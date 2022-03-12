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Сегодня, 16:00

36-летний Овечкин продуктивнее 36-летнего Гретцки. Шанс на рекорд у Ови большой

Овечкин превосходит результативность Гретцки после наступления 30-летия
Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин и Уэйн Гретцки.
Фото Getty Images
Сравнение результативности Уэйна Гретцки и Александра Овечкина по сезонам.
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За последние пять сезонов Овечкин отыграл почти 89 голов у графика Великого.

На данный момент Александр Овечкин делит третье место в историческом рейтинге снайперов НХЛ с Яромиром Ягром, на 128 голов отставая от рекордсмена Уэйна Гретцки.

Перед началом следующего сезона капитан «Вашингтона» отпразднует 37-летие. Примечательно, что именно в этом возрасте лучший хоккеист в истории Канады завершил карьеру. Правда, Гретцки дебютировал в НХЛ в 18 лет, и за два года (Овечкин провел первый матч за «Вашингтон» в 20) забросил 106 шайб.

Сравнение результативности Уэйна Гретцки и Александра Овечкина по сезонам.
Сравнение результативности Уэйна Гретцки и Александра Овечкина по сезонам.

Если сравнить снайперские показатели форвардов по отдельным чемпионатам, то канадец окажется впереди — 9:8. Но если у Гретцки результативность после 12-го сезона прилично просела, то Овечкин высокий снайперский уровень все еще сохраняет. Результат — 5:0 в пользу россиянина на отрезке с 13-го по 17-й сезон.

При этом в пяти последних сезонах (учитывая, что нынешний еще в разгаре) Овечкин отличился 208 раз, что позволило ему отыграть у снайперского графика Гретцки 89 голов. По итогам 17 лет в НХЛ Уэйн имел в активе 837 заброшенных шайб, Александр при сохранении набранного темпа завершит 17-й сезон с результатом 775-780 голов, и мы понимаем, что за три последних года на профессиональном уровне великий канадец огорчил соперников всего 57 раз.

Александр Овечкин провел 766-й гол в&nbsp;НХЛ в&nbsp;гостевом матче &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Калгари&raquo; 8&nbsp;марта. «Он все равно заберет свое». Овечкин повторил рекорд Ягра и продолжает великую гонку

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 57 40 17 85
2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 59 21 38 50
8 Аризона 57 18 39 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
Результаты / календарь
2.03
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17.03
12.03 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 2 Б
12.03 03:00
Питтсбург – Вегас
 5 : 2
12.03 03:30
Айлендерс – Виннипег
 5 : 2
12.03 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
12.03 20:30
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
12.03 23:00
Каролина – Филадельфия
 - : -
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

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Эдмонтон

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И Г
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