Что смотреть в праздники? 10 самых ярких хоккейных матчей новогодних каникул

КХЛ и НХЛ в самом разгаре.

Любители хоккея огорчены отменой молодежного чемпионата мира. Турнир сильнейших юниоров планеты, который стал неизменным атрибутом новогодних торжеств, собирал болельщиков у экранов телевизоров, когда в холодильниках уже заканчивались салаты и другие угощения. Отдел хоккея «СЭ» призывает не расстраиваться, ведь в ближайшие дни в КХЛ и НХЛ состоятся матчи, которые разбавят праздничную атмосферу и в какой-то степени заменят сорванный МЧМ.

3 января (здесь и далее — московское время)

14.30. «Салават Юлаев» — «Металлург»

18.00. ЦСКА — «Авангард»

Перед Новым годом «Металлург» потерял лидерство на «Востоке». Не прошли бесследно поражения в последних матчах. После паузы на Евротур магнитогорцы взяли только пять очков из десяти. Команда Ильи Воробьева сбавила ход, который задала в первые месяцы регулярки. Помните серию из 14 побед подряд? А кто ее прервал? Правильно, «Салават Юлаев», которому «сталевары» дважды сгорели дома — 2:7 и 2:5. Победа на выезде — отличная месть принципиальному сопернику.

После предлагаем переключиться на ремейк финала Кубка Гагарина-2021 — ЦСКА — «Авангард». Федоров против Хартли, Григоренко против Толчинского, Федотов против Грубеца — в этом матче хватает и личных противостояний. Армейцы вчистую проиграли матч открытия 1 сентября, но за четыре месяца добились прогресса и сейчас представляют большую опасность для омичей.

4 января, 3.00. «Рейнджерс» — «Эдмонтон»

У нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в ближайших матчах появится дополнительная мотивация. За его игрой будет следить тесть Олег Знарок, прилетевший в Нью-Йорк из молодежной сборной. Тренер-консультант после отмены МЧМ решил навестить дочь Алису и своего зятя, которому 4 января предстоит сыграть против лучшей связки лиги Макдэвид — Драйзайтль. За форвардами «Ойлерз» интересно следить против любого соперника. Не сомневаюсь, что и в Нью-Йорке они порадуют ярким хоккеем. Когда играют «Рейнджерс» и «Эдмонтон», скучать точно не придется.

5 января, 12.00. «Трактор» — «Локомотив»

«Трактор» заходит в 2022 год одним из фаворитов. Челябинцы стабильно набирают очки, а из кризисов, в которые неизбежно попадает каждая команда, получалось выбираться быстро и без больших потерь. «Локомотив», которого летом называли главным претендентом на Кубок Гагарина, напротив, играет нестабильно. Тренерская рокировка Скабека — Никитин помогла лишь отчасти.

Ярославцы ушли на новогодние праздники на шестой строчке «Запада» — явно не на такой результат рассчитывали в клубе, когда летом подписывали Максима Шалунова и Рида Буше. По ходу сезона железнодорожники оформили несколько многообещающих трансферов. Осталось только доказать, что система Никитина работает без большой ротации, как это было в ЦСКА. Для «Локомотива» сейчас важен каждый матч — против «Трактора» команда сделает все, чтобы отобрать очки у лидера «Востока» и обрести уверенность в своих силах.

6 января, 3.30. «Сент-Луис» — «Питтсбург»

«Сент-Луис» в последнее время показывает симпатичный хоккей. Это в том числе заслуга российских форвардов «Блюз»: Тарасенко, перезапустившего карьеру после череды травм и операций, Барбашева и Бучневича. Главный тренер Крэйг Беруби периодически объединяет их в русскую тройку — чаще всего это приносит положительный результат. Поможет ли их химия против «Питтсбурга»? Узнаем 6 января.

7 января.

3.00. «Бостон» — «Миннесота»

15.00. «Металлург» — «Локомотив»

«Миннесота» — это Капризов, а Капризов — это щепотка волшебства в каждом матче. Кирилл может не забить, уйти со льда с отрицательной полезностью, но обязательно выдаст нечто неординарное — финт, обостряющий пас, неожиданный бросок, которые украсят хайлайты. После чего, вдохновившись игрой Капризова, болельщики задаются вопросом: «Что он вытворяет?» Проснуться утром ради того, чтобы понаблюдать за кузедеевским самородком против «Бостона» с Маршаном и Бержероном, — отличная идея для Рождества. Крутой матч вечером ждет поклонников КХЛ. Бронируйте билеты до Магнитогорска, где «Металлург» встретится с «Локомотивом».

8 января

4.00. «Сент-Луис» — «Вашингтон»

17.00. «Йокерит» — «Салават Юлаев»

«Сент-Луис» и «Вашингтон» — две самые «русские» команды НХЛ. Тарасенко, Барбашев, Костин и Бучневич против Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова (а с недавних пор — и Алексеева). Те, кто проснется в субботу утром, не пожалеют о своем решении променять сон на классный хоккей.

Матчи в Хельсинки могут преподнести сюрпризы. Связаны они не только с действиями хоккеистов на льду. «Ак Барсу» из-за недопуска ряда игроков основы по распоряжению финских властей пришлось переодевать запасным вратарем нападающего Дмитрия Кателевского. А в прошлом сезоне из-за жесткого санитарного регламента пострадал «Салават Юлаев», который сыграл в усеченном составе. Не так давно перед матчем с минским «Динамо» диджей «Хартвалл-Арены» перепутала гимн Белоруссии и включила гимн Палау — островного государства в Тихом океане.

Надеюсь, 8 января, когда в Хельсинки прилетит «Салават Юлаев», обойдется без конфузов и команды покажут содержательный хоккей. Наставник уфимцев Томи Ламса встретится с клубом, где несколько лет работал главным тренером и ассистентом. Отличный повод напомнить о себе руководству «Йокерита», которое уволило специалиста по ходу сезона-2013/14.

9 января, 18.00. СКА — ЦСКА

Завершить праздничную неделю предлагаем просмотром армейского дерби. СКА и ЦСКА могут сыграть малорезультативно, но то, что на каждом участке площадки будет жарко, гарантировано. Питерцы перед Новым годом взяли реванш за два ноябрьских поражения. Чтобы сравняться по победам в регулярке, им надо выигрывать дома 9 января. Отмечу еще один фактор. Клубы представляют разные фланги в борьбе за власть в российском хоккее. Надо ли отдельно говорить о важности матча для обеих команд?