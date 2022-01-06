Русские форварды остались в тени канадской легенды. Ему разбили лицо в кровь, но он вернулся и выиграл матч

День Сидни Кросби.

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«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)

Голы: Шенн — 5 (бол., Крюг), 20:20 — 0:1. Кайру — 13 (Тарасенко, Фолк), 28:45 — 0:2. Раст — 6 (бол., Родригес, Летанг), 33:30 — 1:2. Парэйко — 4 (Шенн, Перунович), 33:49 — 1:3. Раст — 7 (Кросби, Гюнтцель), 35:46 — 2:3. Кросби — 5 (Гюнтцель, Марино), 52:23 — 3:3. Родригес — 14 (бол., Летанг, Раст), 52:35 — 4:3. Макгинн — 9 (Блюгерс, Эштон-Риз), 58:21 — 5:3.

Вратари: Десмит (Джерри, 33:49) — Биннингтон (58:43).

Штраф: 4 — 22.

Броски: 41 (14+11+16) — 29 (7+15+7).

Наши: — - Барбашев (17.15/1/-1), Бучневич (17.10/2/-1), Тарасенко (14.23/2/0).

6 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17921 зритель.

Ассистент Тарасенко

«Питтсбург» и «Сент-Луис» удачно вышли с коротких новогодних каникул. «Пингвинз» обыграли «Сан-Хосе» (8:5) , «Блюз» — «Миннесоту» (6:4). Оба матча завершились голевой феерией и соответствовали духу народных гуляний. Больше шайб — больше положительных эмоций и азарта. Банальный тезис поднимает зрительский интерес к игре и настроение самим хоккеистам. Впрочем, «Питтсбург» и без разгромов доволен результатами последнего месяца. Команда Майка Салливана не проигрывала с 5 декабря. Победная серия «Пингвинз» длится больше месяца.

Добавило оптимизма «Питтсбургу» перед матчем с «Блюз» возвращение из ковид-протокола Каспери Капанена, Теодора Блюгера и Тристана Джерри. Правда, основной голкипер «Пингвинз», пропустивший последние игры, остался на скамейке. Место в воротах с первых минут Салливан доверил Кейси Десмиту. Джерри появился на льду, когда «Сент-Луис» забросил третью шайбу, по которой есть небезосновательные претензии к голкиперу.

По-прежнему отсутствует у «Питтсбурга» Евгений Малкин. Нападающий тренируется с командой на льду, но сроки его возвращения умалчивают. У «Блюз», напротив, русская банда собралась в полном составе. Главный тренер Крэйг Беруби периодически объединял Тарасенко, Бучневича и Барбашева в одну тройку, но сегодня отказался от этой идеи. Владимир начал матч во втором звене, Павел и Иван — в третьем.

В первом периоде у обеих команд хватало моментов, чтобы открыть счет. «Питтсбург» атаковал осознаннее, пользуясь хорошим контролем шайбы. Джордан Биннингтон вступал в игру чаще Десмита. Один из сэйвов канадского голкипера достоин хит-парада недели. Когда казалось, что Брайан Раст остался перед открытым углом, Биннингтон успел выставить щиток и удачно отбил шайбу в сторону борта.

Just another day at the office for Jordan Binnington. #stlblues pic.twitter.com/hsgurZIBC5 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 6, 2022

Из двукратного превосходства по броскам (14:7) «Пингвинз» не извлекли должной выгоды. Биннингтон справился с работой на отлично. А его партнеры отнеслись к шансам у чужих ворот ответственнее и реализовали первое же большинство в матче, которое разделилось между двумя периодами. Брэйден Шенн неотразимо бросил в верхний угол.

Владимир Тарасенко — незаметный герой «Сент-Луиса», задавившего «Пингвинз» своим прагматизмом. Российского форварда привыкли бояться за коварный кистевой бросок, но сегодня новосибирец включил режим ассистента и подносил снаряды партнерам. После шайбы Джордана Кайру пресс-служба «Блюз» задалась логичным вопросом, что круче: пас Тарасенко или гол? Ответ каждый выберет сам.

What was better... the pass or the goal?



RT for pass, LIKE for goal. #stlblues pic.twitter.com/xm2AfUMLQy — St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 6, 2022

Герой Кросби

О градусе матча красноречиво свидетельствует эпизод в середине второго периода, когда Сидни Кросби сцепился с 25-летним Нико Микколой, который выше его на 14 сантиметров. Игроки обменялись тычками и словесными любезностями, после чего в дело пошли кулаки. Финн за счет длинных рук успел прописать капитану «Пингвинз» неприятный удар. Нападающий с окровавленным носом отправился в раздевалку, но нетривиальным поступком (дерется Кросби нечасто) разбудил команду.

«Питтсбург» наказал «Сент-Луис» за удаление Тори Крюга, но спустя 19 секунд пропустил третью шайбу. Салливан заменил Десмита и выпустил Джерри — это решение тренера предопределило дальнейший сценарий матча.

Врачи «Питтсбурга» оперативно привели Кросби в чувство. Сидни вернулся на лед и в первой же смене отметился голевым пасом на Раста. Настоящий капитан. Шикарный поперечный перевод разорвал оборону и поставил в трудное положение вратаря Биннингтона. Переместиться и среагировать на бросок Брайана ему не удалось.

Crosby getting into it with Niko Mikkola. pic.twitter.com/jQbw7zGV8F — High Button Sports (@thehighbutton) January 6, 2022

Не сомневался, что на третий период «Питтсбург» выйдет сверхмотивированным. Камбэк — лучший ответ на нанесенный урон их капитану. «Сент-Луис» терпел до 53-й минуты, пока Кросби не взялся за спасение утопающих лично. Сидни не выключился из эпизода и добил отскочившую от Биннингтона шайбу. Тренеры «Блюз» взяли челлендж на помеху вратарю, но судьи после оперативного совещания подтвердили взятие ворот. Нападающий не контактировал с голкипером в «краске» — чистый гол и справедливые две минуты «Сент-Луису» за ошибочный запрос.

12 секунд большинства хватило Эвану Родригесу, чтобы воспользоваться подарком тренеров соперника. «Блюз» оказались деморализованы. Вышедший на замену Джерри повесил на ворота амбарный замок и отказался пропускать в оставшееся время. Когда меньше чем за две минуты до сирены Брок Макгинн установил окончательный счет (5:3), у Тарасенко сдали нервы. Владимир получил дисциплинарную «десятку» и ушел в раздевалку. Злость форварда ощутила его клюшка, которой он треснул по стене подтрибунного помещения. Противоречивый матч для россиянина и всего «Сент-Луиса». Два периода «Блюз» держались достойно, а в третьем солировали на льду только хозяева.