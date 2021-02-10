Российский нападающий разыгрался, но его команде это не помогает

Дадонов забил во втором матче подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: К. Браун — 2 (Зайцев, Ткачак), 0:26 — 1:0. Нерс — 5 (Арчибальд, Хайра), 4:11 — 1:1. Бушар — 1 (Хайра), 17:19 — 1:2. Бэрри — 2 (Чейссон, Шор), 23:53 — 1:3. Дадонов — 3 (Райлли, Мюррей), 41:20 — 2:3. Вратари: Хегберг (Мюррей, 23:53, 58:47) — Коскинен. Штраф: 2 — 4. Броски: 42 (12+14+16) — 22 (12+3+7). Наши: Дадонов (18.37/6/+1), Зайцев (22.05/4/0), Зуб (17.40/1/+1) — -.

10 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

Когда нападающий Евгений Дадонов осенью сменил вполне себе перспективную «Флориду» на перестроечную «Оттаву», многие откровенно недоумевали. Переходом в команду Ди-Джея Смита россиянин накинул себе еще один миллион долларов к зарплате, но лишился как минимум двух-трех сезонов, в которых смог бы побороться за Кубок Стэнли. В перспективе «Сенаторз» со своими драфт-пиками и кучей свободного места под потолком должны за пару лет перестроиться и из главного аутсайдера лиги превратиться в команду с претензиями на чемпионство, но в ближайшее время вряд ли будут бороться за что-то более существенное, чем выход в плей-офф.

В «Оттаве» 31-летний нападающий ожидаемо получил место в первых звеньях, стабильно выходил на большинство и частенько появлялся рядом с Брэди Ткачаком, но выхлопа от него практически не было. 3 (1+2) очка в 12 играх — если не провал, то что это для игрока с окладом в 5 миллионов долларов?

Couldn't find the tying goal. pic.twitter.com/AXgK1P6Af9 — Ottawa Senators (@Senators) February 10, 2021

Однако в двух последних матчах с «Эдмонтоном» Дадонов действительно переродился, и его наконец-то прорвало. В первой домашней встрече с «Ойлерз» челябинец открыл счет и вывел «сенаторов» вперед, но чуть позже хозяева вполне ожидаемо отлетели от команды Драйзайтля и Макдэвида. Помог прервать семиматчевую безголевую серию ему аккуратный парашютик от Ткачака, которым американец запустил россиянина «один в ноль» с Микко Коскиненом. Не сумел помешать бросить с неудобной Евгению даже висевший на плечах Адам Ларссон.

Evgenii Dadonov! Larsson actually fires this one into his own net, but still a great effort from Dadonov to shield him off of the puck. Tkachuk made an impressive pass to start this one. 1-0. #GoSensGo pic.twitter.com/LDFWkD5BEe — Everyday.Sens (@EverydaySens) February 9, 2021

Забил Дадонов и в сегодняшнем матче. Причем сделал это снова после выхода «один в ноль». Только на этот раз радиоуправляемой диагональю под чужую синюю линию на свидание с Коскиненом его отправил Майк Райлли. И Дадонов переиграл бывшего одноклубника по чемпионскому СКА.

Stretch pass with a beautiful Evgenii Dadonov finish. https://t.co/ZhRCg4oKxk pic.twitter.com/RjlcRW6yfn — NHL (@NHL) February 10, 2021

Своей шайбой в самом начале третьего периода Дадонов вернул градус матчу и подарил «Оттаве» шансы на спасение, однако на большее хозяев не хватило. Если Евгений свой спад преодолел, то его команда в 14 матчах выиграла всего дважды и с пятью очками прописалась на дне слабейшего Канадского дивизиона. Стоило ли покидать солнечную Флориду ради этого?