«Что, черт возьми, у вас добавляют в воду?» Кучеров, Василевский и Сергачев встретились с президентом США
В последнее время расписание у «Тампы» очень насыщенное. После того как она обыграла в выездном матче «Флориду» (8:4), игроки тут же отправились в Вашингтон. На этот раз не для того, чтобы сыграть против команды Александра Овечкина, а на встречу с президентом США Джо Байденом.
Хоккеисты и тренеры посетили Белый дом, где прошла церемония в честь побед «Тампы» в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах. В столицу поехали все российские игроки «Лайтнинг» — Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Мероприятие должно было состояться гораздо раньше, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.
На протяжении десятилетий американские команды, завоевавшие титулы в главных спортивных лигах страны, посещали Белый дом. Традиция была нарушена только во время президентского срока Дональда Трампа, который неоднократно конфликтовал с игроками НБА и НФЛ. На этот раз все состоялось, а администрация Байдена оказала «Тампе» теплый прием.
Нынешний президент США — давний поклонник хоккея. Байден уже давно известен своей любовью к «Филадельфии» и ранее несколько раз был замечен на матчах команды. «Я стал болеть за нее еще в 1970-х. Моя жена родом из Филадельфии и безумно любит хоккей. Фанаты нашей команды самые стойкие и преданные!» — говорил Байден в одном из своих интервью.
Принять игроков «Флайерз» с Кубком Стэнли в обозримом будущем ему вряд ли удастся, а вот шансы вновь встретиться с «Тампой» не так и малы. «Что, черт возьми, у вас в городе добавляют в воду? Сейчас хорошее время, чтобы быть болельщиком в Тампе. Победа «Бакканьерс» в Супербоуле, победа бейсбольных «Рейс». А эти парни позади меня выиграли два Кубка Стэнли подряд. И они могут оказаться здесь в следующем году, кто знает», — сказал Байден. Не согласиться с ним действительно трудно. В последнее время город Тампа превратился в центральное место американского спорта, существенно подняв планку в НХЛ, НФЛ и MLB.
Игроки были в отличном настроении, а Байден шутливо спросил у Стивена Стэмкоса, в чем секрет его спортивного долголетия и такой отменной физической формы. Капитан «Тампы», недавно ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, подарил американскому президенту игровой свитер «Лайтнинг» с фамилией Байдена и номером 46 на спине, а также серебряную клюшку.
Интересно, что последним хоккейным клубом, посетившим Белый дом, был «Сент-Луис». Тогда на церемонии не присутствовал форвард Патрик Марун, который к тому времени был обменян из «Блюз» в «Тампу». На этот раз американский форвард побывал на приеме у президента своей страны.
Российские игроки находились в тени медийного внимания, однако защитник «молний» Михаил Сергачев опубликовал фото со своими партнерами и Кубком Стэнли. После торжественного мероприятия команда отправилась во Флориду, где уже скоро примет «Коламбус» и сыграет свой последний домашний матч в регулярном чемпионате.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19