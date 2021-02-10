Русский защитник «Тампы» продолжает дело Кучерова. Чемпионы разнесли «Нэшвилл», а Сергачев набрал 3 очка
Худобин вернулся, но остался в запасе
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хинтс — 3 (Робертсон), 4:57 — 1:0. Янмарк — 5 (бол., Кубалик, Курашев), 34:04 — 1:1. Зутер — 5 (Хагель, Ланкинен), 62:15 — 1:2.
Вратари: Эттингер (62:15) — Ланкинен (62:15).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 35 (10+13+10+2) — 29 (9+8+10+2).
Наши: Гурьянов (12.36/4/0) — Задоров (18.17/1/0).
10 февраля. Даллас. American Airlines Center.
Перед ответным матчем «Далласа» и «Чикаго» главный вопрос был в том, амнистирует ли тренер «Старз» Рик Боунесс Антона Худобина и позволит ли ему сыграть с первых минут? За сутки до первой игры с «Блэкхоукс» голкипер проспал тренировку и мгновенно был выведен из состава, согласно командным правилам. Скандала не случилось — россиянин сразу же признался, что проштрафился, спокойно принял решение Боунесса, понес справедливое наказание и отправился смотреть первую встречу с трибун.
Вне ростера Худобин пробыл всего пару дней, однако возвращать своего первого номера в рамку канадский коуч не решился и вновь дал сыграть молодому американцу Джейку Эттингеру. Пришлось «Далласу» второй матч подряд обходиться и без своего главного моторчика Александра Радулова, не успевший восстановиться от травмы нижней части тела.
В итоге, единственным играющим россиянином «Звезд» остался Денис Гурьянов, который впервые в сезоне провел по-настоящему слабый матч. В конце первого периода тольяттинец оставил свою команду в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке он при счете 1:0 в пользу хозяев не реализовал чистый выход «один в ноль», а в овертайме не сумел помешать нанести решающий бросок Пиусу Зутеру и вместе с «Далласом» проиграл «ястребам» второй матч подряд.
Бобровский впервые в сезоне пропустил меньше двух голов, но словил необязательную шайбу
«Флорида» — «Детройт» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Задина — 1 (Ларкин), 3:31 — 0:1. Веннберг — 2 (Юбердо, Хернквист), 15:54 — 1:1. Хернквист — 6 (бол., Экблад, Юбердо), 28:04 — 2:1.
Вратари: Бобровский — Грайсс (58:35).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 22 (9+10+3) — 32 (7+12+13).
Наши: — - Наместников (15.14/0/0).
10 февраля. Майами. BB&T Center.
Наконец-то неплохой матч выдал Сергей Бобровский, который отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и впервые в сезоне пропустил меньше двух шайб. Да, в матче против полуразрушенного «Детройта». Да, его игру снова не назовешь идеальной. Но какая разница кто был в соперниках в лучшем матче сезона, если эта победа должна помочь хоть как-то вернуть потерянную давным-давно уверенность? С другой стороны, получи он больше от такого соперника, то железобетонно увеличил бы очередную порцию ненависти от фанатов.
Свой единственный гол Бобровский пропустил уже на четвертой минуте и по нему к россиянину точно есть вопросы. Позиция у Филипа Задины была неплохая, но бросок у чеха получился не таким сильным, как ему хотелось бы, и россиянин, по сути, подарил ему первую шайбу в сезоне, не сумев прикрыть ближний угол. Так что избитый вопрос «за что он получает 10 миллионов?» по-прежнему остается открытым. Даже несмотря на то, что после пропущенной вратарь «Флориды» действовал безошибочно.
Сергачев продолжает раздавать голевые передачи
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)
Голы: Гримальди — 2 (Мэлоун, Ярнкрок), 4:43 — 1:0. Стэмкос — 6 (Пойнт, Сергачев), 11:28 — 1:1. Палат — 5 (бол., Стэмкос, Пойнт), 12:31 — 1:2. Жозеф — 3 (Сергачев, Марун), 14:03 — 1:3. Гурд — 4 (Сергачев, Хедман), 46:40 — 1:4. Стэмкос — 7 (бол., Пойнт, Палат), 54:34 — 1:5. Жозеф — 4 (бол., Хедман, Волков), 56:19 — 1:6.
Вратари: Сарос — Василевский.
Штраф: 22 — 10.
Броски: 33 (11+10+12) — 30 (11+10+9).
Наши: Тренин (11.19/2/-1) — Волков (11.52/1/+1), Сергачев (20.02/4/+3).
10 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
У кого все отлично, так это у действующих чемпионов. «Тампа» прекрасна и без продолжающего восстанавливаться после операции на бедре Никиты Кучерова. Помог безболезненно пережить потерю лучшего бомбардира капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который, залечив все свои болячки, вновь выходит на проектную мощностью и реально тащит за собой партнеров. В выездном матче с «Нэшвиллом» именно 91-й номер «Молний», сравняв счет в середине первого периода, положил начало разгрому хозяев и вместе с Брейдоном Пойнтом и Михаилом Сергачевым набрал по 3 результативных балла.
Российский защитник в этом сезоне не забивает, но стабильно продолжает идти по графику чуть меньше очка за игру и стопроцентно должен перекрыть свой прошлогодний результат в 34 балла за регулярку.
В стартовой двадцатиминутке Сергачев в касание зарядил по воротам «Предаторз», а оказавшиеся на добивании Пойнт и Стэмкос организовали первый гол в матче.
Спустя несколько минут Михаил роскошной диагональю нашел на дальней штанге сегодняшнего именинника Матье Джозефа, которому оставалось только не махнуть мимо шайбы. Если и дарить голевые пасы на день рождения, то только такие.
Ну, а третье очко в матче воспитанник «Нефтехимика» заработал точно так же, как и первое — бросок в касание от синей линии после паса от Хедмана и оказавшийся перед воротами Янни Гурд в середине третьего периода отправил «Хищников» в нокдаун. После четвертого гола хозяева окончательно перестали сопротивляться и «Тампа», забив еще два, спокойно учинила разгром.
Ах, да! Андрей Василевский — 32 сейва и восьмая победа в регулярке. Впрочем, кого это удивляет? Пока что все идет к тому, что вторая Везина в карьере — это дело времени.
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