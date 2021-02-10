Русский защитник «Тампы» продолжает дело Кучерова. Чемпионы разнесли «Нэшвилл», а Сергачев набрал 3 очка

Обладатели Кубка Стэнли сильны и без своего главного бомбардира — Никиты Кучерова, а их вратарь Василевский нацелен на вторую Везину.

Худобин вернулся, но остался в запасе

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хинтс — 3 (Робертсон), 4:57 — 1:0. Янмарк — 5 (бол., Кубалик, Курашев), 34:04 — 1:1. Зутер — 5 (Хагель, Ланкинен), 62:15 — 1:2.

Вратари: Эттингер (62:15) — Ланкинен (62:15).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (10+13+10+2) — 29 (9+8+10+2).

Наши: Гурьянов (12.36/4/0) — Задоров (18.17/1/0).

10 февраля. Даллас. American Airlines Center.

Перед ответным матчем «Далласа» и «Чикаго» главный вопрос был в том, амнистирует ли тренер «Старз» Рик Боунесс Антона Худобина и позволит ли ему сыграть с первых минут? За сутки до первой игры с «Блэкхоукс» голкипер проспал тренировку и мгновенно был выведен из состава, согласно командным правилам. Скандала не случилось — россиянин сразу же признался, что проштрафился, спокойно принял решение Боунесса, понес справедливое наказание и отправился смотреть первую встречу с трибун.

Вне ростера Худобин пробыл всего пару дней, однако возвращать своего первого номера в рамку канадский коуч не решился и вновь дал сыграть молодому американцу Джейку Эттингеру. Пришлось «Далласу» второй матч подряд обходиться и без своего главного моторчика Александра Радулова, не успевший восстановиться от травмы нижней части тела.

Andrew Cogliano sent an outlet pass to Denis Gurianov, but Kevin Lankinen made the save. #GoStars #Blackhawks pic.twitter.com/vIQnpUPNAb — Brandon Cain (@brandonmcain) February 10, 2021

В итоге, единственным играющим россиянином «Звезд» остался Денис Гурьянов, который впервые в сезоне провел по-настоящему слабый матч. В конце первого периода тольяттинец оставил свою команду в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке он при счете 1:0 в пользу хозяев не реализовал чистый выход «один в ноль», а в овертайме не сумел помешать нанести решающий бросок Пиусу Зутеру и вместе с «Далласом» проиграл «ястребам» второй матч подряд.

My oh my, now that's a lovely OT winner from Pius Suter! pic.twitter.com/tYKXbCssZs — NHL (@NHL) February 10, 2021

Бобровский впервые в сезоне пропустил меньше двух голов, но словил необязательную шайбу

«Флорида» — «Детройт» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Задина — 1 (Ларкин), 3:31 — 0:1. Веннберг — 2 (Юбердо, Хернквист), 15:54 — 1:1. Хернквист — 6 (бол., Экблад, Юбердо), 28:04 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Грайсс (58:35).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (9+10+3) — 32 (7+12+13).

Наши: — - Наместников (15.14/0/0).

10 февраля. Майами. BB&T Center.

Наконец-то неплохой матч выдал Сергей Бобровский, который отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и впервые в сезоне пропустил меньше двух шайб. Да, в матче против полуразрушенного «Детройта». Да, его игру снова не назовешь идеальной. Но какая разница кто был в соперниках в лучшем матче сезона, если эта победа должна помочь хоть как-то вернуть потерянную давным-давно уверенность? С другой стороны, получи он больше от такого соперника, то железобетонно увеличил бы очередную порцию ненависти от фанатов.

Свой единственный гол Бобровский пропустил уже на четвертой минуте и по нему к россиянину точно есть вопросы. Позиция у Филипа Задины была неплохая, но бросок у чеха получился не таким сильным, как ему хотелось бы, и россиянин, по сути, подарил ему первую шайбу в сезоне, не сумев прикрыть ближний угол. Так что избитый вопрос «за что он получает 10 миллионов?» по-прежнему остается открытым. Даже несмотря на то, что после пропущенной вратарь «Флориды» действовал безошибочно.

The Red Wings get on the board as Filip Zadina records his first goal of the season with captain Dylan Larkin assisting! #LGRW pic.twitter.com/YEKQYqUc6e — FOX Sports Detroit (@FOXSportsDet) February 10, 2021

Сергачев продолжает раздавать голевые передачи

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Голы: Гримальди — 2 (Мэлоун, Ярнкрок), 4:43 — 1:0. Стэмкос — 6 (Пойнт, Сергачев), 11:28 — 1:1. Палат — 5 (бол., Стэмкос, Пойнт), 12:31 — 1:2. Жозеф — 3 (Сергачев, Марун), 14:03 — 1:3. Гурд — 4 (Сергачев, Хедман), 46:40 — 1:4. Стэмкос — 7 (бол., Пойнт, Палат), 54:34 — 1:5. Жозеф — 4 (бол., Хедман, Волков), 56:19 — 1:6.

Вратари: Сарос — Василевский.

Штраф: 22 — 10.

Броски: 33 (11+10+12) — 30 (11+10+9).

Наши: Тренин (11.19/2/-1) — Волков (11.52/1/+1), Сергачев (20.02/4/+3).

10 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

У кого все отлично, так это у действующих чемпионов. «Тампа» прекрасна и без продолжающего восстанавливаться после операции на бедре Никиты Кучерова. Помог безболезненно пережить потерю лучшего бомбардира капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который, залечив все свои болячки, вновь выходит на проектную мощностью и реально тащит за собой партнеров. В выездном матче с «Нэшвиллом» именно 91-й номер «Молний», сравняв счет в середине первого периода, положил начало разгрому хозяев и вместе с Брейдоном Пойнтом и Михаилом Сергачевым набрал по 3 результативных балла.

Российский защитник в этом сезоне не забивает, но стабильно продолжает идти по графику чуть меньше очка за игру и стопроцентно должен перекрыть свой прошлогодний результат в 34 балла за регулярку.

В стартовой двадцатиминутке Сергачев в касание зарядил по воротам «Предаторз», а оказавшиеся на добивании Пойнт и Стэмкос организовали первый гол в матче.

Спустя несколько минут Михаил роскошной диагональю нашел на дальней штанге сегодняшнего именинника Матье Джозефа, которому оставалось только не махнуть мимо шайбы. Если и дарить голевые пасы на день рождения, то только такие.

Not one, not two, but THREE!#GoBolts can't stop scoring. pic.twitter.com/MGxH0wZ67j — NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) February 10, 2021

Ну, а третье очко в матче воспитанник «Нефтехимика» заработал точно так же, как и первое — бросок в касание от синей линии после паса от Хедмана и оказавшийся перед воротами Янни Гурд в середине третьего периода отправил «Хищников» в нокдаун. После четвертого гола хозяева окончательно перестали сопротивляться и «Тампа», забив еще два, спокойно учинила разгром.

A GOURDE-geous goal. ?#GoBolts extend their lead in the third.



?: NBCSN

?: https://t.co/7ybKEMR0wC. pic.twitter.com/YZHMBAy7CF — NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) February 10, 2021

Ах, да! Андрей Василевский — 32 сейва и восьмая победа в регулярке. Впрочем, кого это удивляет? Пока что все идет к тому, что вторая Везина в карьере — это дело времени.