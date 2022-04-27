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Сегодня, 18:45

Кучеров продолжает феерить. Он в шаге от российского рекорда для снайперов

Форвард «Тампы» Кучеров забивает в семи матчах подряд
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Никита Кучеров: гол и три передачи в матче «Тампа-Бэй» — «Коламбус» (4:1).
Фото USA Today Sports
Форвард «Тампы» забивает в семи матчах подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кучеров — 24 (Стэмкос, Пол), 1:37 — 1:0. Бьоркстранд — 26 (бол., Рословик, Веренски), 2:59 — 1:1. Стэмкос — 38 (бол., Кучеров, Хедман), 16:47 — 2:1. Стэмкос — 39 (Кучеров), 27:29 — 3:1. Палат — 18 (Кучеров, Стэмкос), 54:53 — 4:1.
Вратари: Василевский — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (12+11+9) — 21 (8+7+6).
Наши: Кучеров (16.42/1/+3), Сергачев (23.47/3/+1) — Гавриков (21.53/1/-2), Чинахов (18.00/2/-2).
Тампа. Amalie Arena.

Никита Кучеров в праймовом состоянии приводит в восторг своей игрой. Без суеты и лишних действий форвард издевается над защитниками и снабжает партнеров гениальными передачами. Сегодня пострадал «Коламбус», потерявший шансы на выход в плей-офф. Четыре очка Кучерова, который продлил результативную серию до семи игр, помогли «Лайтнинг» на классе разобраться с «Блю Джекетс». Никита подходит к кубковым матчам в потрясающей форме — как и лидеры «Тампы», которые готовы к походу за третьим трофеем.

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В последних играх российский форвард магнитит голы и передачи. Два очка с «Торонто», три — с «Нэшвиллом», пять — с «Флоридой». Кучеров пополнил личную статистику и против «Коламбуса». Уже на второй минуте Никита открыл счет: получил шайбу около синей линии, улучшил позицию и с видимой легкостью бросил мимо вратаря, словно идет не матч регулярки, а летняя тренировка. «Коламбус» быстро отыгрался, но на шайбе Оливера Бьоркстранда исчерпал голевой потенциал. После него отличались только игроки «Тампы».

От взаимодействия Кучерова, Стивена Стэмкоса и Ондржея Палата испытываешь настоящее наслаждение. «Блю Джекетс» так и не придумали, чем крыть их комбинации со сменой мест и хитрыми пасами. Никита, забросив быструю шайбу, включил режим щедрой русской души и принялся раздавать передачи партнерам. «Тампа» повела в счете еще до первого перерыва благодаря голу Стэмкоса в большинстве. Неожиданный поперечный пас Кучерова выглядит не менее эффектно, чем завершение.

Никита давно доказал, что для создания голевых моментов ему необязательно быть на чистом льду и спокойно контролировать шайбу. Нападающий не против отобрать ее у соперников и моментально перенаправить атаку в противоположную сторону. Примерно это Кучеров и исполнил перед третьим голом «Тампы»: обокрал Владислава Гаврикова, отпасовал Стэмкосу, которому оставалось попасть с выгодной позиции. Матч с «Коламбусом» Стивен запомнит надолго. Сегодня канадский форвард впервые за карьеру в НХЛ набрал 100-е очко в регулярке.

Вратарь Андрей Василевский вступал в игру нечасто, но пару раз спас команду в трудных ситуациях. Оборона «Лайтнинг» не отличается сверхнадежностью. «Коламбус» доводил шайбу до ворот реже «Тампы», но создал достаточно моментов, чтобы сократить отставание в счете. Василевский оказался против этого. Для полного счастья ведущей тройке «Болтс» не хватало забить Палату. Кучеров исправил это недоразумение в конце третьего периода, выдав роскошный пас чеху из «офиса Уэйна Гретцки». Гол Ондржея закольцевал крупную победу «Тампы».

Семь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в карьере Кучерова. Помимо него отличиться в семи встречах кряду получалось у Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Александра Могильного. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и разделен между Могильным и Павлом Буре.

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Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
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Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
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Оттава – Нью-Джерси
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27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
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Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
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27.04 05:30
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