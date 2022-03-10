«Он все равно заберет свое». Овечкин повторил рекорд Ягра и продолжает великую гонку

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром в топ-3 снайперов в истории НХЛ, получил поздравления и двигается дальше.

«Вашингтон» на выезде в Канаду провел два матча за два дня — против «Калгари» (5:4) и «Эдмонтона» (3:4 ОТ).

Овечкин оформил дубль в игре с «Флэймз» и догнал Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ — 766 голов. Россиянин разделил с чешским форвардом место в топ-3 и рекорд лиги по голам в регулярных чемпионатах для хоккеистов не из Канады. Впереди них — только две легенды, Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894).

766

«Вашингтон» открыл канадское мини-турне матчем с «Калгари» вечером 8 марта по североамериканскому времени. Капитан столичной команды оформил победный дубль и был близок к хет-трику.

Во втором периоде Овечкин разогнался через чужую зону, сделал хит у борта и вышел на завершение от левого круга после отскока шайбы от конька Евгения Кузнецова. В концовке игры Александр после передачи Тома Уилсона забил в пустые ворота. Празднование было не слишком эмоциональным — возможно, с учетом постоянного гула канадской публики в адрес россиянина.

Овечкин забил 766 голов за 1253 матча в 17-м сезоне и оформил историческую шайбу на той же арене, где это сделал Ягр. Чех завершил североамериканскую карьеру в «Калгари», в 22 играх за «Флэймз» он забил только один раз — в домашней встрече с «Детройтом» 9 ноября 2017 года.

Ягр сыграл 1733 матча за 24 сезона в девяти командах, в том числе 190 игр с 83 голами за «Кэпиталз» (2001-2004). Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» давно не сомневается: Ови обойдет не только его, но и Хоу с Гретцки. Александр не стал тянуть с очередным и важным подтверждением.

«Он делает что-то совершенно особенное»

В матче с «Калгари» Овечкин забил в пустые ворота в восьмой раз в этом регулярном чемпионате. Больше таких шайб за одну регулярку было только у Павла Буре — девять, этот рекорд был установлен в сезоне-1999/2000. Александр после игры отметил хороший пас от Уилсона, а партнер по тройке и все остальные в очередной раз восхитились талантом российского форварда.

«Он голеадор — вот что он делает. Скажем так, он добился всего в своей карьере, если смотреть в целом, — долголетие, голы, капитанство и статус лидера, причем он не просто капитан, а привел свою команду к чемпионству», — сказал главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер до матча, добавлять что-то потом не было необходимости.

«Он не промахивается в таких моментах. И знаете, он всегда смотрит на меня: «Давай еще, еще, еще». Он так голоден до голов, никогда ничем не довольствуется и хочет продолжать. Вы это чувствуете и стараетесь помочь, потому что он делает что-то совершенно особенное», — сказал Уилсон.

«Этот гол? Он особенный. Это очень серьезное достижение — топ-3 в истории. Возможно, я не так это ценю, потому что он мой приятель, да? Когда выйду на пенсию, наверное, оглянусь назад и лучше пойму, с кем я играл», — сказал Кузнецов.

«Это какое-то сумасшествие. Он творит историю. И когда он добивается чего-то одного, он хочет больше. Он всегда голоден», — сказал еще один россиянин из «Вашингтона», защитник Дмитрий Орлов.

«Это здорово. Ягр из Чехии, я обожаю его. Но я также буду наслаждаться моментом, когда Ови сможет обойти его и продолжить движение к первому месту», — сказал чешский вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек.

«Конечно, всегда приятно слышать о таких достижениях, цифрах. Очевидно, это большое дело. Как всегда говорил, быть среди таких имен и в такой компании — это довольно круто. И это довольно весело. Парни счастливы, думаю, как и клуб, фанаты, моя семья. Это важный момент. Определенно это большое достижение. И я всегда говорю, что без моих партнеров никогда не достиг бы таких вех и этих цифр. Это командная работа. Спасибо вам, ребята», — сказал Овечкин.

1000

Игра в Калгари стала особенной для Овечкина еще до дубля. Александр и Никлас Бэкстрем провели 1000-й совместный матч в НХЛ. Рекордсмены «Вашингтона» стали первым таким дуэтом в истории клуба и девятым в лиге. Пока россиянин гнался за рекордом Ягра, 34-летний шведский центрфорвард подошел к отметке в 1000 очков.

«Возможно, я тот самый парень, кто больше всего рад за Ови, всем его достижениям. И рад всем своим тоже, но не стану кричать об этом. Думаю, это будет весело. Добраться до такого достижения — большая честь», — сказал Бэкстрем перед канадским выездом.

«Думаю, в хоккейном мире каждый знает, кто такой Никлас Бэкстрем. Он потрясающий спортсмен со своим мастерством, хоккейным чутьем и IQ. Он на высоте. Мне очень повезло, что он рядом почти всю мою карьеру. Это клево, не так много игроков проводят вместе 1000 матчей. И это хорошо для нас, клуба, фанатов», — сказал Овечкин перед игрой в Калгари.

Бэкстрем дебютировал в НХЛ в 2007 году, через два сезона после Овечкина. С тех пор как Александр заменил генменеджера Джорджа Макфи и с трибуны объявил о выборе Никласа на драфте-2006, этот дуэт выводил «Кэпиталз» в плей-офф в 13 из 14 сезонов и принес клубу первый в истории Кубок Стэнли в 2018-м. Центрфорвард стал главным ассистентом россиянина — 274 передачи в регулярках, а Ови часто участвовал в голах шведа — в 106 из 263.

«Тысяча матчей вместе — это что-то. Не сотня с одним и тем же парнем в одной команде, не пять сотен для одного, а тысяча. У них один из лучших дуэтов в мире, они играют очень давно, так что, честно, я просто рад все это видеть», — сказал форвард «Вашингтона» Ник Дауд после матча с «Калгари».

Бэкстрем добрался до отметки в 1000 очков в матче с «Эдмонтоном», когда ассистировал Ти Джею Оши. У шведа стало 263 гола и 737 передач в 1037 играх. Никлас набрал 1000 очков вторым в истории «Вашингтона» после Овечкина и 93-м среди всех хоккеистов лиги. За 15 лет после дебюта форвард лидирует в НХЛ по числу передач, 1000 очков за это время набрали только четверо — Овечкин, Сидни Кросби, Патрик Кейн и Евгений Малкин.

«Это потрясающее достижение. Парни просто надеются сыграть один матч в этой лиге. Потом вы надеетесь провести 100, сыграть 1000. Тысяча очков — только у немногих избранных. Это супер, очень и очень впечатляет», — заметил Оши рядом со спокойно рассказавшим о своей радости после большого достижения Бэкстремом.

«Это место в первом ряду около величия»

После дубля Овечкина в Калгари не меньше говорили о голе, который он не смог забить. «Флэймз» в ответ на вторую шайбу россиянина снова сократили счет, а тот получил возможность поразить пустые ворота на последних секундах с передачи Кузнецова. Но помешал форвард соперника Элиас Линдхольм и его конек, так что 767-й гол и выход на чистое место в топ-3 пришлось отложить.

«Был еще один шанс, но нельзя все сделать за один вечер — нужно же что-то оставить на потом. Постоянно шутим с Ти Джеем Оши, что потом можно рассказывать об этом своим детям и внукам. Это место в первом ряду около величия. Порой чувствую себя самым настоящим счастливчиком. Он легенда. Вы будете рассказывать об этом следующим поколениям. Просто быть на льду или скамейке и видеть все — это что-то из того, чего не думал когда-либо увидеть своими глазами», — сказал Уилсон.

«Не могу поверить, что его бросок в концовке заблокировали. Но все равно все просто классно, мы все безмерно рады за него. Парни на льду стараются при возможности находить его передачами, просто быть частью этого и смотреть. Он лучший», — сказал Дауд.

«Думал, он и третий гол забьет в конце. Кажется, в матче он еще попал в штангу или перекладину. Здорово, что в итоге сделал дубль. Думаю, парни просто в восторге и рады за него. Мы не так много об этом говорим, но, полагаю, каждый знает, что происходит, и здорово быть частью всего этого. И не считаю, что это как-то отвлекает нас от игры и того, что мы пытаемся в ней сделать. Просто так происходит, игра идет, он находит возможность поразить ворота. Он движется вверх и в итоге заберет свое. И это на самом деле не сильно влияет на нашу раздевалку. Все парни, каждый рад за него. Он это заслужил. Он это заработал», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

«Да. Я надеялся, но попал в коньки. Что ж, окей. Я сделаю это завтра», — заметил сам Овечкин, говоря о шансе обойти Ягра после матча с «Калгари».

Александр не реализовал свое намерение через сутки в матче в Эдмонтоне, у арены которого стоит статуя Уэйна Гретцки с Кубком Стэнли в руках. Великий четыре раза становился чемпионом с «Ойлерз» и убежал к многочисленным рекордам до своего шокирующего обмена. Овечкин в игре с «Нефтяниками» искал момент, в том числе в неравных составах и был на льду при голах Оши с исторической передачей Бэкстрема и шайбой перед сиреной. Россиянин был активен, но экс-вратарь СКА Микко Коскинен отразил восемь его бросков и выиграл непростую дуэль у Ильи Самсонова. А Коннор Макдэвид голом в овертайме подпортил настроение Бэкстрему, Овечкину и их команде.

Следующая попытка капитана «Вашингтона» обойти Ягра и продолжить гонку за рекордом Гретцки — впереди. После дня отдыха у «Кэпиталз» игра с «Ванкувером» и возвращение домой.