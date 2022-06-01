«Рождество пришло раньше». За океаном ждут битву русских вратарей
Противостояние русских вратарей «Рейнджерс» и «Тампы» обещает стать украшением не только финала Восточной конференции, но и всего Кубка Стэнли. Почти полторы недели «Лайтнинг» отдыхали и ждали, пока определится их соперник. На бумаге действующий чемпион выглядит безоговорочным фаворитом, но «бродвейцы» неслучайно впервые с 2015 года пробились в четверку лучших.
37 процентов игроков НХЛ хотят играть с Василевским
«Игорь против Василевского. Вау! Рождество пришло раньше для всех фанатов вратарей. Это должно быть невероятно», — написал легендарный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист в соцсети. Пожалуй, лучше даже и не скажешь. Дуль русских вратарей не нуждается в дополнительной рекламе. Василевский выиграл два Кубка Стэнли подряд, забрал награду лучшего игрока прошлого плей-офф и порой похож на хладнокровного монстра в воротах. Шестеркин же затащил «Рейнджерс» на своих плечах в плей-офф и считается в этом сезоне главным фаворитом на «Везина Трофи». Что может быть круче такого противостояния?
Андрей провел регулярный чемпионат довольно блекло по своим меркам и закончил его с 91,6 процента отраженных бросков. Однако «Тампа» уже давно вынесла для себя урок, что включать обороты нужно только в матчах Кубка Стэнли. В плей-офф игра Василевского стала преображаться, а в серии против «Флориды» она достигла космического уровня.
«Молнии» уверенно остановили самую забивающую команду регулярки, а Андрей в этой серии пропускал меньше шайбы за игру (0,75) и отразил 98,1 процента бросков. Недавно ассоциация игроков лиги провела опрос среди хоккеистов, и более 37 процентов игроков НХЛ хотели бы видеть Василевского вратарем своей команды в решающем матче. Неудивительно.
Партнеры Андрея всегда уверены в его игре и не устают раздавать своему голкиперу комплименты. «Не могу сказать вам, что у него на уме. Он очень предан делу. Он очень конкурентоспособен и строг к себе. Наверное, строже, чем кто-либо. Думаю, именно это делает его таким крутым игроком, потому что он многого требует от себя. В этом заключается разница между многими отличными хоккеистами. Когда интенсивность становится немного выше, он улучшает свою игру. Если посмотреть на прошлый сезон, на решающие матчи плей-офф, то именно тогда он показал свой лучший хоккей. Когда все было на кону и когда на нас было самое большое давление», — говорит Алекс Киллорн.
Передачи и провокации Шестеркина
Шестеркин в нынешнем сезоне поймал такой кураж, что мало в чем уступает голкиперу «Тампы». В двух последних матчах Игорь отразил по 37 бросков и действует крайне полезно во многих компонентах игры. На счету вратаря «Рейнджерс» в этом плей-офф три результативные передачи, а также неожиданные тактические ходы.
В серии с «Питтсбургом» он один раз подставился под нападающего соперника и хотел поймать того на фол, а в шестом матче с «Каролиной» попытался сам заблокировать Сета Джарвиса, который рвался к шайбе за ворота. Он всегда старается помочь команде, не только отражая броски, что делает его стремительный прогресс еще более впечатляющим.
В гостевых матчах в Питтсбурге болельщики на трибунах провоцировали Игоря, и порой казалось, что он окончательно поплыл. К счастью, все это лишь закалило российского вратаря. После решающего матча в первом раунде он издевательски помахал фанатам «Пингвинз», а по окончании последней игры в Роли решил поздороваться с фанатами «Каролины».
Шестеркин стал ментально сильнее, и все это происходит в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Теперь у него в активе две победы в двух седьмых матчах серий плей-офф за карьеру, и в клубной истории он разделил второе место по числу таких побед с Майком Рихтером (2-0, обе одержаны в чемпионском для «бродвейцев» плей-офф-1994).
«Конечно, Шестеркин — не единственная причина, почему «Рейнджерс» выбили из Кубка Стэнли «Каролину». Но Шестеркин эффективно уничтожил «Харрикейнз», когда те контролировали игру в равных составах в первом и начале второго периода. К концу матча арена в Роли звучала как «Мэдисон-сквер-гарден», по ней разносились скандирования «Игорь, Игорь». Но все же Василевский — это абсолютный «золотой» стандарт вратаря, пока не будет доказано обратное. Однако это не означает, что Шестеркин не способен с этим справиться. Это значит только то, что ему придется с этим справиться, чтобы «Рейнджерс» могли выйти в финал», — пишет издание Newsday.
В регулярке Шестеркин выиграл все три матча у «Тампы»
Любопытно, что в регулярном чемпионате Игорь уверенно чувствовал себя в матчах против «Тампы». На его счету три победы из трех, один «сухарь» и 95,8 процента отраженных бросков. Но, как и говорилось ранее, «Лайтнинг» в плей-офф — совершенно другая команда. Многое в этой серии будет зависеть о того, сколько энергии и эмоций осталось у «Рейнджерс», которые прошли два изматывающих семиматчевых противостояния.
Можно не сомневаться, что по воротам Игоря будет наноситься много бросков, чем всю серию занималась «Каролина». Только вот с «Тампой» в этом плане все гораздо опасней. «Молнии» не станут транжирить моменты, их атака в разы мощней, чем у «Ураганов», а игра в большинстве — опаснейшее оружие. «Рейнджерс» придется гораздо чаще помогать своему вратарю, иначе серия может не затянуться.
Перед первой встречей на стороне «бродвейцев» не только родной лед, но и игровой тонус. Для «Тампы» длительный простой может пойти на пользу с точки зрения лишнего времени на восстановление травмированных игроков. В том числе и Брэйдена Поинта, которого болельщики «Молний» уже заждались. Однако из ритма команда точно выпала, и на «Мэдисон-сквер-гарден» гостям придется непросто.
После поражения от «Питтсбурга» в стартовом матче серии первого раунда Шестеркин одержал шесть побед в шести домашних играх. Он установил новый рекорд клуба по этому показателю в одном розыгрыше плей-офф и явно не против его улучшить. «Игорь делает это весь сезон. Мы понимаем, на что он способен. Он — один из лучших голкиперов в хоккее. Когда он в воротах, мы доверяем ему каждую секунду», — заявил Филип Хитил.
Впрочем, Василевского все равно не запугать. Он уже победил во втором раунде Сергея Бобровского, за чьей спиной начинал еще на чемпионате мира-2014. Для Андрея громкая афиша плей-офф — лишь дополнительная мотивация. Это будет прекрасная битва, но пока безоговорочно можно говорить лишь об одном — один российский вратарь уже точно будет играть в финале Кубка Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.06
|03:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|8 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|14
|19
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|13
|9
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|12
|9
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72