминг-ауте. 9 декабря 2020 года Люк подписал контракт с задрафтовавшим его «Нэшвиллом», а вчера — стал первым хоккеистом-геем в истории НХЛ. Прежде никто открыто не высказывался о своей нетрадиционной ориентации.

— Хотя последние полтора года были сумасшествием, они дали мне шанс найти свое истинное «я». Сегодня я с гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я прошел долгий путь, чтобы добраться до этого момента в моей жизни, но я очень доволен своим решением совершить каминг-аут. С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и считаю, что, если буду проживать свою настоящую жизнь, это повысит мои шансы осуществить мечты, — написал Прокоп в своем Instagram-аккаунте.

Первой, кому Люк рассказал об этих мыслях, была его старшая сестра Аланна. После Прокоп сообщил об этом маме и близким друзьям. Тяжелее всего было признаться папе и брату, с которым они играли в одной команде. По словам Люка, он попросту не знал, как они отреагируют на такую новость. Сказать, что отец удивился, — не сказать ничего. Но через некоторое время он принял выбор сына и даже немного опечалился из-за того, что Люк долгое время метался и не мог обрести себя.

Проспект «Нэшвилла»

Позже Прокоп признался друзьям и партнерам по команде. Само собой, не обошлось без подшучиваний и издевок на тему ориентации, но Люк не забивался в угол и продолжал заниматься любимым видом спорта. Он всегда мечтал построить большую карьеру в НХЛ, оставаясь таким, каким он есть.

У Прокопа действительно есть все шансы, чтобы закрепиться в сильнейшей лиге мира. Дело не только в повышенной толерантности к меньшинствам в Северной Америке. На драфте-2020 Люка под 73-м номером выбрал «Нэшвилл». А уже в декабре «Предаторз» предложили защитнику полноценный контракт. За Прокопа говорят внушительные габариты — рост 194 сантиметра при весе в 99 килограммов. При этом защитник отлично катается и очень подвижен на льду.

В «Нэшвилле» умеют развивать защитников высокого класса. Именно здесь раскрылись в разные годы Ши Уэбер, Роман Йоси, Райан Сутер, Сет Джонс, Маттиас Экхольм, Райан Эллис. Их примеры мотивируют Прокопа, который однажды хочет стать частью этого внушительного списка.

Уэбер и вовсе был кумиром Люка в юные годы. Ши приглянулся ему на Олимпиаде в Ванкувере, где сборная Канады завоевала золотые медали. Уэбер, как и Прокоп, праворукий — еще одна причина для юноши, чтобы Ши стал примером для подражания. На Рождество родители даже подарили Люку джерси «Нэшвилла» с вышитой фамилией Уэбера на спине. Каково же было удивление Люка, когда год назад «Хищники» выбрали его на драфте.

Прокоп вырос в Эдмонтоне и занимался хоккеем в юниорских академиях. В 2017 году защитника приметили скауты «Калгари Хитмен» из Западной хоккейной лиги. На драфте WHL-2017 они не пожалели ради Люка седьмой пик. Три последних сезона Прокоп посвятил «Калгари», но этим летом он планирует присоединиться к лагерю новичков «Нэшвилла», чтобы доказать, что готов к новой высоте.

Хоккей и ЛГБТ-сообщество

Позицию Люка поддержали многие известные хоккеисты и официальные представители НХЛ. Комиссар лиги Гэри Беттмэн заверил, что Прокоп может смело звонить ему, если у него возникнут какие-то проблемы. Отреагировали на каминг-аут защитника и в «Предаторз».

— «Нэшвилл» гордится Люком и его смелостью, которую он проявил, совершая каминг-аут. Мы несомненно продолжим поддерживать его в ближайшие дни, недели и годы, пока он продолжит прогрессировать как проспект. Давно объявленная цель нашей организации — равенство для всех, включая ЛГБТ-сообщество. Важно, чтобы Люк чувствовал себя комфортно и был частью инклюзивной среды, развиваясь в течение своей карьеры, — сказал президент «Нэшвилла» Шон Генри.

Несмотря на всестороннюю поддержку и принятие выбора Прокопа, хоккейное сообщество остается одним из самых традиционных среди остальных видов спорта. Хоккеистов, публично признавшихся в том, что мужчины им нравятся больше женщин, можно пересчитать по пальцам. Огласка таких подробностей может серьезно ударить как по имиджу спортсмена, так по его карьерным перспективам.

Из каминг-аутов в хоккее можно вспомнить признания Брендана Бурка — сына известного менеждера Брайана Бурка, голкипера Брока Макгиллиса, выступавшего в Лиге Онтарио, и датчанина Йон Ли-Ольсена.

Важно различать поддержку ЛГБТ-сообщества и причисление себя к их рядам. Например, НХЛ сотрудничает с организацией You Can Play Project, которая отстаивает интересы ЛГБТ-спортсменов. От каждого клуба лиги назначили по одному представителю — послу объединения. Например, голкипер «Ванкувера» Брэйден Холтби неоднократно посещал парады сексуальных меньшинств, другие хоккеисты обматывали крюк клюшки радужной лентой.