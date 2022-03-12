«Ови еще забьет». Кузнецов оформил хет-трик и оставил Овечкина без исторического гола

Редкий матч для двух российских форвардов «Вашингтона»

«Вроде ничего не делаешь, а забиваешь»

«Кэпиталз» закрыли мини-турне в Канаду: после двух матчей за два дня с «Калгари» (5:4) и «Эдмонтоном» (3:4 ОТ) столичная команда победила «Ванкувер» (4:3 ОТ). Евгений Кузнецов оформил хет-трик и стал первой звездой игры с «Кэнакс», а его второй гол помешал Александру Овечкину превзойти рекорд Яромира Ягра.

Несколько цифр о матче Кузнецова в Ванкувере:

— забил два гола быстрее любого из одноклубников в этом сезоне — 43 секунды, обошел Александра Овечкина — 56 секунд на две подряд шайбы в матче с «Флоридой» 26 ноября 2021 года;

— оформил второй хет-трик в НХЛ, до этого единственный раз забил три гола в гостевом матче с «Эдмонтоном» 23 октября 2015 года;

— набрал 57 очков (19 голов, 38 передач) в 57 матчах и почти повторяет темп лучшего сезона в карьере (83 очка, 27 голов и 58 передач в 79 матчах регулярного чемпионата-2017/18);

— вошел в десятку лучших бомбардиров в истории «Вашингтона» — 475 очков (148 голов и 327 передач) в 577 матчах, потеснил шведского защитника Калле Юханссона (474 очка в 983 матчах).

Кузнецов проводит яркий сезон, но его голы в этом матче с «Кэнакс» получились такими:

— накатил к воротам после своего броска под отскок от борта после заброса Ника Дженсена и срезки от клюшки Брэда Ханта;

— после броска Овечкина в большинстве, отскоков от штанги и спины вратаря Тэтчера Демко добил шайбу с линии ворот в борьбе с Тайлером Майерсом;

— после нового броска Овечкина в большинстве и сутолоки на пятачке поймал шайбу после неудачного выброса Элиаса Петтерссона и протолкнул ее в ворота Демко в борьбе с Куинном Хьюзом.

«Да я просто... Тренер сказал больше идти на ворота и быть там. Так что просто поехал — и удачный отскок прилетел мне в плечо. Знаете, это один из таких голов, которые хотел бы забивать почти каждый игрок. Это всегда хорошо. Вроде как ты ничего не делаешь, а забиваешь. Одно из самых приятных ощущений», — так Кузнецов описал свой первый гол.

При этом россиянин заметил: главное — даже не набранные «Вашингтоном» очки, а игра. «Кэпиталз» действовали во многом правильно, не только в атаке, переломили непростые моменты — без паники, всей командой. Это же отметил главный тренер Питер Лавиолетт.

«Давай, Ови»

Овечкин не забил во втором матче подряд и остался вровень с Яромиром Ягром на третьем месте списка лучших снайперов в истории НХЛ с 766 голами позади Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Капитан «Вашингтона» сравнялся с чехом в игре с «Калгари», в концовке которой после дубля не смог во второй раз попасть в пустые ворота. Тогда Александр пообещал забить на следующий день, но против «Эдмонтона» цели не достиг ни один из его восьми бросков — Микко Коскинен поймал или отразил все их. Один из сэйвов вратаря на россиянине затем в своих соцсетях выложил Ягр.

«Давай, Ови. Я уже отправил видео с поздравлением для тебя. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться. Я верю, что у каждого рекорда есть своя аура, своя защита. И кто-то может найти, как много бросков по воротам сделал Уэйн Гретцки, прежде чем побить рекорд Горди Хоу (с 801 до 802)? Это будет интересно», — написал 50-летний играющий владелец клуба «Кладно» в Twitter.

Come on Ovi ,I already send a video to congratulate you,I need a motivation to come back?I believe, every record has it own aura, own protection.Can anybody find out how many shots on net need Wayne Gretzky to beat Gordie Howe record? ( from 801 to 802 )That would be interesting https://t.co/j3qripNWxq — Jaromir Jagr (@68Jagr) March 10, 2022

«Он будет там. Он работает над этим. Думаю, он сыграл хороший матч», — заметил Лавиолетт после игры с «Кэнакс».

Против «Ванкувера» у Овечкина шесть бросков. Самый реальный заход на 767-й гол превратился в передачу под дубль Кузнецова, а еще один ассистентский балл снайпера в моменте с хет-триком Евгения лига сняла уже после игры. У Александра теперь 36 голов, 35 передач и 71 очко в 58 матчах сезона, а также 766 голов, 625 передач и 1391 очко в 1255 матчах за карьеру в НХЛ. Он сравнялся с Бреттом Халлом в списке лучших бомбардиров в истории лиги и разделил с ним 23-е место. У Халла — 741 гол и 650 передач за 1269 игр, в списке снайперов на пути к топ-3 россиянин обошел американскую легенду в середине ноября 2021-го.

«Кузи должен был это сделать»

Овечкин после матча в Ванкувере по командной традиции передал Кузнецову топор как лучшему нападающему в этой игре. Ситуация со вторым голом Евгения оставила повод для шуток. На льду партнеры не сразу разобрались, кто же забил, так что некоторые успели поздравить Александра с историческим голом. Но его придется снова отложить.

Форвард Ларс Эллер, автор победного гола «Вашингтона» в овертайме, пришел на послематчевую пресс-конференцию вместе с Кузнецовым и рассмеялся после вопроса об украденной у Овечкина шайбе: «Я даже не знаю, зашла бы она. Думаю, я бы сделал то же самое — для надежности сыграл бы в шайбу. Ови? Он свое заберет».

Кузнецов тоже начал с шутки: «Особенно если вы сможете украсть у него одну, это уже хорошо. Я просто видел шайбу и даже не был уверен, коснулся ли ее до линии и я ли забил. Знаете, он забьет в следующей игре, это точно. О чем говорили после этого гола? Я сказал: «Может, ты?» А он: «Нет, это ты». Как-то так немного пообщались. Вот и все».

«Кузи должен был это сделать. Там же был защитник, который был готов остановить шайбу. Не уверен, зашла бы она или нет, так что, если Кузи не коснулся, этот парень выбил бы ее с линии. Он поступил на 100 процентов правильно. Алекс забьет свой гол. Ему нужно было послать шайбу в сетку для надежности», — сказал Лавиолетт.

Овечкин на этот раз не забил команде бывшего тренера «Вашингтона» Брюса Будро, но может снова испортить настроение при очередной встрече Барри Тротцу. «Вашингтон» возвращается из Канады домой и проведет следующий матч через четыре дня — против «Айлендерс» в ночь на 16 марта по московскому времени. Александр имеет возможность принять поздравления от команды, болельщиков, клуба и Ягра на своем льду.