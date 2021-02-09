Рекорды Варламова: два юбилея за три дня и лидерство по «сухарям» в НХЛ

Российский вратарь отлично начал сезон.

Семен Варламов во второй раз в сезоне-2020/21 сдержал атаку «Рейнджерс» и вырвался в лидеры НХЛ по числу сухих матчей. Российский голкипер «Айлендерс» с тремя «сухарями» оторвался от Петра Мразека, Филиппа Грубауэра, Якоба Маркстрема и Джона Гибсона, которые играли на ноль по два раза.

Вратари, которые в сезоне-2020/21 сыграли больше одного сухого матча. Фото «СЭ»

В нью-йоркском дерби Варламов оформил 30-й «сухарь» в карьере и стал пятым российском голкипером, которому удалось добраться до этой отметки. От Ильи Брызгалова и Сергея Бобровского он отстает на четыре «сухаря», от Николая Хабибулина — на 16, от Евгения Набокова — на 29. Кстати, в конце прошлой недели Варламов отпраздновал еще один выдающийся юбилей, четвертым из россиян добравшись до отметки 500 матчей в регулярке. Сейчас от рекорда Николая Хабибулина Семена отделяет 298 игр.

Российские вратари, игравшие на ноль в НХЛ. Фото «СЭ»

Голкипер «Айлендерс» впервые с сезона-2014/15 сыграл больше двух матчей на ноль. От личного рекорда Варламова отделяет два «сухаря», от лучшего результата в клубной истории (Гленн Реш в сезоне-1975/76) — четыре. Кстати, и по другим статистическим показателям Семен идет на личные рекорды: еще никогда он не отбивал больше 93 процентов бросков и не завершал чемпионат с коэффициентом непробиваемости ниже 2,00.