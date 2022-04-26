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26 апреля, 00:30

«Что, черт возьми, у вас добавляют в воду?» Кучеров, Василевский и Сергачев встретились с президентом США

Чемпион НХЛ «Тампа» с российскими хоккеистами посетил прием президента США Джо Байдена
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Чемпионы НХЛ из «Тампы» на встрече с Джо Байденом.
Фото USA Today Sports
«Тампа» на приеме у Джо Байдена.
Игроки Тампы на встрече с Джо Байденом. Фото USA Today Sports
Игроки «Тампы» на встрече с Джо Байденом. Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

В последнее время расписание у «Тампы» очень насыщенное. После того как она обыграла в выездном матче «Флориду» (8:4), игроки тут же отправились в Вашингтон. На этот раз не для того, чтобы сыграть против команды Александра Овечкина, а на встречу с президентом США Джо Байденом.

Хоккеисты и тренеры посетили Белый дом, где прошла церемония в честь побед «Тампы» в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах. В столицу поехали все российские игроки «Лайтнинг» — Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Мероприятие должно было состояться гораздо раньше, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

На протяжении десятилетий американские команды, завоевавшие титулы в главных спортивных лигах страны, посещали Белый дом. Традиция была нарушена только во время президентского срока Дональда Трампа, который неоднократно конфликтовал с игроками НБА и НФЛ. На этот раз все состоялось, а администрация Байдена оказала «Тампе» теплый прием.

Нынешний президент США — давний поклонник хоккея. Байден уже давно известен своей любовью к «Филадельфии» и ранее несколько раз был замечен на матчах команды. «Я стал болеть за нее еще в 1970-х. Моя жена родом из Филадельфии и безумно любит хоккей. Фанаты нашей команды самые стойкие и преданные!» — говорил Байден в одном из своих интервью.

Игроки Тампы на встрече в Белом доме. Фото USA Today Sports
Игроки «Тампы» на встрече в Белом доме. Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

Принять игроков «Флайерз» с Кубком Стэнли в обозримом будущем ему вряд ли удастся, а вот шансы вновь встретиться с «Тампой» не так и малы. «Что, черт возьми, у вас в городе добавляют в воду? Сейчас хорошее время, чтобы быть болельщиком в Тампе. Победа «Бакканьерс» в Супербоуле, победа бейсбольных «Рейс». А эти парни позади меня выиграли два Кубка Стэнли подряд. И они могут оказаться здесь в следующем году, кто знает», — сказал Байден. Не согласиться с ним действительно трудно. В последнее время город Тампа превратился в центральное место американского спорта, существенно подняв планку в НХЛ, НФЛ и MLB.

Президент США Джо Байден. Фото USA Today Sports
Президент США Джо Байден и игроки «Тампы». Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

Игроки были в отличном настроении, а Байден шутливо спросил у Стивена Стэмкоса, в чем секрет его спортивного долголетия и такой отменной физической формы. Капитан «Тампы», недавно ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, подарил американскому президенту игровой свитер «Лайтнинг» с фамилией Байдена и номером 46 на спине, а также серебряную клюшку.

Интересно, что последним хоккейным клубом, посетившим Белый дом, был «Сент-Луис». Тогда на церемонии не присутствовал форвард Патрик Марун, который к тому времени был обменян из «Блюз» в «Тампу». На этот раз американский форвард побывал на приеме у президента своей страны.

Российские игроки находились в тени медийного внимания, однако защитник «молний» Михаил Сергачев опубликовал фото со своими партнерами и Кубком Стэнли. После торжественного мероприятия команда отправилась во Флориду, где уже скоро примет «Коламбус» и сыграет свой последний домашний матч в регулярном чемпионате.

Андрей Василевский (хоккей)
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
82
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1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
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Торонто – Детройт
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Бостон – Флорида
 4 : 2
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Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
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Эдмонтон

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Калгари

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И Г
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Остон Мэттьюс

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