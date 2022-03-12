36-летний Овечкин продуктивнее 36-летнего Гретцки. Шанс на рекорд у Ови большой

За последние пять сезонов Овечкин отыграл почти 89 голов у графика Великого.

На данный момент Александр Овечкин делит третье место в историческом рейтинге снайперов НХЛ с Яромиром Ягром, на 128 голов отставая от рекордсмена Уэйна Гретцки.

Перед началом следующего сезона капитан «Вашингтона» отпразднует 37-летие. Примечательно, что именно в этом возрасте лучший хоккеист в истории Канады завершил карьеру. Правда, Гретцки дебютировал в НХЛ в 18 лет, и за два года (Овечкин провел первый матч за «Вашингтон» в 20) забросил 106 шайб.

Сравнение результативности Уэйна Гретцки и Александра Овечкина по сезонам.

Если сравнить снайперские показатели форвардов по отдельным чемпионатам, то канадец окажется впереди — 9:8. Но если у Гретцки результативность после 12-го сезона прилично просела, то Овечкин высокий снайперский уровень все еще сохраняет. Результат — 5:0 в пользу россиянина на отрезке с 13-го по 17-й сезон.

При этом в пяти последних сезонах (учитывая, что нынешний еще в разгаре) Овечкин отличился 208 раз, что позволило ему отыграть у снайперского графика Гретцки 89 голов. По итогам 17 лет в НХЛ Уэйн имел в активе 837 заброшенных шайб, Александр при сохранении набранного темпа завершит 17-й сезон с результатом 775-780 голов, и мы понимаем, что за три последних года на профессиональном уровне великий канадец огорчил соперников всего 57 раз.