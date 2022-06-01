Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:00

«Рождество пришло раньше». За океаном ждут битву русских вратарей

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин и Андрей Василевский.
Игорь Шестеркин против Андрея Василевского.

Противостояние русских вратарей «Рейнджерс» и «Тампы» обещает стать украшением не только финала Восточной конференции, но и всего Кубка Стэнли. Почти полторы недели «Лайтнинг» отдыхали и ждали, пока определится их соперник. На бумаге действующий чемпион выглядит безоговорочным фаворитом, но «бродвейцы» неслучайно впервые с 2015 года пробились в четверку лучших.

Игорь Шестеркин. Кучеров обошел Овечкина, Василевский и Шестеркин доминируют

37 процентов игроков НХЛ хотят играть с Василевским

«Игорь против Василевского. Вау! Рождество пришло раньше для всех фанатов вратарей. Это должно быть невероятно», — написал легендарный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист в соцсети. Пожалуй, лучше даже и не скажешь. Дуль русских вратарей не нуждается в дополнительной рекламе. Василевский выиграл два Кубка Стэнли подряд, забрал награду лучшего игрока прошлого плей-офф и порой похож на хладнокровного монстра в воротах. Шестеркин же затащил «Рейнджерс» на своих плечах в плей-офф и считается в этом сезоне главным фаворитом на «Везина Трофи». Что может быть круче такого противостояния?

Андрей провел регулярный чемпионат довольно блекло по своим меркам и закончил его с 91,6 процента отраженных бросков. Однако «Тампа» уже давно вынесла для себя урок, что включать обороты нужно только в матчах Кубка Стэнли. В плей-офф игра Василевского стала преображаться, а в серии против «Флориды» она достигла космического уровня.

«Молнии» уверенно остановили самую забивающую команду регулярки, а Андрей в этой серии пропускал меньше шайбы за игру (0,75) и отразил 98,1 процента бросков. Недавно ассоциация игроков лиги провела опрос среди хоккеистов, и более 37 процентов игроков НХЛ хотели бы видеть Василевского вратарем своей команды в решающем матче. Неудивительно.

Партнеры Андрея всегда уверены в его игре и не устают раздавать своему голкиперу комплименты. «Не могу сказать вам, что у него на уме. Он очень предан делу. Он очень конкурентоспособен и строг к себе. Наверное, строже, чем кто-либо. Думаю, именно это делает его таким крутым игроком, потому что он многого требует от себя. В этом заключается разница между многими отличными хоккеистами. Когда интенсивность становится немного выше, он улучшает свою игру. Если посмотреть на прошлый сезон, на решающие матчи плей-офф, то именно тогда он показал свой лучший хоккей. Когда все было на кону и когда на нас было самое большое давление», — говорит Алекс Киллорн.

Игорь Шестеркин (№31) во&nbsp;время рукопожатия команд после серии. Шестеркин снова выдал суперматч и затащил свою команду в финал «Востока»! Теперь его ждет битва с Кучеровым

Передачи и провокации Шестеркина

Шестеркин в нынешнем сезоне поймал такой кураж, что мало в чем уступает голкиперу «Тампы». В двух последних матчах Игорь отразил по 37 бросков и действует крайне полезно во многих компонентах игры. На счету вратаря «Рейнджерс» в этом плей-офф три результативные передачи, а также неожиданные тактические ходы.

В серии с «Питтсбургом» он один раз подставился под нападающего соперника и хотел поймать того на фол, а в шестом матче с «Каролиной» попытался сам заблокировать Сета Джарвиса, который рвался к шайбе за ворота. Он всегда старается помочь команде, не только отражая броски, что делает его стремительный прогресс еще более впечатляющим.

В гостевых матчах в Питтсбурге болельщики на трибунах провоцировали Игоря, и порой казалось, что он окончательно поплыл. К счастью, все это лишь закалило российского вратаря. После решающего матча в первом раунде он издевательски помахал фанатам «Пингвинз», а по окончании последней игры в Роли решил поздороваться с фанатами «Каролины».

Шестеркин стал ментально сильнее, и все это происходит в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Теперь у него в активе две победы в двух седьмых матчах серий плей-офф за карьеру, и в клубной истории он разделил второе место по числу таких побед с Майком Рихтером (2-0, обе одержаны в чемпионском для «бродвейцев» плей-офф-1994).

«Конечно, Шестеркин — не единственная причина, почему «Рейнджерс» выбили из Кубка Стэнли «Каролину». Но Шестеркин эффективно уничтожил «Харрикейнз», когда те контролировали игру в равных составах в первом и начале второго периода. К концу матча арена в Роли звучала как «Мэдисон-сквер-гарден», по ней разносились скандирования «Игорь, Игорь». Но все же Василевский — это абсолютный «золотой» стандарт вратаря, пока не будет доказано обратное. Однако это не означает, что Шестеркин не способен с этим справиться. Это значит только то, что ему придется с этим справиться, чтобы «Рейнджерс» могли выйти в финал», — пишет издание Newsday.

Кучеров празднует заброшенную шайбу с&nbsp;партнерами по &laquo;Тампа-Бэй&raquo;. Василевский, Кучеров или Шестеркин: кто из русских станет лучшим в плей-офф НХЛ?

В регулярке Шестеркин выиграл все три матча у «Тампы»

Любопытно, что в регулярном чемпионате Игорь уверенно чувствовал себя в матчах против «Тампы». На его счету три победы из трех, один «сухарь» и 95,8 процента отраженных бросков. Но, как и говорилось ранее, «Лайтнинг» в плей-офф — совершенно другая команда. Многое в этой серии будет зависеть о того, сколько энергии и эмоций осталось у «Рейнджерс», которые прошли два изматывающих семиматчевых противостояния.

Можно не сомневаться, что по воротам Игоря будет наноситься много бросков, чем всю серию занималась «Каролина». Только вот с «Тампой» в этом плане все гораздо опасней. «Молнии» не станут транжирить моменты, их атака в разы мощней, чем у «Ураганов», а игра в большинстве — опаснейшее оружие. «Рейнджерс» придется гораздо чаще помогать своему вратарю, иначе серия может не затянуться.

Перед первой встречей на стороне «бродвейцев» не только родной лед, но и игровой тонус. Для «Тампы» длительный простой может пойти на пользу с точки зрения лишнего времени на восстановление травмированных игроков. В том числе и Брэйдена Поинта, которого болельщики «Молний» уже заждались. Однако из ритма команда точно выпала, и на «Мэдисон-сквер-гарден» гостям придется непросто.

Игорь Шестеркин. Шестеркин повторил рекорд НХЛ. До этого в лиге было всего четыре таких вратаря-бомбардира

После поражения от «Питтсбурга» в стартовом матче серии первого раунда Шестеркин одержал шесть побед в шести домашних играх. Он установил новый рекорд клуба по этому показателю в одном розыгрыше плей-офф и явно не против его улучшить. «Игорь делает это весь сезон. Мы понимаем, на что он способен. Он — один из лучших голкиперов в хоккее. Когда он в воротах, мы доверяем ему каждую секунду», — заявил Филип Хитил.

Впрочем, Василевского все равно не запугать. Он уже победил во втором раунде Сергея Бобровского, за чьей спиной начинал еще на чемпионате мира-2014. Для Андрея громкая афиша плей-офф — лишь дополнительная мотивация. Это будет прекрасная битва, но пока безоговорочно можно говорить лишь об одном — один российский вратарь уже точно будет играть в финале Кубка Стэнли.

Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
8
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
34,5 млн евро за балласт. Сколько может заработать «Спартак» на Тиле, Крале, Ларсоне и других игроках в аренде
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Федоров: «Никогда не было мыслей поработать в НХЛ»
Тренер «Эдмонтона»: «Мы забросили 6 шайб «Колорадо» на их арене. Этого должно хватить для победы»
Драйзайтль: «Эдмонтон» — одна из самых быстрых команд в НХЛ. Когда мы играем на скорость, с нами трудно справиться»
Жена хоккеиста Малкина: «У нас сын родился»
Драйзайтль установил рекорд по длительности серии в Кубке Стэнли с несколькими ассистами
«Колорадо» повторил рекорд по количеству заброшенных шайб за матч в Кубке Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судейский скандал и град голов. Сумасшедшее начало финала Запада
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
1 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
21.05
22.05
23.05
24.05
25.05
26.05
27.05
28.05
29.05
31.05
1.06
2.06
3.06
4.06
5.06
7.06
1.06 03:00
Колорадо – Эдмонтон
 8 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 13 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 13 27
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 14 19
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 13 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 13 9
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 12 9
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости