Овечкин улетел на свою скамейку. Капитан «Вашингтона» остался без голов, а его команда выдала отличный камбэк, но проиграла

«Вашингтон» уступил дома «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Шарангович — 7 (Хьюз, Суббан), 7:15 — 0:1. Сиверсон — 4 (Мерсер, Куокканен), 8:29 — 0:2. Карлсон — 8 (Сгарбосса, Орлов), 19:13 — 1:2. Хишир — 5 (Сиверсон, Зигенталер), 20:22 — 1:3. Дауд — 5 (Хэтэуэй, ван Римсдайк), 53:22 — 2:3. Шири — 8 (Эллер), 56:13 — 3:3. Хишир — 6 (Хьюз), 62:56 — 3:4.

Вратари: Самсонов — Блэквуд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (13+5+12+0) — 37 (12+12+10+3).

Наши: Кузнецов (23.15/2/-3), Овечкин (22.56/3/-2), Орлов (25.24/1/+1) — -.

2 января. Вашингтон. Capital One Arena.

«Кэпиталз» должны быть благодарны судьбе и своему вратарю Илье Самсонову, что ушли на первый перерыв, уступая с разницей всего лишь в одну шайбу. «Нью-Джерси» очень быстро переходил из обороны в атаку и активно прессинговал защитников соперника при любой возможности. Игра хозяев была далека от идеала. Это можно легко объяснить изменениями в составе. Ведущие нападающие Никлас Бэкстрем и Ти-Джей Оши пропускали матч из-за болезни. Защитники Ник Дженсен и Джастин Шульц, а также форвард Даниэль Спронг проводили первую игру после вывода из ковид-протокола. Главный тренер «Девилз» Линди Рафф пропустил второй матч подряд, оказавшись в коронавирусном списке.

До красивого гола Джона Карлсона, метко бросившему в ближнюю девятку над плечом вратаря Макензи Блэквуда, у болельщиков «Вашингтона» был единственный момент для восторга. Во время рекламного тайм-аута на видеокубе вывели ролик с поздравлением Александру Овечкину. В прошлом матче в Детройте он установил новый рекорд лиги по заброшенным в большинстве шайбам (275).

Alex Ovechkin got a standing O as the #Caps acknowledged his PPG record on the jumbotron. pic.twitter.com/6Ix7TV9lSQ — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) January 2, 2022

Быстрый гол «Нью-Джерси» в начале второго периода не сбил по-хорошему заведенных игроков «Кэпиталз» с правильного пути. Они перехватили инициативу и оказывали серьезное давление на ворота Блэквуда. Голкипер все время находился при деле. Больше всего запомнился эпизод, когда «Девилз» в большинстве пропустили выход «два в ноль», но Блэквуд при помощи штанги не дал сократить разрыв в счете Карлу Хагелину.

Несколько раз игроки «Нью-Джерси» самоотверженно блокировали опаснейшие броски. Логично, что «Кэпиталз», у которых ничего не получалось в завершающей стадии, начали нервничать. Форвард Ник Дауд сцепился с защитником «Дьяволов» Пи-Кей Суббаном. Самым зрелищным и одновременно трагикомичным эпизодом стал неудачный силовой прием от Овечкина в конце второго периода. Ветеран не попал в корпус ловко увернувшего Адама Боквиста и в красивом полете едва не отправился на скамейку собственной команды.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт в тройку к Овечкину и Евгению Кузнецову поднял из второго звена Спронга вместо Тома Уилсона. Но решающую роль в камбэке сыграли не короли, а их свита. Катастрофическую ошибку на ровном месте совершил безупречный до этого момента Блэквуд. Голкипер «Нью-Джерси» не стал прижимать шайбу и неудачно ее отбросил прямо на клюшку Ларсу Эллеру — датчанин тут же отпасовал на свободного Конора Шири.

До этого матча «Вашингтон» не мог забросить шайбу в девяти овертаймах подряд. Не забил и теперь. Эллер промахнулся, выкатившись в одиночестве на Блэквуда. «Дьяволы» наказали соперника за расточительность и выиграли у него впервые за последние десять встреч.