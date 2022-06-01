«Рождество пришло раньше». За океаном ждут битву русских вратарей

Игорь Шестеркин против Андрея Василевского.

Противостояние русских вратарей «Рейнджерс» и «Тампы» обещает стать украшением не только финала Восточной конференции, но и всего Кубка Стэнли. Почти полторы недели «Лайтнинг» отдыхали и ждали, пока определится их соперник. На бумаге действующий чемпион выглядит безоговорочным фаворитом, но «бродвейцы» неслучайно впервые с 2015 года пробились в четверку лучших.

37 процентов игроков НХЛ хотят играть с Василевским

«Игорь против Василевского. Вау! Рождество пришло раньше для всех фанатов вратарей. Это должно быть невероятно», — написал легендарный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист в соцсети. Пожалуй, лучше даже и не скажешь. Дуль русских вратарей не нуждается в дополнительной рекламе. Василевский выиграл два Кубка Стэнли подряд, забрал награду лучшего игрока прошлого плей-офф и порой похож на хладнокровного монстра в воротах. Шестеркин же затащил «Рейнджерс» на своих плечах в плей-офф и считается в этом сезоне главным фаворитом на «Везина Трофи». Что может быть круче такого противостояния?

Андрей провел регулярный чемпионат довольно блекло по своим меркам и закончил его с 91,6 процента отраженных бросков. Однако «Тампа» уже давно вынесла для себя урок, что включать обороты нужно только в матчах Кубка Стэнли. В плей-офф игра Василевского стала преображаться, а в серии против «Флориды» она достигла космического уровня.

«Молнии» уверенно остановили самую забивающую команду регулярки, а Андрей в этой серии пропускал меньше шайбы за игру (0,75) и отразил 98,1 процента бросков. Недавно ассоциация игроков лиги провела опрос среди хоккеистов, и более 37 процентов игроков НХЛ хотели бы видеть Василевского вратарем своей команды в решающем матче. Неудивительно.

Партнеры Андрея всегда уверены в его игре и не устают раздавать своему голкиперу комплименты. «Не могу сказать вам, что у него на уме. Он очень предан делу. Он очень конкурентоспособен и строг к себе. Наверное, строже, чем кто-либо. Думаю, именно это делает его таким крутым игроком, потому что он многого требует от себя. В этом заключается разница между многими отличными хоккеистами. Когда интенсивность становится немного выше, он улучшает свою игру. Если посмотреть на прошлый сезон, на решающие матчи плей-офф, то именно тогда он показал свой лучший хоккей. Когда все было на кону и когда на нас было самое большое давление», — говорит Алекс Киллорн.

Передачи и провокации Шестеркина

Шестеркин в нынешнем сезоне поймал такой кураж, что мало в чем уступает голкиперу «Тампы». В двух последних матчах Игорь отразил по 37 бросков и действует крайне полезно во многих компонентах игры. На счету вратаря «Рейнджерс» в этом плей-офф три результативные передачи, а также неожиданные тактические ходы.

В серии с «Питтсбургом» он один раз подставился под нападающего соперника и хотел поймать того на фол, а в шестом матче с «Каролиной» попытался сам заблокировать Сета Джарвиса, который рвался к шайбе за ворота. Он всегда старается помочь команде, не только отражая броски, что делает его стремительный прогресс еще более впечатляющим.

В гостевых матчах в Питтсбурге болельщики на трибунах провоцировали Игоря, и порой казалось, что он окончательно поплыл. К счастью, все это лишь закалило российского вратаря. После решающего матча в первом раунде он издевательски помахал фанатам «Пингвинз», а по окончании последней игры в Роли решил поздороваться с фанатами «Каролины».

Шестеркин стал ментально сильнее, и все это происходит в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Теперь у него в активе две победы в двух седьмых матчах серий плей-офф за карьеру, и в клубной истории он разделил второе место по числу таких побед с Майком Рихтером (2-0, обе одержаны в чемпионском для «бродвейцев» плей-офф-1994).

«Конечно, Шестеркин — не единственная причина, почему «Рейнджерс» выбили из Кубка Стэнли «Каролину». Но Шестеркин эффективно уничтожил «Харрикейнз», когда те контролировали игру в равных составах в первом и начале второго периода. К концу матча арена в Роли звучала как «Мэдисон-сквер-гарден», по ней разносились скандирования «Игорь, Игорь». Но все же Василевский — это абсолютный «золотой» стандарт вратаря, пока не будет доказано обратное. Однако это не означает, что Шестеркин не способен с этим справиться. Это значит только то, что ему придется с этим справиться, чтобы «Рейнджерс» могли выйти в финал», — пишет издание Newsday.

В регулярке Шестеркин выиграл все три матча у «Тампы»

Любопытно, что в регулярном чемпионате Игорь уверенно чувствовал себя в матчах против «Тампы». На его счету три победы из трех, один «сухарь» и 95,8 процента отраженных бросков. Но, как и говорилось ранее, «Лайтнинг» в плей-офф — совершенно другая команда. Многое в этой серии будет зависеть о того, сколько энергии и эмоций осталось у «Рейнджерс», которые прошли два изматывающих семиматчевых противостояния.

Можно не сомневаться, что по воротам Игоря будет наноситься много бросков, чем всю серию занималась «Каролина». Только вот с «Тампой» в этом плане все гораздо опасней. «Молнии» не станут транжирить моменты, их атака в разы мощней, чем у «Ураганов», а игра в большинстве — опаснейшее оружие. «Рейнджерс» придется гораздо чаще помогать своему вратарю, иначе серия может не затянуться.

Перед первой встречей на стороне «бродвейцев» не только родной лед, но и игровой тонус. Для «Тампы» длительный простой может пойти на пользу с точки зрения лишнего времени на восстановление травмированных игроков. В том числе и Брэйдена Поинта, которого болельщики «Молний» уже заждались. Однако из ритма команда точно выпала, и на «Мэдисон-сквер-гарден» гостям придется непросто.

После поражения от «Питтсбурга» в стартовом матче серии первого раунда Шестеркин одержал шесть побед в шести домашних играх. Он установил новый рекорд клуба по этому показателю в одном розыгрыше плей-офф и явно не против его улучшить. «Игорь делает это весь сезон. Мы понимаем, на что он способен. Он — один из лучших голкиперов в хоккее. Когда он в воротах, мы доверяем ему каждую секунду», — заявил Филип Хитил.

Впрочем, Василевского все равно не запугать. Он уже победил во втором раунде Сергея Бобровского, за чьей спиной начинал еще на чемпионате мира-2014. Для Андрея громкая афиша плей-офф — лишь дополнительная мотивация. Это будет прекрасная битва, но пока безоговорочно можно говорить лишь об одном — один российский вратарь уже точно будет играть в финале Кубка Стэнли.