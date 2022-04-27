Кучеров продолжает феерить. Он в шаге от российского рекорда для снайперов
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кучеров — 24 (Стэмкос, Пол), 1:37 — 1:0. Бьоркстранд — 26 (бол., Рословик, Веренски), 2:59 — 1:1. Стэмкос — 38 (бол., Кучеров, Хедман), 16:47 — 2:1. Стэмкос — 39 (Кучеров), 27:29 — 3:1. Палат — 18 (Кучеров, Стэмкос), 54:53 — 4:1.
Вратари: Василевский — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (12+11+9) — 21 (8+7+6).
Наши: Кучеров (16.42/1/+3), Сергачев (23.47/3/+1) — Гавриков (21.53/1/-2), Чинахов (18.00/2/-2).
Тампа. Amalie Arena.
Никита Кучеров в праймовом состоянии приводит в восторг своей игрой. Без суеты и лишних действий форвард издевается над защитниками и снабжает партнеров гениальными передачами. Сегодня пострадал «Коламбус», потерявший шансы на выход в плей-офф. Четыре очка Кучерова, который продлил результативную серию до семи игр, помогли «Лайтнинг» на классе разобраться с «Блю Джекетс». Никита подходит к кубковым матчам в потрясающей форме — как и лидеры «Тампы», которые готовы к походу за третьим трофеем.
В последних играх российский форвард магнитит голы и передачи. Два очка с «Торонто», три — с «Нэшвиллом», пять — с «Флоридой». Кучеров пополнил личную статистику и против «Коламбуса». Уже на второй минуте Никита открыл счет: получил шайбу около синей линии, улучшил позицию и с видимой легкостью бросил мимо вратаря, словно идет не матч регулярки, а летняя тренировка. «Коламбус» быстро отыгрался, но на шайбе Оливера Бьоркстранда исчерпал голевой потенциал. После него отличались только игроки «Тампы».
От взаимодействия Кучерова, Стивена Стэмкоса и Ондржея Палата испытываешь настоящее наслаждение. «Блю Джекетс» так и не придумали, чем крыть их комбинации со сменой мест и хитрыми пасами. Никита, забросив быструю шайбу, включил режим щедрой русской души и принялся раздавать передачи партнерам. «Тампа» повела в счете еще до первого перерыва благодаря голу Стэмкоса в большинстве. Неожиданный поперечный пас Кучерова выглядит не менее эффектно, чем завершение.
Никита давно доказал, что для создания голевых моментов ему необязательно быть на чистом льду и спокойно контролировать шайбу. Нападающий не против отобрать ее у соперников и моментально перенаправить атаку в противоположную сторону. Примерно это Кучеров и исполнил перед третьим голом «Тампы»: обокрал Владислава Гаврикова, отпасовал Стэмкосу, которому оставалось попасть с выгодной позиции. Матч с «Коламбусом» Стивен запомнит надолго. Сегодня канадский форвард впервые за карьеру в НХЛ набрал 100-е очко в регулярке.
Вратарь Андрей Василевский вступал в игру нечасто, но пару раз спас команду в трудных ситуациях. Оборона «Лайтнинг» не отличается сверхнадежностью. «Коламбус» доводил шайбу до ворот реже «Тампы», но создал достаточно моментов, чтобы сократить отставание в счете. Василевский оказался против этого. Для полного счастья ведущей тройке «Болтс» не хватало забить Палату. Кучеров исправил это недоразумение в конце третьего периода, выдав роскошный пас чеху из «офиса Уэйна Гретцки». Гол Ондржея закольцевал крупную победу «Тампы».
Семь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в карьере Кучерова. Помимо него отличиться в семи встречах кряду получалось у Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и Александра Могильного. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и разделен между Могильным и Павлом Буре.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19