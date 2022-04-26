«Что, черт возьми, у вас добавляют в воду?» Кучеров, Василевский и Сергачев встретились с президентом США

«Тампа» на приеме у Джо Байдена.

Игроки «Тампы» на встрече с Джо Байденом. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

В последнее время расписание у «Тампы» очень насыщенное. После того как она обыграла в выездном матче «Флориду» (8:4), игроки тут же отправились в Вашингтон. На этот раз не для того, чтобы сыграть против команды Александра Овечкина, а на встречу с президентом США Джо Байденом.

Хоккеисты и тренеры посетили Белый дом, где прошла церемония в честь побед «Тампы» в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах. В столицу поехали все российские игроки «Лайтнинг» — Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Мероприятие должно было состояться гораздо раньше, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

На протяжении десятилетий американские команды, завоевавшие титулы в главных спортивных лигах страны, посещали Белый дом. Традиция была нарушена только во время президентского срока Дональда Трампа, который неоднократно конфликтовал с игроками НБА и НФЛ. На этот раз все состоялось, а администрация Байдена оказала «Тампе» теплый прием.

Нынешний президент США — давний поклонник хоккея. Байден уже давно известен своей любовью к «Филадельфии» и ранее несколько раз был замечен на матчах команды. «Я стал болеть за нее еще в 1970-х. Моя жена родом из Филадельфии и безумно любит хоккей. Фанаты нашей команды самые стойкие и преданные!» — говорил Байден в одном из своих интервью.

Игроки «Тампы» на встрече в Белом доме. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Принять игроков «Флайерз» с Кубком Стэнли в обозримом будущем ему вряд ли удастся, а вот шансы вновь встретиться с «Тампой» не так и малы. «Что, черт возьми, у вас в городе добавляют в воду? Сейчас хорошее время, чтобы быть болельщиком в Тампе. Победа «Бакканьерс» в Супербоуле, победа бейсбольных «Рейс». А эти парни позади меня выиграли два Кубка Стэнли подряд. И они могут оказаться здесь в следующем году, кто знает», — сказал Байден. Не согласиться с ним действительно трудно. В последнее время город Тампа превратился в центральное место американского спорта, существенно подняв планку в НХЛ, НФЛ и MLB.

Президент США Джо Байден и игроки «Тампы». Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Игроки были в отличном настроении, а Байден шутливо спросил у Стивена Стэмкоса, в чем секрет его спортивного долголетия и такой отменной физической формы. Капитан «Тампы», недавно ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, подарил американскому президенту игровой свитер «Лайтнинг» с фамилией Байдена и номером 46 на спине, а также серебряную клюшку.

Интересно, что последним хоккейным клубом, посетившим Белый дом, был «Сент-Луис». Тогда на церемонии не присутствовал форвард Патрик Марун, который к тому времени был обменян из «Блюз» в «Тампу». На этот раз американский форвард побывал на приеме у президента своей страны.

Российские игроки находились в тени медийного внимания, однако защитник «молний» Михаил Сергачев опубликовал фото со своими партнерами и Кубком Стэнли. После торжественного мероприятия команда отправилась во Флориду, где уже скоро примет «Коламбус» и сыграет свой последний домашний матч в регулярном чемпионате.